מכבי ת"א ניצחה את זניט במשחק הכנה בבלגרד

מכבי תל אביב רשמה הערב ניצחון במשחק ההכנה השני שלה לקראת עונת 2025/26, כשגברה 77:102 על זניט סנט פטרסבורג במסגרת טורניר טרום העונה בבלגרד. היריבה הרוסית העלתה שני שחקני עבר בצהוב, ליוואי רנדולף ואלכס פוית'רס, אך זה לא מנע מקבוצתו של עודד קטש להשיג תוצאה מרשימה. מחר תפגוש הקבוצה של עודד קטש את פרטיזן בלגרד.

מכבי פתחה עם חמישייה שכללה את תמיר בלאט, לוני ווקר, אורוש טריפונוביץ', טי.ג'יי ליף ומרסיו סנטוס. כבר בפתיחה ליף מצא את סנטוס לסל ראשון, ובהמשך בלאט סידר אסיסט לווקר. ווקר המשיך להפגיז והגיע ל־15 נקודות אישיות בתוך שש דקות בדרך ליתרון 10:19. זניט חזרה ל־17:23, אך שלשה של מרסיו ושיתוף פעולה יפה בין סנטוס לדאוטין קבעו 27:31 למכבי בסיום הרבע הראשון.

קליפורד אומורואי (פרטיזן)

ברבע השני קלארק קלע ראשון, ולאחר מכן הגיע רצף של שלשות מצד דאוטין, ווקר ובלאט שהעלו את ההפרש ל־31:42. בלאט מצא את ריימן באסיסט גדול וקליעות עונשין של טריפונוביץ' סידרו ירידה להפסקה ביתרון 41:51.

זניט צמצמה מעט בתחילת המחצית השנייה ל־45:51, אבל ווקר וטריפונוביץ' הגיבו בשלשות, אומורי הוסיף סל מריבאונד התקפה ודאוטין חיזק את היתרון עם מהלך יפה בצעד וחצי. לקראת סיום הרבע השלישי צלף דאוטין שלשה נוספת ומרסיו הוסיף נקודות מהקו, 59:74 למכבי אחרי שלושה רבעים.

ג'ימי קלארק חודר (פרטיזן)

ברבע האחרון גור לביא קלע נקודות בכורה מהקו ודאוטין הוסיף עוד שלשה בדרך ל־63:79. היד החמה של ג'ף מחוץ לקשת המשיכה והפער הלך וגדל ל־70:86. ווקר שב מהספסל עם עוד שלשה, ליף סידר ללביא סל נוסף, ולאחר מכן קלע בעצמו פעמיים מהעונשין והטביע דאנק בריבאונד התקפה. קלארק הגיע לדו־ספרתי, אורן סהר קלע מהקו ובריסט השלים את ה־100. בסיום, ניצחון 77:102 מרשים למכבי תל אביב.

קלעו למכבי ת"א: לוני ווקר 25 נקודות, דאוטין 19, ג'ימי קלארק 10, מרסיו סנטוס 9, תמיר בלאט 8, אורוש טריפונוביץ' 8, וויל ריימן 6, קליפורד אומרוי 4, גור לביא 4, טי ג'יי ליף 4, אושיי בריסט 3.

"קודם כל, ניצחון הוא ניצחון", אמר ג'ף דאוטין ג'וניור בסיום. "שיחקנו ביחד בהחלט, טיפלנו בהרבה טעויות הגנתיות שהיו לנו במשחק ההכנה הראשון. רצנו מצוין בהתקפות המעבר והיה לזה חלק משמעותי, וקלענו הרבה זריקות פנויות. התאמנו לאורך השבוע בשביל זה, כך שאני נרגש לנצח. יש עוד משחק מחר ואני מצפה להמשיך את הכיוון הזה".