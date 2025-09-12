2:2 לכרמיאל ובית שאן, נצרת ניצחה את טירת הכרמל

והנה, יצא לו לדרך המחזור השני בליגה א' צפון. אז נכון, כבר אמש (חמישי) החל המחזור עם משחק ראשון, בניצחון ראשון העונה של עירוני נשר על הפועל אום אל פאחם שנותרה במינוס 12 נקודות, כשמרבית המשחקים התקיימו להם היום (שישי). במוקד, ניצחונה של באקה על אתא ביאליק, ניצחונה של אחי נצרת על טירת הכרמל ו-2:2 בין כרמיאל לבית שאן. מחר (שבת) ייערכו צמד משחקים שייענלו המחזור.

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בית שאן 2:2

בית שאן חזרה היום הביתה עם נקודה אחת בלבד, אחרי התבוסה מהשבוע שעבר. כרמיאל כבר הוליכה 1:2 משערים של מחמוד חסאן ואיהאב שאמי, בעוד לבית שאנים הבקיעו איתי ארזי (שער עצמי) וביאן אבוריא. כרמיאל יכולה הייתה להשיג יותר, אבל נדמה כי הסתפקה בתוצאת תיקו שנייה העונה, ראשונה בבית, כישות נפרדת מצפת משנים עברו.

שחקני בית שאן וכרמיאל בפתיחה (חג'אג' רחאל)

איתי ארזי (חג'אג' רחאל)

ביאן אבוריא בפעולה (חג'אג' רחאל)

שחקני הפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)

מחמוד חסאן בפעולה (חג'אג' רחאל)

ביאן אבוריא (חג'אג' רחאל)

סראג׳ נסאר (חג'אג' רחאל)

מחמוד חסאן מוכשל (חג'אג' רחאל)

מוחמד עוואדה (חג'אג' רחאל)

אריאל ברדוגו (חג'אג' רחאל)

שחקני בית שאן חוגגים (חג'אג' רחאל)

שחקני הפועל כרמיאל מאושרים (חג'אג' רחאל)

אוהדי הפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)

בר מלכא ועמית בר בתלונות לשופט (חג'אג' רחאל)

יצחק דנן בפעולה (חג'אג' רחאל)

מוחמד מחאמיד (חג'אג' רחאל)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי אתא ביאליק 1:2

הקבוצה של מוחמד עוואדי מצליחה לצאת מההתמודדות עם ניצחון יקר מול אחת הקבוצות החזקות בליגה. סלים עמאש ופראס תלחמי הבקיעו למקומיים, עמית חדד צימק את התוצאה, שלא הספיקה לחבר'ה של אבי סבג, שנשארים בלא ניצחון עד כה העונה. באקה אל גרבייה עם נקודה רביעי העונה, בין קבוצות הצמרת לעת עתה.

מכבי אחי נצרת – הפועל טירת הכרמל 0:3

הירוקים של עלאא סאיג ממשיכים ביכולתם משבוע שעבר ומשיגים ניצחון שני ברציפות, הפעם מול העולה החדשה מטירת הכרמל, שפשוט לא הייתה במשחק ועם יכולת כזו לא יהיה לה מה להציע העונה. חמזה מוואסי, התכבד בצמד ולזכותו כבר שלושה שערים העונה, יחד עם עלי ח'טיב, קבעו את תוצאת המשחק. חנא פרהוד עם הפסד ראשון העונה בליגה.

יתר תוצאות משחקי המחזור

עירוני נשר – הפועל אום אל פאחם 1:2 (הבקיעו לנשר: מוחמד עאמר וספיר רזון; הבקיע לאום אל פאחם: מג'ד ח'ורי).

צעירי אום אל פאחם – מ.ס. טירה 0:1 (הבקיע לאום אל פאחם: ראבאל דהאמשה)

מכבי נוג'ידאת – הפועל מגדל העמק 0:0