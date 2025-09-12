יום שישי, 12.09.2025 שעה 18:53
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
00-00א.ס. אשקלון
00-00א.ס. רמה"ש
00-00אליצור אשקלון
00-00אליצור יבנה
00-00אליצור נתניה
00-00הפועל חיפה
00-00מ.כ. עוטף דרום
00-00עירוני נהריה
00-00הפועל מגדל העמק
00-00מ.ס צפת
00-00מכבי רחובות
00-00אליצור שומרון

פנחס: האמנתי שהאיחוד עם עפולה זה מה שנכון

יו"ר אילת דיבר אחרי שנשאר בלאומית: "אינטרסים זרים שלא קשורים לספורט עצרו את זה, זה כואב למי שרוצה לראות כדורסל אטרקטיבי ומקצועני בפריפריה"

|
שחקני עירוני אילת (שחר גרוס)
שחקני עירוני אילת (שחר גרוס)

כבר תקופה ארוכה מאוד שהסאגה שמעסיקה הכי הרבה את הכדורסל הישראלי היא האיחוד בין עפולה לאילת, ומי תשחק בליגת ווינר סל. אז הסאגה תמה ואליצור נתניה היא זו שתשחק בליגה הבכירה, ובינתיים יו”ר אילת טל פנחס פרסם הודעה לאוהדים.

פנחס פתח: “אוהדים ותושבים יקרים, ברצוני לשתף ולעדכנכם באופן אישי וישיר במספר נושאים אליהם נחשפתם ודאי לאחרונה. בחודשים האחרונים אני וחברי ההנהלה הקדשנו את כל כולנו למהלך האיחוד של אילת-עפולה, מהלך שבוצע עפ״י התקנון והחוק תוך הערכה רבה למוסדות השיפוטיים. האמנתי, באמת ובתמים, שזה הצעד הנכון – עבור פיתוח המועדון ,עבור הנוער, עבור העיר, ועבורכם אוהדי הקבוצה להחזיר את עירוני אילת למקום הטבעי שלה בליגת העל”.

עוד רשם: “פעלנו לפי התקנון והספר, קיבלנו את אישור איגוד הכדורסל, והרגשנו שאנחנו בדרך הנכונה. לצערי, אינטרסים זרים שלא קשורים לספורט הצליחו לעצור את זה. זה כואב, בעיקר כי לא רק אנחנו נפגענו, אלא כל מי שחולם לראות כדורסל מקצועני ואטרקטיבי בישראל ובפריפריה בפרט. אחרי הרבה התלבטויות ודיונים, החלטתי ביחד עם ההנהלה לעצור כאן. לא ניגרר למלחמות אינסופיות בבתי משפט. הכוחות שלנו צריכים להיות על המגרש, לא במסדרונות משפטיים”.

הוא המשיך: “מעכשיו אנחנו מתרכזים רק בדבר אחד: עירוני אילת. נבנה קבוצה חזקה ותחרותית, ניאבק בליגה הלאומית, נמשיך עם הצוות המקצועי הנהדר שכבר איתנו ובעיקר – נעבוד קשה כדי לחזור לליגת העל. אני מאמין בקבוצה הזו, בעיר הזו – ובעיקר בכם. אתם הלב של המועדון. כל דקה שאתם ביציע, כל עידוד וכל מילה טובה – הם הדלק שמניע אותנו קדימה. בקרוב נעדכן אתכם על סגל השחקנים ,מכירת מנויים, ואירוע פתיחת העונה . יחד, מהלב, נפתח פרק חדש. יאללה אילת”.

טל פנחס (שחר גרוס)טל פנחס (שחר גרוס)
