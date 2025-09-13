יום שבת, 13.09.2025 שעה 15:17

כריס ווד וגבריאל במאבק (IMAGO)

דקה 47: ארסנל - נוטינגהאם 0:1

ליגה אנגלית, מחזור 4: אחרי 32 דקות בשליטה מוחלטת של התותחנים, סובימנדי כבש שער אדיר מהאוויר והעניק יתרון מוצדק. אודגור נפצע והוחלף בפתיחה

מערכת ONE | 13/09/2025 14:30
יום שבת, 13/09/2025, 14:30אצטדיון אמירטסליגה אנגלית - מחזור 4
נוטינגהאם פורסט
הסתיים
1 0
שופטת: דארן אינגלנד
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20
הרכבים וציונים
 
 

פגרת הנבחרות תמה, ואפשר לחזור למנות העיקריות – הליגות. הליגה האנגלית חזרה באופן רשמי בשעה זו, כאשר ארסנל הוציאה לדרך את המחזור הרביעי, כשהיא מארחת באצטדיון אמירטס את נוטינגהאם פורסט במטרה להשוות לפחות באופן זמני את מאזן הנקודות שלה לליברפול.

התותחנים רשמו שני ניצחונות בשלושת המשחקים הראשונים של העונה, ובמשחק השלישי הם הפסידו, זאת למרות שמאזן השערים שלהם עומד על 1:6 לפני המפגש הזה. בכל מקרה, מיקל ארטטה וחניכיו רוצים לעקוף את היריבה העירונית צ’לסי, ולהפעיל קצת לחץ על האלופה של ארנה סלוט במקום הראשון.

מנגד, נוטינגהאם עברה זעזוע לא קל במהלך פגרת הנבחרות. אחרי שלא הסתדר עם ההנהלה, נונו אספריטו סנטו סיים את דרכו ומי שכרגע עורך בכורה על הקווים של המועדון הוא אנג’ פוסטקוגלו, שעד לא מזמן אימן את היריבה הגדולה של ארסנל בלונדון, טוטנהאם.

נוטינגהאם פתחה את העונה עם ניצחון אחד, תיקו והפסד אחד וזה אומר שיש לה 4 נקודות מתוך 9 אפשריות. המפגש האחרון בין הצדדים נגמר ב-0:0 בעונה שעברה בחוץ, ובבית של ארסנל, בדומה למפגש הזה, זה נגמר ב-0:3 חד וחלק משערים של בוקאיו סאקה, תומאס פארטיי ואית’ן אנוואנרי.

מחצית ראשונה
  • '37
  • חילוף
  • חילוף כפוי ומוקדם גם אצל נוטינגהאם פורסט. מורילו נפצע לא יכול היה להמשיך, ניקולו סבונה נכנס במקומו
  • '36
  • החמצה
  • סובימנדי ניסה שוב בעיטה מהאוויר בנגיעה, אך הפעם הכדור עלה מעל המשקוף
  • '32
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:1: כדור קרן נוסף עלה לרחבה, הגנת פורסט הרחיקה, אך הכדור הגיע לסובימנדי שמהאוויר שלח בנגיעה בעיטה עוצמתית לרשת
  • '28
  • החמצה
  • עוד קרן שעלתה לרחבה הגיעה הפעם לראשו של טימבר שנגח מקרוב החוצה
  • '20
  • החמצה
  • מדואקה הגביה כדור לרחבה, גיוקרש עלה מעל כולם ונגח החוצה
  • '17
  • חילוף
  • אודגור נכנע לפציעה ולא יכול היה להמשיך, אית׳ן נוונרי נכנס במקומו
מרטין אודגור בוכה. לא יכול היה להמשיך (IMAGO)מרטין אודגור בוכה. לא יכול היה להמשיך (IMAGO)
  • '10
  • החמצה
  • כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לראשו של גבריאל שנגח מקרוב החוצה
  • '8
  • פציעה
  • מרטין אודגור נשכב ומירר בבכי כשנראה שהוא נפצע בכתפו, אך כעבור שתי דקות הוא חזר למגרש
מרטין אודגור פצוע על הדשא (IMAGO)מרטין אודגור פצוע על הדשא (IMAGO)
  • '7
  • החמצה
  • התקפה נהדרת של ארסנל הסתיימה בבעיטה של מרינו מתוך הרחבה, סלס היה במקום ומנע שער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דארן אינגלנד הוציא את המשחק לדרכו!
מיקל ארטטה ואנג׳ פוסטקגלו (IMAGO)מיקל ארטטה ואנג׳ פוסטקגלו (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד