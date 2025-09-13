סיסו: אפשר לייצר לגיטימיות בעונה הראשונה

השם מאור סיסו נחשף לראשונה לציבור הכדורגל הישראלי הרחב בשנה שעברה. היה זה במפעל גביע המדינה, כאשר מאמן מ.ס קרית ים, ביחד עם קבוצתו, סחטו את בית"ר ירושלים הגדולה עד לדו קרב פנדלים ונכנעו בתום משחק בו זכו להרבה מחמאות על הכדורגל ההתקפי ועל כך שלא ירדו לאחור למרות הנחיתות.

סיסו הוביל את הקבוצה מהצפון לעונה אדירה, עם אחוזי הצלחה גבוהים, שכמעט ונהרסה בצל סגירת ליגה א' צפון, אך במבחן התוצאה, קרית ים פתחה את העונה בליגה הלאומית ואפילו בסערה. לאחר שלושה מחזורים, הקבוצה הצנועה היא היחידה בליגה בעלת מאזן מושלם ואפילו שפתחה עם מינוס ארבע נקודות, היא מוצאת את עצמה בצמרת.

ביום שני הקרוב, תגיע מכבי הרצליה לאצטדיון בעכו, כאשר בקרית ים דרוכים ורוצים להמשיך במסע הסינדרלה עד כה. רגע לפני, התפנה סיסו לראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", הראשון שלו מאז החל לאמן באחת משתי הליגות הבכירות.

שחקני מ.ס קרית ים (עדי דטליס, מ.ס קרית ים)

סיסו מדבר על הפספוס כשחקן, שיתוף הפעולה עם המנהל המקצועי והחבר הקרוב אלדד שביט, מתי הבין שירצה להיות מאמן, העתיד של קרית ים כמועדון, הכדורגל ההתקפי בו הוא דוגל והחילופים המוקדמים שלפעמים הוא עושה כשהוא לא מרוצה.

אתה מופתע מפתיחת העונה?

"לא. הליגה הלאומית היא ליגה קשה מאוד עם קבוצות מאוד שוויוניות. בכל משחק כל תוצאה היא כמובן אפשרית. אנחנו באים במטרה לנצח וברוך השם זו התוצאה. עקבתי אחרי הליגה הלאומית מהשנה שעברה כשהכריזו שעלינו ליגה. למדתי את הליגה ואת השחקנים, אני מאוד מאמין במערכת של קרית ים".

"זו מערכת שנותנת למאמן את כל הכלים להצליח, תנאים מטורפים של ליגת העל עם צוות רחב מאוד. אני מאוד מאמין במועדון ובקבוצה שהם יעזרו למאמן ולשחקנים להצליח. מופתע אני לא, מאושר אני כן".

מאור סיסו (חג'אג' רחאל)

איך לא מסתנוורים?

"זה משהו שיש לי עוד כשהייתי שחקן ואני מנסה להקרין אותו לשחקנים שלי. אני מעולם לא מסתנוור משום ניצחון ולא מזלזל בשום יריבה משום ליגה. אני מתכונן לכל יריבה וזה לא משנה מאיזו ליגה היא בשיא הרצינות. כל עוד אני נמצא בכדורגל לא אזלזל במשחק אימון, אימון או משחק רשמי".

אבל יבואו ימים שלא תנצחו...

"אנחנו בליגה הלאומית. זה נכון שמהיום שדרכתי בקרית ים, אחוזי ההצלחה שלנו הם מעל 90%. אני חושב שהעברתי קרוב ל-100 משחקים והיו רק שני הפסדים. אבל אנחנו מתעסקים בכדורגל, בליגה זו ריצה למרחקים וצריך לדעת להרים את השחקנים אחרי תקופות לא טובות ולדאוג שהמערכת תהיה שקטה. כשטוב, צריך לדאוג שלא יהיו שאננים וזו העבודה שלי כמאמן ושלנו כצוות. אנחנו מוכנים לכל תרחיש, אבל שואפים גבוה".

אני שומע שגם אחרי ניצחונות אתה לא רגוע...

"אני אף פעם לא מוריד את הרגל מהגז ולא שאנן. זה לא משנה אם ניצחנו או הפסדנו, אני מנסה להקרין לשחקנים ווינריות, רעב ותשוקה. כדורגל שמח ומעניין. אנחנו באים לכדורגל גם ליהנות ולא רק לעמוד במבחן התוצאה. אני משתדל שהשחקנים שלי ייהנו מכל אימון וכל משחק ובעזרת השם שזה ימשיך להתבטא במבחן התוצאה".

אלדד שביט (איתי כהן)

עולות חדשות יכולות לבוא להתבנקר, לשחק על תוצאה רק כדי לשרוד. אתה בא לשחק התקפי.

"אני משתדל קודם כל לא לגנוב דעת. כשיש משחקי אימון, יש הרבה אנשים שאומרים שזה רק משחק אימון כדי ללמוד את הקבוצה. אני מקרין לשחקנים שלי שגם משחקי אימון חשובים ואני רוצה לנצח בכל משחק. יש לי תשוקה לכדורגל התקפי ואני מאמין בזה, אבל מצד שני אני אוהב שהקבוצה שלי לוחצת ורצה קילומטראז' גבוה ב-GPS. על זה, חשוב לי שהם ישחקו כדורגל מעניין עם המון רעיונות".

מה המטרות שלכם? מדברים שעולה חדשה צריכה לשרוד. אבל אחרי פתיחה כזאת?

"זה יישמע קלישאתי, אבל המטרה היא לבוא לנצח את המשחק הקרוב. יש בליגה הזאת מועדונים עם תקציבים פי 2 או 3 מקרית ים. אנחנו מועדון שכן שואף גבוה ורוצה להיות הכי גבוה שיש, אבל אנחנו מתסכלים נקודתית למחזור הקרוב ולא למרחקים. אם יעבור הזמן ועדיין נהיה בצמרת ונמשיך להראות דומיננטיות, כמובן שלא אתבייש להגיד שאנחנו רצים הכי חזק שיש".

שחקני קריית ים חוגגים (שחר גרוס)

מעבר לקבוצה טובה, יש פה מועדון שבנוי מאנשי מקצוע שעבדו בליגה הבכירה.

"יש בקרית ים מערכת חזקה מאוד. אם זה המנכ"ל יוסי מלול שנותן תנאים מטורפים ועובד 24/7 סביב המועדון. אם זה ניסים ביליה הספונסר של המועדון, ניסים צרפתי הבעלים. ועוד המון אנשים שעושים הכול כדי שהמועדון יצליח. חשוב להם להביא צוות ותנאים טובים לפני הכול".

"כשהגעתי לקרית ים, אחרי חצי שנה דרשתי להביא את אלדד שביט. הוא איש מקצוע משכמו ומעלה ואני שמח שהם הקשיבו לי. היום זה נראה מהלך מצוין והוא עזר מאוד לשפר את כל הפרמטרים של התנאים, הצוות וכל הדברים שמסביב. אני מאושר להיות חלק מהמועדון הזה וזכיתי לעבוד בתנאים כאלה תחת אנשים כאלה".

מה מושך שחקנים כמו לידור כהן וכריסטיאן בלה להגיע לקרית ים?

"כשמספרים להם על הפרוייקט בקרית ים והתנאים מסביב, זה ממש מדליק אותם והם ממש מעוניינים לבוא. ביום שהם דורכים במועדון, הם מודים בכל יום על כך שהגיעו למועדון הזה ושהם עשו את ההחלטה הזאת. באמת שזה מועדון שהוא מהטובים בליגה הלאומית".

אז זו הקבוצה הנוכחית. אבל מה החזון של המועדון?

"קודם כל, אני יודע שעובדים מאחורי הקלעים כדי לשפר את מתחם האימונים. היום אנחנו מתאמנים בנהריה שיש שם מתחם מטורף, אבל רוצים לעשות מתחם אימונים ברמה של ליגת העל בקרית ים. אנשים עובדים סביב השעון כדי שיהיה לנו מגרש. ברגע שזה יקרה, אני בטוח שקרית ים תגיע לליגת העל. אני לא יודע מתי, איך ועם מי. אבל היא תגיע, כי יש פה אנשים מאוד שאפתניים, ווינרים ומצליחנים. אני בטוח שהמועדון הזה יתקע יתד בליגת העל".

ספר על העניין עם החילופים. אתה עושה חילופים לפעמים באמצע המחצית הראשונה, זה חריג.

"אמרתי גם לשחקנים שהלוואי והייתי יכול לשנות את זה. אבל ברגע שאני מרגיש ששחקן לא בא מוכן למשחק, אז זה לא משנה מי זה, מה התפקיד, מה הרזומה או מה הוא מרוויח. יכול להיות שאני צודק, יכול להיות שאני טועה, אבל ברגע שאני מרגיש משהו אז אני מגיב. אני לא מנסה לטשטש והשחקנים יודעים את זה. אני יכול להיות חבר של כולם, אבל ברגע שהשופט שורק לפתיחת המשחק, אז צריך לתת תפוקה מקצועית במגרש".

"מי שלא נותן תפוקה מקצועית במשחק נתון ואני חושב שאני צריך לעשות חילוף? אז אני עושה. המשחק הבא הוא משחק חדש. זה חריג, זה לא משהו שאני עושה בכוונה אבל אמרתי להם באסיפה שהלוואי ואצטרך לעשות חילופים רק במחצית השנייה. שזה תלוי בהם ולא בי. אם אני רואה שאני צריך לעשות שינוי טקטי וזה עולה בחילוף, אז אני מגיב. אני רוצה לנצח ועושה הכול כדי לנצח. אני מקווה שזה ימשיך להצליח ושהשחקנים יגרמו לי לעשות חילופים יותר מאוחרים".

שחקני קריית ים חוגגים (שחר גרוס)

דיברת על אלדד שביט. איך זה לשתף פעולה עם מישהו שהוא מעבר לאיש מקצוע שעובד איתך, גם קרוב אליך.

"אלדד שביט הוא אחד האנשים הכי קרובים אליי גם בכדורגל וגם בחיים עצמם. יש לנו המון דברים משותפים, שיתוף פעולה מלא ואנחנו מדברים קרוב ל-100 פעמים ביום. אנחנו מכבדים האחד את השני, לכל אחד יש את הנישה שלו עם הכבוד הכי גדול שיש. אלדד שביט הוא נכס למאמן, נכס למועדון ונכס לכדורגל הישראלי".

"קרה לי כבר כמה פעמים בחיים שאיבדתי חברים קרובים שהיו כמו אחים שלי בגלל הכדורגל. אבל עם אלדד זה שונה כי אנחנו מבינים שבכדורגל יש תקופות טובות ופחות טובות. אף פעם לא ניקח את זה לאזור האישי שלנו. אני לא רוצה לחשוב על דרך אחרת שלא נמשיך להיות חברים אי פעם".

איך חלוקת התפקידים?

"הוא המנהל המקצועי, הוא דואג שהכול יהיה מסודר ומאורגן ועבד כל הקיץ על בניית הסגל וההבאה של הזרים. הוא עושה שיחות אישיות עם שחקנים על נתוני ה-GPS. הוא עובד המון ועוזר לי המון. כמובן, שבנושא המקצועי נותנים לי את השקט, לא מתערבים וסומכים עליי בעיניים עצומות".

זה מלחיץ שיש מעליך מנהל מקצועי שהוא גם מאמן?

"לא. כי אני בחרתי אותו והבאתי אותו לקרית ים. אני עשיתי את כל הלחץ כדי שהוא יבוא. זה בן אדם שכל החיים אני דואג לו והוא דואג לי. אנחנו מרגישים מאוד נאמנים האחד לשני וזה הבן אדם האחרון שאני דואג ממנו".

היית שחקן בעיקר בליגות הנמוכות.

"הייתי שחקן מצוין ויש לי המון עליות מליגה א' לליגה לאומית. פשוט פעם לא הייתה תקשורת ושידורים כמו היום. עליתי עם עירוני נשר, קרית אתא וטבריה. עליתי כשחקן משמעותי, כקפטן, עם שערי עלייה. אם הייתי פספוס? לדעתי כן. הייתי מאוד נאמן למאמנים ולמועדונים שלי".

"שיחקתי 7 שנים בקרית אתא, 4 בנשר ועוד שנה בטבריה. בכל הקריירה שיחקתי בשלושה או ארבעה מועדונים. אני לא מהשחקנים שעברו מועדונים וזאת הדרך שאני עושה כרגע גם כמאמן. התחלתי את הקריירה בטירת הכרמל שם עבדתי כשלוש שנים ועכשיו אני שלוש שנים בקרית ים. שיחקתי כבלם".

מתי הגיע הרגע שהבנת שאתה רוצה להיות מאמן?

"קודם כל גם בתור שחקן הייתי סוג של מאמן על המגרש והיו מתייעצים איתי לגבי בניית הקבוצה בקיץ. תמיד ידעתי שביום שאפרוש מכדורגל אלך לכיוון של אימון. החתימו אותי בטירת הכרמל כשחקן במטרה לעלות ואז נפצעתי. אמרו לי שלא רוצים לוותר עליי במערכת ושאהיה עוזר המאמן. כעבור עונה מוניתי למאמן הראשי".

מתי אתה מבין שיש לך את זה כמאמן?

"קודם כל, היום אני מאמן הרבה יותר טוב מלפני שלוש שנים. אני חושב שיש לי כריזמה, שאני יודע מתי להיות מצחיק ומתי להיות עצבני. אני יודע מתי לכבד וללטף ומתי להיות בראש. אני יודע לקרוא אנשים ומקווה שזה ימשיך להביא תוצאות. אם יש לי את זה או אין לי את זה? ימים יגידו".

השחקנים מספרים שאתה מאוד מצחיק...

"מחוץ למגרש אני חבר מאוד טוב שלהם, יכול לצחוק איתם והם מצחיקים אותי. הם מרגישים חופשי איתי, אבל מי שמתאמן אצלי יודע שאני יכול להיות החבר הכי טוב מחוץ למגרש, אבל ברגע שעולים לדשא אני לא מעגל לפינות ורוצה להצליח. אני מעריך את כל השחקנים: משחקן הספסל האחרון ועד הבאנקר בהרכב. אני מעריך אותם באותה רמה ואוהב אותם".

המשחק שהכניס אותך לתודעה היה משחק הגביע בשנה שעברה מול בית"ר ירושלים...

"האמת שבליגה א' נתנו הצגות וכשקיבלנו את בית"ר ירושלים, ידענו שיש לנו קבוצה טובה וכל הממליצים אמרו שהעיקר לצאת עם תוצאה מכובדת, לחכות להם בהגנה וכו'. אני הגעתי אמיץ מאוד, התכוננתי אליהם, לחצתי אותם בחצי שלהם ותפסתי אותם ביום גשום בו היה להם יותר קשה להראות את היכולות שלהם. המשחק התחבר לנו, היינו מצוינים והתחילו לדבר ולהכיר את קרית ים".

מה קרה לך בטלפון באותו היום?

"עליתי לכל תחנות הרדיו, לשידורי טלוויזיה. התחילו להחמיא, גם היום מחמיאים. זה כיף מאוד והלוואי שזה ימשיך. אנחנו מאמנים כדורגל: כשאתה עושה חילופים מוקדמים ומנצח אז אתה מביא משהו מיוחד ואתה גאון. כשאתה עושה חילופים מוקדמים ולא מנצח, אומרים שאין לך סבלנות. בסוף אנחנו חיים על מבחן התוצאה ונעשה הכול כדי לנצח בכל משחק".

מה ההבדל בין ליגה א' לליגה הלאומית?

"וואו. היו לי ולאלדד הרבה ויכוחים על כך בקיץ, אולי הויכוחים הראשונים שלנו מאז התחלנו לעבוד ביחד. למען האמת, הוא צדק בכל הויכוחים. אני מאוד רציתי להשאיר את רוב הסגל משנה שעברה ונלחמתי על כך. אבל יש הבדלים: היינו קבוצה מטורפת בליגה א' שהראתה דומיננטיות בכל משחק. יש המון שחקנים מצוינים מהשנה שעברה, אבל כקבוצה זה לא מספיק למטרות ולשאיפות הנוכחיות. בנוסף, פתאום יש שידורים, פתאום שרים את ההמנון. אתה מרגיש שאתה בא להצגה ורוצה לתת לקהל ליהנות".

מי המודל לחיקוי שלך?

"פפ גווארדיולה וברק בכר. קודם כל הם מאמנים מאוד התקפיים, יצירתיים, אמיצים וחכמים. הם כל הזמן מביאים רעיונות חדשים למשחק הקרוב. אלו מאמנים מצליחנים, ששינו משהו בכדורגל והביאו הישגים ותוצאות מעבר למצופה. אני חולם להגיע להישגים גבוהים".

פפ גווארדיולה (IMAGO)

בטח שמעת את המשפט שהעונה הראשונה של מאמן בליגה הלאומית משפיעה כמה שנים קדימה.

"תשמע, העונה הראשונה של מאמן בליגה הלאומית יכולה ליצור לו לגיטימיות. אבל בסופו של דבר, מאמן כדורגל ושחקן כדורגל צריך בכל שנה לשאוף לנצח ולהצליח. אנחנו מכירים המון מאמנים שעשו עונות מדהימות ונעלמו. המון מאמנים שעשו התקדמות מטורפת ופתאום הלכו אחורה. יש הכול מהכול, כל הזמן צריך לשאוף להתקדם ולהיות צעד אחד לפני כולם".

"אין איזה חוק מסוים שאומר שאם עשית עונה גדולה, אז בשנה הבאה גם תעשה עונה גדולה. אם תעשה עונה טובה בלאומית, זה ייתן לך לגיטימיות לשנה או שנתיים. אני מאמין שאנשים רואים ושחקנים מדברים איך האימונים והאסיפות. מה המאמן מלמד ומעביר, איך הוא מתנהל מול ההנהלה. בסופו של דבר זה עובר מפה לאוזן: אם אתה עושה את הדברים נכון, יהיו לך הצעות. אם אתה עושה את הדברים לא נכון, אז גם אם תעמוד במבחן התוצאה לא יהיו לך הצעות".

כמה פחדת שלא תהיו בליגה הלאומית אחרי כל הבלאגן עם סגירת ליגה א' צפון?

"מאוד. זו הייתה אחת העונות הטובות של קבוצה בליגה א'. הצגנו כדורגל שלא שייך לליגה א', עם תבניות משחק, רעיונות, יצירתיות ומקצוענות של טופ ליגה לאומית. זה מאוד הפחיד אותי שבסוף המועדון הזה שכ"כ שואף להתקדם יהיה השעיר לעזאזל. אבל אני שמח שבסוף אנחנו בליגה הלאומית ואין מאושר ממני".

אתה היית הרבה שנים בליגה א'. אתה מאמין שכל ההאשמות על מכירות נכונות?

"אנחנו יודעים שהיו בכדורגל הרבה דברים גם בישראל וגם בעולם. אבל אני לא מתעסק בזה, יש את הגופים הנכונים שיתעסקו בזה. הנושא הזה פחות מעניין אותי ולא רלוונטי לא למועדון שלנו ולא לשחקנים שלנו. אני מקווה שהנושא הזה לא יחזור על עצמו לעולם בכדורגל".

מה לא יודעים עליך? מה החלום?

"קודם כל המטרות הן להיות כל הזמן בקבוצות שמעריכות אותי ואוהבות אותי. ברור שהמטרה שלי היא בסופו של דבר להגיע לליגת העל. מאמן זה לא שחקן: אם אתה עושה את הדברים נכון וטוב אז אתה מתקדם הרבה יותר מהר משחקן. השאיפות שלי הן גבוהות מאוד. מה לא יודעים עליי? למען האמת אני כמו ספר פתוח. ההנהלה, השחקנים וכל הצוות יודעים עליי הכול. אין איזה משהו שלא יודעים עליי".