יום שישי, 12.09.2025 שעה 15:21
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

בגלל רודרי וקרבחאל? שינוי התקנון בצ'מפיונס

אופ״א משנה את התקנון כדי לצמצם את ההשפעה של פציעות ארוכות טווח על הקבוצות, כאשר תתאפשר הוספה של עוד שחקן לסגל במקרה כזה. הפרטים המלאים בפנים

|
גביע ליגת האלופות (IMAGO)
גביע ליגת האלופות (IMAGO)

אופ״א עשתה צעד נוסף במהפכה של ליגת האלופות ואישרה שינוי בתקנון שעשוי להביא זווית חדשה לטורניר. השינוי נועד בעיקר להיטיב עם המועדונים, במיוחד אלו שנאלצו להתמודד עם קשיים בהרכבת הסגלים שלהם למפעל.

בישיבת הוועד המנהל בטירנה, אלבניה, אישרה אופ״א כלל חדש שנועד להגן על קבוצות שסובלות מפציעות ארוכות טווח של שחקנים. למשל, דני קרבחאל או רודרי בעבר. גם ריאל מדריד וגם מנצ’סטר סיטי איבדו שחקני מפתח לאורך כל עונת ליגת האלופות, ומעבר לכך לא יכלו לרשום מחליף במקומם במהלך שלב הבתים (האפשרות היחידה הייתה החל מפברואר, לשלב הנוקאאוט). מדובר במכה כפולה, שכעת אופ״א פותרת באמצעות מהלך בעל השפעה גדולה.

הוועד המנהל אישר תיקון לתקנון מפעלי המועדונים של אופ״א העונה, המאפשר החלפה זמנית של עד שחקן שדה אחד במקרה של פציעה או מחלה ארוכת טווח במהלך שלב הליגה, ועד למחזור השישי. "הסיבה להתאמה הזו היא להבטיח שרשימות הסגלים לא יצטמצמו בצורה לא הוגנת וששחקנים יהיו מוגנים מלחץ עבודה נוסף", נמסר בהסבר של אופ״א.

רודרי (רויטרס)רודרי (רויטרס)

לכן, קבוצות שיסבלו מפציעות קשות בחודשים הראשונים של ליגת האלופות יוכלו לשחרר את אותו שחקן ספציפי ולרשום אחר במקומו. זהו חבל הצלה חשוב עבור מועדונים שנאלצו לוותר על שחקנים בסגלי ליגת האלופות שלהם. לדוגמה, ליברפול, צ’לסי, ארסנל וטוטנהאם נאלצו להסתדר ללא שחקנים כמו קייזה, פאקונדו בואונוטה, גבריאל ז’זוס ומתיאס טל, ובעזרת השינוי הזה הם יכלו לקבל מקום נוסף במקרה של פציעה קשה של אחד מחבריהם. הקלה מבורכת, אם אפשרית, עבור הקבוצות שנקלעות לבעיה הזו במהלך ליגת האלופות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */