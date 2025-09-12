יום שישי, 12.09.2025 שעה 16:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

דיופ ערך אימון בכורה, ונטורה צפוי לחזור להרכב

בלם הרכש הטרי של הפועל באר שבע ערך אימון ראשון יחד עם חבריו החדשים, ועשוי להיכלל בסגל לקראת המשחק מול הפועל י-ם. לאחר הסערה, הקשר יחזור ל-11

|
רן קוז'וק (רועי כפיר)
רן קוז'וק (רועי כפיר)

הבלם החדש ג'יבריל דיופ ערך הבוקר (שישי) אימון בכורה בהפועל באר שבע. בקבוצה התרשמו מהנתונים הפיזיים של הסנגלי ומאמינים שהוא יוכל להרים את הקריירה שלו בחזרה.

דיופ בן ה-26 לא הגיע לבירת הנגב אחרי עונה טובה, אלא אחרי עונה חלשה וחסרת מזל בעקבות שתי הרחקות שגרמו לו להידחק לקצה הספסל. כעת, דיופ מגיע לקבוצה של רן קוז’וק, לאחר שאנשי הסקאוטינג בקבוצה עקבו אחריו עוד כששיחק בויקינג הנורבגית.

אחרי האימון המסכם מחר תתקבל החלטה האם הוא ייכלל בסגל למשחק מול הפועל ירושלים שיתקים ביום ראשון. מאמן הקבוצה קיבל את שחקני הנבחרות קינגס קנגוואה, סאבובו בנדה, אליאל פרץ, גיא מזרחי ואור בלוריאן. אחרי שחלפה הסערה סביבו שבגללה לא פתח בהרכב נגד עירוני טבריה, לוקאס ונטורה אמור לקבל את חולצת ההרכב במשחק מול קבוצתו של זיו אריה.

