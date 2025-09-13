דקה 47: ארסנל - נוטינגהאם 0:1

הרכבים וציונים

פגרת הנבחרות תמה, ואפשר לחזור למנות העיקריות – הליגות. הליגה האנגלית חזרה באופן רשמי בשעה זו, כאשר ארסנל הוציאה לדרך את המחזור הרביעי, כשהיא מארחת באצטדיון אמירטס את נוטינגהאם פורסט במטרה להשוות לפחות באופן זמני את מאזן הנקודות שלה לליברפול.

התותחנים רשמו שני ניצחונות בשלושת המשחקים הראשונים של העונה, ובמשחק השלישי הם הפסידו, זאת למרות שמאזן השערים שלהם עומד על 1:6 לפני המפגש הזה. בכל מקרה, מיקל ארטטה וחניכיו רוצים לעקוף את היריבה העירונית צ’לסי, ולהפעיל קצת לחץ על האלופה של ארנה סלוט במקום הראשון.

מנגד, נוטינגהאם עברה זעזוע לא קל במהלך פגרת הנבחרות. אחרי שלא הסתדר עם ההנהלה, נונו אספריטו סנטו סיים את דרכו ומי שכרגע עורך בכורה על הקווים של המועדון הוא אנג’ פוסטקוגלו, שעד לא מזמן אימן את היריבה הגדולה של ארסנל בלונדון, טוטנהאם.

נוטינגהאם פתחה את העונה עם ניצחון אחד, תיקו והפסד אחד וזה אומר שיש לה 4 נקודות מתוך 9 אפשריות. המפגש האחרון בין הצדדים נגמר ב-0:0 בעונה שעברה בחוץ, ובבית של ארסנל, בדומה למפגש הזה, זה נגמר ב-0:3 חד וחלק משערים של בוקאיו סאקה, תומאס פארטיי ואית’ן אנוואנרי.