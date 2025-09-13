יום שבת, 13.09.2025 שעה 17:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
95-93בית"ר ירושלים1
61-112מכבי נתניה2
40-32הפועל חיפה3
42-42הפועל רעננה4
43-42מכבי פ"ת5
42-32מכבי ת"א6
33-62הפועל כפ"ס7
34-62הפועל ת"א8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
37-43הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
06-12הפועל עכו17
09-32הפועל רמה"ש18

דקה 35: מכבי ת"א - הפועל חיפה 0:1

ליגת העל לנוער, מחזור 3: הצהובים שולטים ועלו ליתרון מוצדק משער של איתי זפרני. עוד כעת: כפר סבא - מכבי חיפה 1:0, בני יהודה - הפועל ת"א 1:0

|
לירן שפיגל (מכבי ת
לירן שפיגל (מכבי ת"א)

בנוסף לכל הליגות שחוזרות מפגרת הנבחרות, גם ליגת העל לנוער חוזרת עם המחזור השלישי שלה. במוקד, מכבי תל אביב מארחת את הפועל חיפה, ובנוסף הפועל כפר סבא מארחת את מכבי חיפה והפועל תל אביב מתארחת אצל בני יהודה. בנוסף מכבי נתניה פוגשת את אשדוד, הפועל באר שבע נגד רעננה, הפועל עכו מול קריית שמונה ורמת השרון משחקת מול מכבי פתח תקווה.

מכבי תל אביב – הפועל חיפה 0:1

הצהובים כבר מעדו בשני המחזורים הראשונים, וכעת הם רוצים להגיע לשבע נקודות ולהשיג ניצחון שני לעונה הזה, ובטח ובטח בעיקר לא לרשום הפסד ראשון העונה. במחזור הראשון מכבי ת”א ניצחה 1:2 את מכבי חיפה, אבל לאחר מכן היא מעדה עם 1:1 נגד רעננה. מנגד, גם הצפוניים עם 4 מ-6 והם ינסו להפתיע בקריית שלום.

דקה 24, שער! מכבי תל אביב עלתה ליתרון: אחרי לחץ של הצהובים והחמצה של איתי זפרני, החלוץ בא על שכרו כשהצליח להשתלט על כדור ברחבה ובעט כדור שפגע באחמד מחאג’נה ונכנס לרשת של קבוצתו.

הפועל כפר סבא – מכבי חיפה 1:0

הירוקים מהכרמל פתחו רע מאוד את העונה והם עם נקודה אחת מתוך שש אפשריות, זאת אחרי הפסד כאמור למכבי תל אביב, ועוד תוצאת תיקו עם 1:1 נגד הפועל באר שבע. הירוקים מהשרון מהצד השני לא רוצים לתת ליריבה לעקוף אותם, כאשר להם יש שלוש נקודות אחרי ניצחון אחד והפסד אחד בשני מחזורי הפתיחה.

דקה 16, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: ליאם קרגולה הצליח לשחרר כדור רוחב מדויק אל דניאל דרזי, שנותר פנוי מול שער חשוף וגלגל מקרוב כדי להעלות את קבוצתו ליתרון.

בני יהודה – הפועל תל אביב 1:0

האדומים פתחו את העונה עם 0:5 אדיר על מכבי הרצליה, אבל ירדו לקרקע במחזור השני עם הפסד לא נעים של 4:1 למכבי נתניה. כעת, האורחת תרצה לפחות לא לתת לכתומים לעקוף אותם, כאשר להם יש נקודה אחת אחרי תיקו אחד והפסד אחד.

תוצאות נוספות

מכבי נתניה – מ.ס אשדוד 0:0
הפועל ב”ש – הפועל רעננה 0:1
הפועל עכו – הפועל קריית שמונה 0:0
הפועל ניר רמת השרון – מכבי פתח תקווה 0:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */