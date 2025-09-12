מ.כ כפ"ס הביסה את אשדוד בדרבי האוהדים

ביום די חמים יצא לו לדרך המחזור השני בליגה א' דרום. אז נכון, כבר אמש (חמישי) החל המחזור עם צמד משחקים, בניצחונותיהם של הפועל אזור והפועל הרצליה, כשיתר המשחקים התקיימו להם היום (שישי). במוקד, "דרבי" האוהדים, בין כפר סבא לאשדוד, שמשון תל אביב ודימונה, וכמובן מכבי יבנה מול נורדיה ירושלים.

מ.כ. כפר סבא – מכבי עירוני אשדוד 0:3

הקהלים הצביעו היום ברגליים. כ-1,000 צופים הגיעו לאצטדיון לויטה בכדי לראות את מ.כ. כפר סבא, קבוצת האוהדים, מנצחת 0:3 את מכבי עירוני אשדוד. הקהל הירוק המקומי לא הפסיק לעודד ולו לרגע אחד. למרות החום המתיש, כהגדרת השחקנים על כר הדשא כולל המשפט "למה בשעת צוהריים כה חמה?", הכדורגל של עידן דוד ניצח הכדורגל של דניאל טולמסוב.

המחצית הראשונה הייתה די שוויונית, כשהתקפות לכאן ולכאן. במחצית השנייה טולמסוב הבטיח שערים, בשיחת חולין, אלא שלא ציפה שהשערים ייפלו בין הקורות של נועם רודיק. טל בנש קבע 0:1, סאבר בדיר השלים עם 0:2 ועלי דחלה קבע את תוצאת המשחק עם 0:3. באשדוד פחות אהבו השער השני, הרי שלטענתם בדיר הוציא הכדור מידיו של רודיק ובכך ביצע עבירה.

אוהדי מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

מלבד שלושת השערים המרשימים של מ.כ. כפר סבא, יש לציין את בן ויצמן, שהוציא לפחות שלושה כדורים היום מול ההתקפה של עירוני אשדוד. יום טוב שלו מנע מכפר סבא לספוג. גם הקהל המקומי, הירוק, ברובו, הופיע בענק עם שירי עידוד לכל אורך דקות המשחק. אין ספק שהקהל של האוהדים הירוקים ססגוני וימשיך לתת את הטון העונה.

שמשון פזטל תל אביב – מ.ס. דימונה 3:0

חי אבייב מצא את עצמו מתבזה מול האקסית, כשדי ברור מה הבעיה של שמשון תל אביב: חלוץ ודחוף, אם אפשר – כבר אתמול. שרון אביטן, לאחר הסאגה של השבוע, כן יישאר או לא, השאיר חותם של אני כאן עד מתי שיחליטו. רום אליגון התכבד בצמד, שגיא אוחנה השלים החגיגה. דימונה מתאוששת מהתבוסה לקריית גת, שמשון תל אביב סופרת הפסד שני ברציפות.

מכבי יבנה – בית"ר נורדיה ירושלים 1:1

סתיו בבעיה? יבנה נראתה כמו הצל של עצמה היום. ביקורת חריפה על סתיו אלימלך ושחקניו, שנותרו גם ב-10 שחקנים לנוכח הרחקתו של עומר לקאו בדקה ה-60. נורדיה ירושלים כמעט והשיגה ניצחון ראשון אי-פעם מבחינתה ביבנה, אלא שעידן וינטראוב קבע 1:1 דרמטי בדקה ה-95. שגיא יחזקאל העניק יתרון לנורדיה ירושלים מהנקודה הלבנה, שעד כה מפתיעה לטובה, יש לומר.

מכבי קריית גת – מ.כ. ירמיהו חולון 3:3

פנצ'ר לחבורה של רומן זולו. כשכבר נדמה היה כי אבדה התקווה, הקבוצה של מוסא בן חיים חזרה משום מקום והישוותה בדקה ה-92 ל-3:3 מטורף. קריית גת מאבדת שלוש נקודות יקרות להמשך הדרך – כשחלומה הוא העונה לעלות ליגה. ריף מסיקה, ליעד רמות ואליאור משלי הבקיעו לקריית גת, רוי בנבניסטי, רוי טליו ושוהם כהן קבעו את תוצאת המשחק.

יתר תוצאות משחקי המחזור

הפועל אזור – הפועל מרמורק 0:1 (הבקיע לאזור: אדיר רחמים).

הפועל ניר רמת השרון – הפועל הרצליה 2:1 (הבקיע לרמת השרון: טדי דמלאש; הבקיעו להרצליה: רני נוף וירין מוגרבי).

מ.כ. ירושלים – בית"ר יבנה 0:4 (הבקיעו לירושלים: מתן שוורץ עם שלושער ורועי פדידה).

מ.כ. צעירי טירה – מכבי קריית מלאכי 2:1 (הקביע לטירה: ליאל כהן; הבקיעו לקריית מלאכי: רון אשכנזי ואשר אשטה).