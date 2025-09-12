יום שישי, 12.09.2025 שעה 18:54
זר חדש: טוד ווית'רס חתם רשמית בהפועל חולון

הפורוורד (29, 2.03 מ') ששיחק בקבוצת הג'י ליג של דנבר וגם בניו זילנד ובדרושאפקה, הצטרף לסגולים. דני פרנקו: "נעבוד כדי לשלב אותו במהירות בסגל"

|
דני פרנקו (שחר גרוס)
דני פרנקו (שחר גרוס)

זר חדש מצטרף להפועל חולון. הפורוורד טוד ווית'רס (29, 2.03 מ') חתם במועדון הסגול. עם סיום קריירת המכללות שלו שיחק ווית'רס במשך שתי עונות במדי קבוצת הג'י ליג של דנבר.

בעונת 2020/21 הוא יצא לאירופה וחתם בפורטיטודו בולוניה מהליגה הבכירה, במדיה רשם 10.2 נקודות ו-3.9 ריבאונדים בממוצע למשחק עם 40.3% לשלוש.

לאחר מכן עבר לליגה האוסטרלית וחתם באדלייד ואת אותה עונה סיים באוטאגו מהליגה ניו זילנדית. ב-2022/23 חזר לג'י ליג לפני ששב לאוטאגו. בעונת 2023/24 שיחק בדרושאפקה מהליגה הטורקית במדיה רשם 7.5 נקודות ו-4.3 ריבאונדים בממוצע למשחק. 

את העונה הקודמת הוא פתח במדי פרת' מהליגה האוסטרלית, וסיים אותה שוב במדי אוטאגו שם העמיד ממוצעים של 20.3 נקודות (47.8% לשלוש) ו-10.0 ריבאונדים למשחק. השחקן אמור להצטרף כבר במהלך סוף השבוע לקבוצה בהונגריה שם היא משתתפת בטורניר לזכרו של שחקן העבר זולטן הורבט.

מאמן הקבוצה, דני פרנקו, אמר: "אני שמח על הצטרפותו של טוד ווית'רס למשפחת הפועל חולון. אנחנו נעבוד יחד כדי לשלב אותו במהירות בסגל הקבוצה, ואין לי ספק שהוא יצליח להביא לידי ביטוי את יכולותיו לקראת האתגרים שיעמדו בפנינו העונה".

