מנסה שוב: עפולה בשיחות לגבי איחוד עם מגידו

בעמותת הפועל עפולה הבינו שבליגת העל הם לא ישחקו השנה לאחר שהאיחוד עם הפועל אילת בוטל. כאמור, במספר החודשים האחרונים התנהלו שיחות בין הקבוצה מהעמק לדרומיים בנוגע לאיחוד אפשרי על מנת להקים קבוצה לליגת העל.

למרות האיחוד עם הפועל אילת, בית הדין המחוזי קבע כי אליצור נתניה היא זאת שתשחק בליגת העל ואילת לבסוף הודיעה על פירוק האיחוד, שלמעשה עוד לא ממש נוצר, עם עמותת הפועל עפולה. כעת, מנסים בעפולה להעמיד קבוצה לליגה הלאומית.

נזכיר כי העמותה לא מקבלת כעת את כספי עיריית עפולה, שהעבירה אותם לאיחוד עם הפועל גלבוע/גליל, בשמה החדש: הפועל העמק. עקב כך, העמותה לא יכולה כרגע להעמיד קבוצה בפני עצמה ולכן מתנהלות כעת שיחות עם הפועל מגידו, כדי שכן תוכל להיות לעפולה קבוצה שתוכל לשחק בליגה הלאומית. השיחות נמצאות בשלב מתקדם וייתכן מאוד כי האיחוד יהפוך לרשמי בקרוב.