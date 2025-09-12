חינאס: הספרדים? אלו אמירות שערורייתיות

הפועל תל אביב בנתה את הסגל הכי יוקרתי שהמועדון הזה ראה אי פעם, ומחר (שבת, 20:55) הקבוצה תתחיל את עונת 2025/26 באופן רשמי עם משחק ראשון, בו היא תארח את עירוני נס ציונה בהיכל מנורה מבטחים במסגרת המחזור הראשון של גביע ווינר. בינתיים, האדומים חנכו היום את חנות הפופ-אפ החדשה שלהם בדיזנגוף סנטר, ובו כל השחקנים, צוות האימון וההנהלה הגיעו למאורע.

המנהל המקצועי של הפועל תל אביב, ג’ורג’ חינאס, אמר באירוע: “בעונה שעברה היו המון ציפיות ועמדנו בהרבה, והשנה הציפיות גדלו. הציפייה האישית שלי העונה היא מה שכולם מצפים, פלייאוף יורוליג ולזכות בכל התארים בישראל, גביע ווינר, גביע המדינה וגם בליגה כמובן”.

על נושא ג’ונתן מוטלי שתקוע בבולגריה: “אין הרבה לומר, זה עניין אישי שהוא מטפל בו ומתוך כבוד אליו וגם מבחינה חוקית, אני לא יכול להרחיב ולומר משהו. האם נראה אותו כאן עד המשחק בשלישי? אני לא יודע, בואו נחכה ונראה. אין סיכוי שמוטלי לא יהיה שחקן של הפועל תל אביב העונה, הוא יהיה איתנו, ברור”.

שחקני הפועל תל אביב בפופ אפ (חגי מיכאלי)

לגבי הסגל הרחב: “זה קרה בגלל הציפיות הגבוהות שדיברנו עליהן, וגם בגלל העובדה שיש הרבה עומס לקבוצות יורוליג, בגלל ההרחבה של הליגה, יותר טיסות, פחות אימונים, יותר משחקים, אז קיבלנו החלטה כדי לעמוד בהכל. כמובן שזה קשה למאמנים לעשות אימון עם 20 שחקנים, אבל זה משהו שהם יעשו טוב לדעתי”.

הביקורות על המעבר לסופיה מצד הקהל: “ברור, אני רוצה להיות כן, אני רואה מה כותבים והכל, כלום לא נכון, אין הפועל סופיה וצריך לעצור את זה, יש הפועל תל אביב. לצערי במלחמה אי אפשר היה לעצור את גיוס השחקנים ורצינו להעמיד את הסגל הטוב ביותר, ובזמן הזה לא היה אפשר לומר לשחקנים לבוא לתל אביב, אז השחקנים יגורו בסופיה, אבל בואו נהיה כנים, הבית שלנו הוא המטוס, איו בית אמיתי. יש הפועל תל אביב, וכולם כאן כמו שאתם רואים, למעט אודיאסי שיגיע היום ומיציץ’ שקיבל עוד כמה ימים, אבל הוא יבוא, ראיתם כבר בבדיקות שלו שהוא בא. אני רואה את השמועות שלא רוצים לבוא, אבל כולם פה, וזו התשובה, שכולם פה”.

שחקני הפועל תל אביב (קרדיט: הפועל "IBI" תל אביב)

על הביקורת של הספרדים נגד ישראל הוא אמר: “אני חושב שזה שערורייה, הספרדים צריכים להתעסק בבעיות שלהם, ולא בשלנו, ואם הם רוצים להתעסק בבעיות שלנו אז שיבואו לכאן ויראו מקרוב, שהם לא עשו את זה. אני מבין שאולי תהיה אווירה מוזרה שנשחק שם, אבל אנו קבוצת כדורסל, וחווינו את זה גם בעונה שעברה. האם המלצתי על סורקין ל-NBA? לא שחקן שלי, תשאלו את קולדבלה עליו”.

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס, דיבר גם הוא: “תודה לכל מי שבא, זה אירוע נהדר של המועדון, אנחנו גאים לראות את הקהל, את הילדים, את התינוקות, אנחנו גאים להיות לידם. אנחנו מחויבים, עם רצון, מוטיבציה וגם משוכנעים שאנחנו מייצגים קהל נהדר, ובשביל זה אנחנו פה. מבחינת הציפיות, נרצה להיות בריאים, להפוך לקבצה, יש עשרה חדשים וזה לוקח זמן, זה תהליך. אתמול עשינו אימון עם שחקני הנבחרת, למעט מיציץ’ שלו יש בעיה עם המשפחה והוא ביקש עוד כמה ימים, וגם אודיאסי שיצטרף היום. צריך זמן, סבלנות, להיות קבוצה ולייצג את הקהל ברמה הכי גבוהה עם תוצאות טובות”.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

לגבי לחזור לישראל לראשונה מאז סיום העונה: “זו הפעם הראשונה שאנחנו בישראל, ואני אשאיר את זה בספורט, אז אנחנו מרגישים טוב. תל אביב עיר מדהימה, שמש, אני מקווה שגם יהיה הרבה קהל מחר ובשאר המשחקים. אנחנו מתרגשים והתאמנו בצורה נהדרת אתמול, היה קצת יותר ארוך מהרגיל”.

על מוטלי: “זה עניין אישי ושל ההנהלה, אני רוצה לכבד את האישי פה. אני חושב שמהר מאוד נקבל אותו פה. דיברתי איתו, אבל זה עניין אישי אז לא אשתף, מטפלים בזה”.

דעתו על אי הכרעה של אלופה אשתקד: “זה נושא ארוך. הליגה הישראלית חייבת לשבת ולדבר כדי לעשות שינויים גדולים על מנת להתחרות בליגות אחרות באירופה. יש המון שינויים שצריך לעשות כדי להשתוות למקומות אחרים, אז גם זה שחתכו לנו את קדם העונה ולשחק משחק רשמי, זה לא משהו שמתחבר עם הכימיה שאנחנו מנסים לבנות, אבל אנחנו מכבדים את התחרות ואנחנו פה ונהיה מוכנים למשחק נגד נס ציונה”.

מכבי תל אביב - הפועל ירושלים (רועי כפיר)

כל השחקנים היו גם באירוע, ותומר גינת שיתף קודם כל על נושא מוטלי: “אין לנו מושג, אני יודע כמוכם. זה דברים שההנהלה מתעסקת בהם, אנחנו מחכים להתפתחויות. לא דיברתי איתו בימים האחרונים, ניסיתי, אבל לא יצא לי”. הישראלי הוסיף: “התרגשות גדולה לפתוח את העונה, יוצא לנו להתחבר מחדש ולראות את הקהל יום לפני, לראות את החבר’ה החדשים, בסך הכל הצטרפנו אתמול, כיף גדול, הרבה ציפיות, מחכים להתחיל”.

עוד אמר: “בסופו של דבר התפקיד שלנו לשחק כדורסל, אנחנו שחקני כדורסל, נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים על המגרש, מודעים לציפיות ומודעים להכל, באים לעשות את העבודה שלנו. אתגרים חדשים, הקבוצה עושה תהליך קדימה, עוד קפיצה גדולה, משחקים ביורוליג, טוב שיש סגל כל כך רחב, ואני כמו כל שחקן אחר יעשה את המקסימום כדי שהכל יצליח”.

ג'ונתן מוטלי (חגי מיכאלי)

על המעבר לסופיה: “בסופו של דבר ההנהלה החליטה על הצעד הזה, מן הסתם זה לא פשוט לכולנו, אבל מבינים שאנחנו צריכים לעשות הקרבות עבור העונה הקרובה שמלאה באתגרים. כולנו רוצים שהמלחמה תיגמר, שהחטופים יחזרו, ויחד עם זה, כמה שזה הכי פחות חשוב, שהמשחקים יחזרו לישראל”.

לסיכום: “העונה הזו היא הכי מאתגרת שהייתה לי, אולי להפועל בהיסטוריה, כולנו מחכים ומצפים להתחיל. רק אתמול התחלנו אימונים וקשה לדעת לאן הכל הולך, יש עוד הרבה עבודה, אבל אעשה כל מה שאני יכול כדי להצליח בהפועל תל אביב, יחד עם הפועל תל אביב, כמו כל שחקן”.