דקה 9: סוסיאדד - ריאל מדריד 0:0

אחרי שהליגה הספרדית חזרה לה מפגרת הנבחרות, כעת מגיע המשחק הגדול הראשון במחזור הזה. ריאל מדריד, המושלמת היחידה בלה ליגה יחד עם בילבאו, תנסה לשמור על המאזן הזה במשחק חוץ מהקשים שיש בליגה הספרדית, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל ריאל סוסיאדד בסן סבסטיאן.

צ’אבי אלונסו פתח את הקדנציה שלו בזירה המקומית עם שלושה ניצחונות בשלושה משחקים, וכרגע הוא יודע שהוא מעל ברצלונה אחרי שזו מעדה עם 1:1 אצל ראיו וייקאנו. בכל מקרה, הבלאנקוס ירצו לשמור על המאזן המושלם רגע לפני שעוד מפעל נכנס לעומס, כשליגת האלופות מתחילה ביום שלישי הקרוב.

סוסיאדד פתחה רע מאוד את העונה והיא עם שתי תוצאות תיקו והפסד אחד בשלושת המחזורים הראשונים, מה שאומר שהבאסקים ללא ניצחון אחרי 9 נקודות בקופה, דבר אליו לא רגילים במועדון. הבאסקים הפסידו לאוביידו וסיימו בחלוקת נקודות עם אספניול ו-ולנסיה, וכעת מגיע מוקש גדול בהרבה.

בעונה שעברה הצדדים נפגשו ארבע פעמים. בליגה ריאל ניצחה 0:2 בשני המפגשים, בבית מצמד של קיליאן אמבפה, ובחוץ משער של אמבפה ושער של ויניסיוס. בגביע היו שני מפגשים בחצי הגמר, 0:1 לריאל בראשון, ואז 4:4 מטורף שסידר את הכרטיס לגמר גביע המלך לחבורה מבירת ספרד.