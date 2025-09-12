אלונסו: לא יודע במי אבא שלי יתמוך מול סוסיאדד

צ’אבי אלונסו דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק של ריאל מדריד מול ריאל סוסיאדד שייערך מחר (שבת, 17:15) בסן סבסטיאן, והתייחס לשורה של נושאים שעומדים על סדר היום במועדון.

מאמן הבלאנקוס ציין כי התחרות על ההרכב היא חלק חשוב באופי הקבוצה: "התחרות בריאה וזה חשוב בחדר ההלבשה, לא רק בעמדת המגנים אלא בכל תפקיד. רק מי שמגיע לו לשחק, ישחק". הוא הוסיף כי כל משחק מהווה מבחן משמעותי: "זה לא המבחן הגדול הראשון שלי. כל משחק חשוב מאוד, והנקודות יכולות להיות מכריעות בהמשך הדרך".

אלונסו התייחס גם לשיטות ההגנה ולגמישות בסגל: "במונדיאל הקבוצות זה היה הקשר אחר, שם היינו צריכים לבסס קונספטים, עשינו את זה יותר עם קשר אחורי שיכול להיות בלם ולא עם שלושה בלמים. יש לנו חמישה בלמים ואנחנו יכולים לשחק כך".

על ניהול התקופה האחרונה אמר המאמן: "הפגרה הייתה חיובית, כולם חזרו בריאים ובזמן. היום ערכנו את האימון האחרון, ועכשיו אנחנו משאירים את זה מאחור ומתמקדים בבלוק הבא עם רצון להמשיך לגדול ולהתחזק".

גם מצבו של קיליאן אמבפה עלה: "הוא בכושר טוב, לא רק מבחינה פיזית אלא גם מנטלית. הוא מקבל את התפקיד הזה ואת האחריות המשותפת". לגבי אדוארדו קמאבינגה ופרלאן מנדי סיפר: "אדוארדו מתקדם לפי התוכנית ועושה כמעט הכול, הוא יהיה בסגל בקרוב. לפרלאן ייקח עוד קצת זמן, זו הייתה פציעה מורכבת".

בעניין ג’וד בלינגהאם אמר אלונסו: "אני רוצה להיות אופטימי ולקוות שהוא יחזור לפני אוקטובר. הוא כבר עשה חלק מהאימונים עם הקבוצה, אבל אנחנו מגנים עליו. הוא עשה מאמץ גדול, אבל למשחק הקרוב הוא עדיין לא יחזור".

המאמן נשאל גם על האפשרות לשלב יחד את רודריגו ו-ויניסיוס: "זה בהחלט אפשרי, זה לא משהו שנשלל למרות שעדיין לא עשינו את זה. אנחנו צריכים להישאר רגועים ויש לנו מספיק זמן".

רודריגו, אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

על השפעת השינויים בסגל ועל שחקנים צעירים הוסיף: "אנחנו בשלב של הטמעת הכל, צריכים עוד משחקים ובלוקים כדי להשתפר. השחקנים צריכים להרגיש רעננים ומעורבים בכל רגע. לגבי מסטנטואונו, אם זה תלוי בנו, הוא יישאר איתנו". אלונסו לא פסח גם על נושא השיפוט: "אני לא חושב שזה רע שהשופטים מסבירים. אם זה יעזור, זה יהיה טוב. טעויות תמיד יקרו".

בסיום דיבר על הפרידה משחקנים ותהליך הבנייה המחודש: "כשאתה משנה עשרה שחקנים בארבעה-חמישה חודשים צריך לייצב הכול מחדש. אנחנו עושים הרבה דברים טובים, אבל צריכים להיות עקביים יותר. צעד אחרי צעד נעשה את זה. במי אבא שלי יתמוך? אני בעצמי לא יודע, תצטרכו לשאול אותו, מקווה שהוא איתנו".