יום שבת, 13.09.2025 שעה 21:17
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
3162-1552מכבי רעננה
265-1011הפועל ב"ש/דימונה
287-1111עירוני קריית אתא
273-891הפועל העמק
261-721אליצור נתניה
283-911הפועל חולון
269-731הפועל ירושלים
2163-1442הפועל גליל עליון
173-691מכבי ראשל"צ
182-731בני הרצליה
1111-871עירוני נס ציונה
1101-651עירוני רמת גן
00-00הפועל ת"א

רבע 1, 03:03: הפועל ת"א - נס ציונה 17:17

גביע ווינר, מחזור 2: האדומים החלו להציג בפני הקהל את הכוכבים החדשים, אך מתקשים לעצור מתחת לסלים את האורחת, שרוצה להתאושש מהתבוסה לקריית אתא

|
אנטוניו בלייקני מטביע (רועי כפיר)
אנטוניו בלייקני מטביע (רועי כפיר)

העונה ההיסטורית של הפועל תל אביב יצאה לה לדרך. העיניים מופנות אל עבר ההופעה הראשונה אי פעם ביורוליג, ובמקביל גם יחל המסע אל עבר אליפות ראשונה מאז 1969, אבל בינתיים גביע ווינר הנו המפעל הראשון לעונה עבור האדומים, שמארחים בשעה זו את נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים.

הסגל המתחדש של דימיטריס איטודיס, שקיבל לידיו לא פחות מ-10 שחקנים חדשים בקיץ הזה, יערוך ניסוי כלים רשמי ראשון, זאת אחרי שהאדומים זכו בטורניר הכנה בו השתתפו בבולגריה. בנוסף, במועדון ינסו להשכיח את סאגת ג’ונתן מוטלי, שנעצר בבולגריה ולא משחק.

לאחר משחק זה הפועל תל אביב תתארח אצל קריית אתא, תערוך עוד משחק הכנה נוסף ואז תגיע לדבר האמיתי, כש”תארח” את ברצלונה במסגרת המחזור הראשון של היורוליג למשחק הראשון אי פעם שלה במפעל. שבוע ויום לאחר מכן מכבי ת”א תגיע לבולגריה, לדרבי במפעל.

נס ציונה תנסה להדהים את יד אליהו עם ניצחון מפתיע במיוחד, כאשר הכתומים ביצעו גם כן לא מעט שינויים בכל מה שקשור לסגל השחקנים, אך מקום אחד בו שמרו על המשכיות הוא על הקווים. עמית שרף ממשיך להוביל את הכתומים, וינסה לבצע את קפיצת המדרגה עמם העונה. הכתומים פתחו את העונה עם הפסד במחזור הראשון בדמות 111:87 לקריית אתא.

גג'ונתן מוטלי. לא התלבש הערב, כריס ג'ונס ברקע (רועי כפיר)
אלייזאלייז'ה בראיינט מתחמם (רועי כפיר)
ים מדר מתחמם (רועי כפיר)ים מדר מתחמם (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס ועמית שרף בפתיחה (רועי כפיר)דימיטריס איטודיס ועמית שרף בפתיחה (רועי כפיר)

רבע ראשון

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, תומר גינת ודן אוטורו.

חמישיית עירוני נס ציונה: דמיון לי, לוטן אמסלם, ספנסר וייס, אנדרה קורבלו ודסי רודריגז.

תומר גינת פתח את ההתמודדות עם שלשה מהפינה. דסי רודריגז ענה מהר עם שתים מתחת לסל, אך אניס הזכיר לאוהדים שהוא יודע לקלוע מהשלוש גם הוא והכפיל את היתרון. קולין מלקולם עם נקודות ראשונות באדום קיבל את המסירה אחרי חיתוך יפה וסיים בטבעת. 

נס ציונה ללא רגשי נחיתות הלכו לצבע והוציאו עוד נקודות, כאשר ההגנות לא מתכווצות ונמנעות מפיזיות. דימיטריס איטודיס עם פסק זמן כדי לסדר את השורות בחלק ההגנתי. בחזרה להתמודדות הוציא דן אוטורו עבירה אחרי התעופפות לטבעת, אך לא דייק מהעונשין, כאשר דמיון לי בצד השני החטיא שלשה, אך רודריגז תיקן בהתקפה לאחר מכן. ים מדר ספג עבירה בלתי ספורטיבית כשהוביל מתפרצת, אמנם האורחת עדיין בתמונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */