חיזוקים להתקפה: אווסו וזה טורבו חתמו בריינה

ממש עוד רגע פגרת הנבחרות מאחורינו, ושנייה לפני שחוזרים מכבי בני ריינה הספיקה להחתים שחקנים נוספים, כאשר הקיצוני השמאלי מגאנה, אווסו, והחלוץ מגינאה ביסאו, זה טורבו, חתמו במועדון, כשהשניים יחזקו את הסגל של סלובודאן דראפיץ’, או יותר נכון את החלק הקדמי של המאמן.

הגנאי בן ה-28 שיחק בעונה שעברה בליגה השנייה בטורקיה עם אנקרגוצ’ו, איתה הוא ירד ליגה לליגה השלישית. למרות הירידה, הוא רשם מספרים לא רעים בכלל של תשעה גולים ושלושה בישולים, וכעת הוא ינסה לשחזר זאת בליגה הבכירה בישראל.

בנוסף בקריירה שלו הוא שיחק גם בקבוצות כמו קרבאח, טולדו, פרנצווארוש, אוביידו וסלמנסה, כאשר מספרי השיא שלו היו דווקא בשתי הקדנציות באנקרגוצ’ו, שם יש לו 19 גולים ושבעה בישולים ב-39 הופעות. בקרבאח יש לו 19 גולים ו-7 בישולים גם כן, אבל ב-78 הופעות.

השחקן בן ה-28 מגינאה הגיע לעונת השאלה, כשהוא חתום בקבוצתו עד 2026. הוא החל את הקריירה שלו בספורטינג ליסבון ובהמשך עבר לאינטר, מארבייה הספרדית, קטאניה ואף נדד לניואלס אויד בויז ונסיונל לפני שחזר לאירופה לשחקן בשווייץ. ב-2021 הגיע לליגה הסינית, ב-2023 שיחק בקטאר ובהמשך הגיע לניז'ני הרוסית. בעונה שעברה שיחק בהשאלה בא.א.ל לימסול הקפריסאית. במהלך הקריירה בקבוצותיו השונות כבש זה טורבו 73 שערים ב-248 הופעות והוסיף 24 בישולים.