דקה 35: מכבי ת"א - הפועל חיפה 0:1

בנוסף לכל הליגות שחוזרות מפגרת הנבחרות, גם ליגת העל לנוער חוזרת עם המחזור השלישי שלה. במוקד, מכבי תל אביב מארחת את הפועל חיפה, ובנוסף הפועל כפר סבא מארחת את מכבי חיפה והפועל תל אביב מתארחת אצל בני יהודה. בנוסף מכבי נתניה פוגשת את אשדוד, הפועל באר שבע נגד רעננה, הפועל עכו מול קריית שמונה ורמת השרון משחקת מול מכבי פתח תקווה.

מכבי תל אביב – הפועל חיפה 0:1

הצהובים כבר מעדו בשני המחזורים הראשונים, וכעת הם רוצים להגיע לשבע נקודות ולהשיג ניצחון שני לעונה הזה, ובטח ובטח בעיקר לא לרשום הפסד ראשון העונה. במחזור הראשון מכבי ת”א ניצחה 1:2 את מכבי חיפה, אבל לאחר מכן היא מעדה עם 1:1 נגד רעננה. מנגד, גם הצפוניים עם 4 מ-6 והם ינסו להפתיע בקריית שלום.

דקה 24, שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון: אחרי לחץ של הצהובים והחמצה של איתי זפרני, החלוץ בא על שכרו כשהצליח להשתלט על כדור ברחבה ובעט כדור שפגע באחמד מחאג’נה ונכנס לרשת של קבוצתו.

הפועל כפר סבא – מכבי חיפה 1:0

הירוקים מהכרמל פתחו רע מאוד את העונה והם עם נקודה אחת מתוך שש אפשריות, זאת אחרי הפסד כאמור למכבי תל אביב, ועוד תוצאת תיקו עם 1:1 נגד הפועל באר שבע. הירוקים מהשרון מהצד השני לא רוצים לתת ליריבה לעקוף אותם, כאשר להם יש שלוש נקודות אחרי ניצחון אחד והפסד אחד בשני מחזורי הפתיחה.

דקה 16, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: ליאם קרגולה הצליח לשחרר כדור רוחב מדויק אל דניאל דרזי, שנותר פנוי מול שער חשוף וגלגל מקרוב כדי להעלות את קבוצתו ליתרון.

בני יהודה – הפועל תל אביב 1:0

האדומים פתחו את העונה עם 0:5 אדיר על מכבי הרצליה, אבל ירדו לקרקע במחזור השני עם הפסד לא נעים של 4:1 למכבי נתניה. כעת, האורחת תרצה לפחות לא לתת לכתומים לעקוף אותם, כאשר להם יש נקודה אחת אחרי תיקו אחד והפסד אחד.

תוצאות נוספות

מכבי נתניה – מ.ס אשדוד 0:0

הפועל ב”ש – הפועל רעננה 0:1

הפועל עכו – הפועל קריית שמונה 0:0

הפועל ניר רמת השרון – מכבי פתח תקווה 0:0