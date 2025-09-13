רבע 1, 03:03: הפועל ת"א - נס ציונה 17:17

העונה ההיסטורית של הפועל תל אביב יצאה לה לדרך. העיניים מופנות אל עבר ההופעה הראשונה אי פעם ביורוליג, ובמקביל גם יחל המסע אל עבר אליפות ראשונה מאז 1969, אבל בינתיים גביע ווינר הנו המפעל הראשון לעונה עבור האדומים, שמארחים בשעה זו את נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים.

הסגל המתחדש של דימיטריס איטודיס, שקיבל לידיו לא פחות מ-10 שחקנים חדשים בקיץ הזה, יערוך ניסוי כלים רשמי ראשון, זאת אחרי שהאדומים זכו בטורניר הכנה בו השתתפו בבולגריה. בנוסף, במועדון ינסו להשכיח את סאגת ג’ונתן מוטלי, שנעצר בבולגריה ולא משחק.

לאחר משחק זה הפועל תל אביב תתארח אצל קריית אתא, תערוך עוד משחק הכנה נוסף ואז תגיע לדבר האמיתי, כש”תארח” את ברצלונה במסגרת המחזור הראשון של היורוליג למשחק הראשון אי פעם שלה במפעל. שבוע ויום לאחר מכן מכבי ת”א תגיע לבולגריה, לדרבי במפעל.

נס ציונה תנסה להדהים את יד אליהו עם ניצחון מפתיע במיוחד, כאשר הכתומים ביצעו גם כן לא מעט שינויים בכל מה שקשור לסגל השחקנים, אך מקום אחד בו שמרו על המשכיות הוא על הקווים. עמית שרף ממשיך להוביל את הכתומים, וינסה לבצע את קפיצת המדרגה עמם העונה. הכתומים פתחו את העונה עם הפסד במחזור הראשון בדמות 111:87 לקריית אתא.

ג'ונתן מוטלי. לא התלבש הערב, כריס ג'ונס ברקע (רועי כפיר)

אלייז'ה בראיינט מתחמם (רועי כפיר)

ים מדר מתחמם (רועי כפיר)

דימיטריס איטודיס ועמית שרף בפתיחה (רועי כפיר)

רבע ראשון

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, תומר גינת ודן אוטורו.

חמישיית עירוני נס ציונה: דמיון לי, לוטן אמסלם, ספנסר וייס, אנדרה קורבלו ודסי רודריגז.

תומר גינת פתח את ההתמודדות עם שלשה מהפינה. דסי רודריגז ענה מהר עם שתים מתחת לסל, אך אניס הזכיר לאוהדים שהוא יודע לקלוע מהשלוש גם הוא והכפיל את היתרון. קולין מלקולם עם נקודות ראשונות באדום קיבל את המסירה אחרי חיתוך יפה וסיים בטבעת.

נס ציונה ללא רגשי נחיתות הלכו לצבע והוציאו עוד נקודות, כאשר ההגנות לא מתכווצות ונמנעות מפיזיות. דימיטריס איטודיס עם פסק זמן כדי לסדר את השורות בחלק ההגנתי. בחזרה להתמודדות הוציא דן אוטורו עבירה אחרי התעופפות לטבעת, אך לא דייק מהעונשין, כאשר דמיון לי בצד השני החטיא שלשה, אך רודריגז תיקן בהתקפה לאחר מכן. ים מדר ספג עבירה בלתי ספורטיבית כשהוביל מתפרצת, אמנם האורחת עדיין בתמונה.