בגלל רודרי וקרבחאל? שינוי התקנון בצ'מפיונס

אופ״א עשתה צעד נוסף במהפכה של ליגת האלופות ואישרה שינוי בתקנון שעשוי להביא זווית חדשה לטורניר. השינוי נועד בעיקר להיטיב עם המועדונים, במיוחד אלו שנאלצו להתמודד עם קשיים בהרכבת הסגלים שלהם למפעל.

בישיבת הוועד המנהל בטירנה, אלבניה, אישרה אופ״א כלל חדש שנועד להגן על קבוצות שסובלות מפציעות ארוכות טווח של שחקנים. למשל, דני קרבחאל או רודרי בעבר. גם ריאל מדריד וגם מנצ’סטר סיטי איבדו שחקני מפתח לאורך כל עונת ליגת האלופות, ומעבר לכך לא יכלו לרשום מחליף במקומם במהלך שלב הבתים (האפשרות היחידה הייתה החל מפברואר, לשלב הנוקאאוט). מדובר במכה כפולה, שכעת אופ״א פותרת באמצעות מהלך בעל השפעה גדולה.

הוועד המנהל אישר תיקון לתקנון מפעלי המועדונים של אופ״א העונה, המאפשר החלפה זמנית של עד שחקן שדה אחד במקרה של פציעה או מחלה ארוכת טווח במהלך שלב הליגה, ועד למחזור השישי. "הסיבה להתאמה הזו היא להבטיח שרשימות הסגלים לא יצטמצמו בצורה לא הוגנת וששחקנים יהיו מוגנים מלחץ עבודה נוסף", נמסר בהסבר של אופ״א.

רודרי (רויטרס)

לכן, קבוצות שיסבלו מפציעות קשות בחודשים הראשונים של ליגת האלופות יוכלו לשחרר את אותו שחקן ספציפי ולרשום אחר במקומו. זהו חבל הצלה חשוב עבור מועדונים שנאלצו לוותר על שחקנים בסגלי ליגת האלופות שלהם. לדוגמה, ליברפול, צ’לסי, ארסנל וטוטנהאם נאלצו להסתדר ללא שחקנים כמו קייזה, פאקונדו בואונוטה, גבריאל ז’זוס ומתיאס טל, ובעזרת השינוי הזה הם יכלו לקבל מקום נוסף במקרה של פציעה קשה של אחד מחבריהם. הקלה מבורכת, אם אפשרית, עבור הקבוצות שנקלעות לבעיה הזו במהלך ליגת האלופות.