יום שבת, 13.09.2025 שעה 17:25

קיליאן אמבפה (IMAGO)

דקה 9: סוסיאדד - ריאל מדריד 0:0

ליגה ספרדית, מחזור 4: הבלאנקוס חוזרים מפגרת הנבחרות במטרה להישאר מושלמים ולא לתת לברצלונה להתקרב. מנגד, הבאסקים ינסו להפתיע. חי בערוץ ONE

מערכת ONE | 13/09/2025 17:15
יום שבת, 13/09/2025, 17:15אצטדיון אנואטהליגה ספרדית - מחזור 4
ריאל מדריד
הסתיים
1 0
שופטת: חסוס חיל מנסאנו
ריאל סוסיאדד
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-64אלצ'ה6
64-43חטאפה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
47-74סביליה11
43-33אלאבס12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20
הרכבים וציונים
 
 

אחרי שהליגה הספרדית חזרה לה מפגרת הנבחרות, כעת מגיע המשחק הגדול הראשון במחזור הזה. ריאל מדריד, המושלמת היחידה בלה ליגה יחד עם בילבאו, תנסה לשמור על המאזן הזה במשחק חוץ מהקשים שיש בליגה הספרדית, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל ריאל סוסיאדד בסן סבסטיאן.

צ’אבי אלונסו פתח את הקדנציה שלו בזירה המקומית עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים, וכרגע הוא יודע שהוא מעל ברצלונה אחרי שזו מעדה עם 1:1 אצל ראיו וייקאנו. בכל מקרה, הבלאנקוס ירצו לשמור על המאזן המושלם רגע לפני שעוד מפעל נכנס לעומס, כשליגת האלופות מתחילה ביום שלישי הקרוב.

סוסיאדד פתחה רע מאוד את העונה והיא עם שתי תוצאות תיקו והפסד אחד בשלושת המחזורים הראשונים, מה שאומר שהבאסקים ללא ניצחון אחרי 9 נקודות בקופה, דבר אליו לא רגילים במועדון. הבאסקים הפסידו לאוביידו וסיימו בחלוקת נקודות עם אספניול ו-ולנסיה, וכעת מגיע מוקש גדול בהרבה.

בעונה שעברה הצדדים נפגשו ארבע פעמים. בליגה ריאל ניצחה 0:2 בשני המפגשים, בבית מצמד של קיליאן אמבפה, ובחוץ משער של אמבפה ושער של ויניסיוס. בגביע היו שני מפגשים בחצי הגמר, 0:1 לריאל בראשון, ואז 4:4 מטורף שסידר את הכרטיס לגמר גביע המלך לחבורה מבירת ספרד.

מחצית ראשונה
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • איגור סובלדייה נכנס בצורה קשה באדר מיליטאו וקיבל את הצהוב המוקדם
  • '2
  • החלטת שופט
  • קיליאן אמבפה נשלח קדימה ואחרי שאלכס רמירו כבר נכנע, ארדה גולר כבש מסף הרחבה מול שער ריק. אך הצרפתי היה בנבדל והגול נפסל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חסוס חיל מנסאנו הוציא את ההתמודדות לדרך!
קיליאן אמבפה, נכנס לפוקוס (La Liga)קיליאן אמבפה, נכנס לפוקוס (La Liga)
מיקל אויירסבאל, ידהים את ריאל מדריד? (La Liga)מיקל אויירסבאל, ידהים את ריאל מדריד? (La Liga)
ויניסיוס ג'וניור מגיע לאצטדיון (La Liga)ויניסיוס ג'וניור מגיע לאצטדיון (La Liga)
דני קרבחאל וסבאיוס כבר כאן (La Liga)דני קרבחאל וסבאיוס כבר כאן (La Liga)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
