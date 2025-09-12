יום שישי, 12.09.2025 שעה 19:38
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
42-32עירוני נשר2
41-22הפועל ב.א.גרבייה3
31-31הפועל עראבה4
34-52מ.כ. צעירי טירה5
31-21מכבי נווה שאנן6
30-11צעירי אום אל פאחם7
22-22הפועל כרמיאל8
20-02הפועל מגדל-העמק9
11-11בני מוסמוס10
12-12מכבי אתא ביאליק11
13-12מכבי נוג'ידאת12
16-32הפועל בית שאן13
00-00צעירי טמרה14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-62מ.כ. ירושלים1
43-82מכבי קרית גת2
41-42מ.כ. כפ"ס3
42-32הפועל הרצליה4
41-22בית"ר נורדיה ירושלים5
40-12הפועל אזור6
30-51מכבי קרית מלאכי7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

מ.כ כפ"ס הביסה את אשדוד בדרבי האוהדים

המחזור ה-2 בליגה א' דרום: בנש, בדיר ודחה קבעו הניצחון לירוקים מהשרון. קריית גת וחולון נפרדו ב-3:3. יבנה חילצה נקודה מול נורדיה ירושלים

|
טל בנש חוגג (יונתן גינזבורג)
טל בנש חוגג (יונתן גינזבורג)

ביום די חמים יצא לו לדרך המחזור השני בליגה א' דרום. אז נכון, כבר אמש (חמישי) החל המחזור עם צמד משחקים, בניצחונותיהם של הפועל אזור והפועל הרצליה, כשיתר המשחקים התקיימו להם היום (שישי). במוקד, "דרבי" האוהדים, בין כפר סבא לאשדוד, שמשון תל אביב ודימונה, וכמובן מכבי יבנה מול נורדיה ירושלים.

מ.כ. כפר סבא – מכבי עירוני אשדוד 0:3

הקהלים הצביעו היום ברגליים. כ-1,000 צופים הגיעו לאצטדיון לויטה בכדי לראות את מ.כ. כפר סבא, קבוצת האוהדים, מנצחת 0:3 את מכבי עירוני אשדוד. הקהל הירוק המקומי לא הפסיק לעודד ולו לרגע אחד. למרות החום המתיש, כהגדרת השחקנים על כר הדשא כולל המשפט "למה בשעת צוהריים כה חמה?", הכדורגל של עידן דוד ניצח הכדורגל של דניאל טולמסוב.

המחצית הראשונה הייתה די שוויונית, כשהתקפות לכאן ולכאן. במחצית השנייה טולמסוב הבטיח שערים, בשיחת חולין, אלא שלא ציפה שהשערים ייפלו בין הקורות של נועם רודיק. טל בנש קבע 0:1, סאבר בדיר השלים עם 0:2 ועלי דחלה קבע את תוצאת המשחק עם 0:3. באשדוד פחות אהבו השער השני, הרי שלטענתם בדיר הוציא הכדור מידיו של רודיק ובכך ביצע עבירה.

אוהדי מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)אוהדי מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

מלבד שלושת השערים המרשימים של מ.כ. כפר סבא, יש לציין את בן ויצמן, שהוציא לפחות שלושה כדורים היום מול ההתקפה של עירוני אשדוד. יום טוב שלו מנע מכפר סבא לספוג. גם הקהל המקומי, הירוק, ברובו, הופיע בענק עם שירי עידוד לכל אורך דקות המשחק. אין ספק שהקהל של האוהדים הירוקים ססגוני וימשיך לתת את הטון העונה.

שמשון פזטל תל אביב – מ.ס. דימונה 3:0

חי אבייב מצא את עצמו מתבזה מול האקסית, כשדי ברור מה הבעיה של שמשון תל אביב: חלוץ ודחוף, אם אפשר – כבר אתמול. שרון אביטן, לאחר הסאגה של השבוע, כן יישאר או לא, השאיר חותם של אני כאן עד מתי שיחליטו. רום אליגון התכבד בצמד, שגיא אוחנה השלים החגיגה. דימונה מתאוששת מהתבוסה לקריית גת, שמשון תל אביב סופרת הפסד שני ברציפות.

מכבי יבנה – בית"ר נורדיה ירושלים 1:1

סתיו בבעיה? יבנה נראתה כמו הצל של עצמה היום. ביקורת חריפה על סתיו אלימלך ושחקניו, שנותרו גם ב-10 שחקנים לנוכח הרחקתו של עומר לקאו בדקה ה-60. נורדיה ירושלים כמעט והשיגה ניצחון ראשון אי-פעם מבחינתה ביבנה, אלא שעידן וינטראוב קבע 1:1 דרמטי בדקה ה-95. שגיא יחזקאל העניק יתרון לנורדיה ירושלים מהנקודה הלבנה, שעד כה מפתיעה לטובה, יש לומר. 

מכבי קריית גת – מ.כ. ירמיהו חולון 3:3

פנצ'ר לחבורה של רומן זולו. כשכבר נדמה היה כי אבדה התקווה, הקבוצה של מוסא בן חיים חזרה משום מקום והישוותה בדקה ה-92 ל-3:3 מטורף. קריית גת מאבדת שלוש נקודות יקרות להמשך הדרך – כשחלומה הוא העונה לעלות ליגה. ריף מסיקה, ליעד רמות ואליאור משלי הבקיעו לקריית גת, רוי בנבניסטי, רוי טליו ושוהם כהן קבעו את תוצאת המשחק.

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל אזור – הפועל מרמורק 0:1 (הבקיע לאזור: אדיר רחמים).

הפועל ניר רמת השרון – הפועל הרצליה 2:1 (הבקיע לרמת השרון: טדי דמלאש; הבקיעו להרצליה: רני נוף וירין מוגרבי).

מ.כ. ירושלים – בית"ר יבנה 0:4 (הבקיעו לירושלים: מתן שוורץ עם שלושער ורועי פדידה).

מ.כ. צעירי טירה – מכבי קריית מלאכי 2:1 (הקביע לטירה: ליאל כהן; הבקיעו לקריית מלאכי: רון אשכנזי ואשר אשטה).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */