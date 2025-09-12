יום שישי, 12.09.2025 שעה 18:09
עדיין מושלמת: 0:1 למכבי ת"א על בית"ר בנערים ב'

הצהובים כחולים שמרו על המאזן הנהדר מפתיחת העונה והשלימו 3 מ-3, אחרי שעדן סיסאי בישל לברונשטיין בדקה ה-33. הירושלמים עם 6 נק' מ-12 אפשריות

חגיגות בנערים ב' של מכבי ת
חגיגות בנערים ב' של מכבי ת"א (אופיר מגדל)

נותרת מושלמת. מכבי ת"א בנערים ב' השלימה ניצחון שלישי ברציפות, הפעם במשחק בית עם 0:1 על בית"ר ירושלים. החבורה של יהונתן סופר שלטה במשחק מהדקה הראשונה. הצהובים שהגיעו לבושים היום דווקא בכחול שלטו בכדור והרבו לסכן את השער של אביחי גטה.

ההזדמנות הראשונה במשחק הייתה של תומר דבח שבעט בעיטה מתוך הרחבה, וסחט הדיפה נהדרת של השוער הירושלמי. 10 דקות חלפו והפעם היה זה תורו של עידן סיסאי, מלך השערים מהעונה שעברה, שקיבל כדור עומק טוב ושחרר בעיטה שנהדפה לקרן.

הלחץ הגבוה נמשך ובדקה ה-33 המקומיים כבשו. עידן סיסאי פתח בריצה עם הכדור, ולאחר דאבל פס עם רואי אברהם בצד ימין מסר כדור עומק בתוך הרחבה שמצא את אלישע ברונשטיין, השחקן הטוב ביותר בכחול על המגרש, שסיים את הכדור ברשת, 0:1 למכבי ת”א.

שחקני מכבי ת"א בנערים בשחקני מכבי ת"א בנערים ב' מתחבקים (אופיר מגדל)

הלחץ נמשך גם במחצית השנייה, אך ככל שהדקות חלפו גם הקצב והאיומים המסוכנים למסגרת פחתו. אביחי גטה המצטיין במדי בית"ר במשחק, מנע הפסד גבוה בהרבה לקבוצה מהבירה. במכבי ת"א מי שבלטו היו עידן סיסאי ואלישע ברונשטיין שבמהלך משותף יצרו את שער הניצחון ובעיקר שלטו במגרש במחצית הראשונה.

לקראת דקות הסיום מכבי תל אביב חיפשה את השער השני, עמית יהייס עלה לכדור גובה שגבר על השוער, אך הנגיחה של שחקן הכנף הצעיר פגעה רק במשקוף. ניסיון נוסף של יהייס הסתיים בבעיטה שלו, שנהדפה מהקו על ידי הבלם המוכשר עילאיי הרוש. העולה החדשה מהבירה אמנם לא ניצחה אך עמדה יפה, בעיקר בהגנה. כשהיא משפרת את היכולת שלה ככל שהדקות חולפות והלחץ עולה.

הרכבים

מכבי ת"א: דניאל סטוקלין, דניאל חסון, אלישע בסטקר, אמיר אלניקיב, רום ישראלי, אלישע ברונשטיין, עידן סיסאי, מוחמד אגבריאה, תומר דבח ורואי אברהם.

בית"ר ירושלים: אביחי גטה, עילאי הרוש, יהונתן בן סימן טוב, איתמר ג'מו, יאיר גמזו, אושר ששון, מיכאל מייזל, נועם אלקריף, יהב סוזנה, שי אמבאוו ויהב אלקיים.

יהונתן סופר (אופיר מגדל)יהונתן סופר (אופיר מגדל)
לחיצות הידיים (אופיר מגדל)לחיצות הידיים (אופיר מגדל)
שחקני מכבי ת"א בנערים בשחקני מכבי ת"א בנערים ב' מוכנים (אופיר מגדל)
שחקני בית"ר ירושלים בנערים בשחקני בית"ר ירושלים בנערים ב' דרוכים (אופיר מגדל)
דניאל סטוקלין בפעולה (אופיר מגדל)דניאל סטוקלין בפעולה (אופיר מגדל)
שי אמבאו מול אמיר אלנקיב (אופיר מגדל)שי אמבאו מול אמיר אלנקיב (אופיר מגדל)
יהונתן בן סימן טוב עולה מול תומר דבח (אופיר מגדל)יהונתן בן סימן טוב עולה מול תומר דבח (אופיר מגדל)
נועם אלקריף דוהר (אופיר מגדל)נועם אלקריף דוהר (אופיר מגדל)
יהב סוזנה שומר על הכדור (אופיר מגדל)יהב סוזנה שומר על הכדור (אופיר מגדל)
עידן סיסאי מלהטט (אופיר מגדל)עידן סיסאי מלהטט (אופיר מגדל)
אלישי בסטקר (אופיר מגדל)אלישי בסטקר (אופיר מגדל)
אביחי גטה מקדים את אלישי בסטקר (אופיר מגדל)אביחי גטה מקדים את אלישי בסטקר (אופיר מגדל)
מיכאל מייזל מניע (אופיר מגדל)מיכאל מייזל מניע (אופיר מגדל)
יהושע סמגיהושע סמג'ה נגד איתי רוסו (אופיר מגדל)
