יום שישי, 12.09.2025 שעה 16:46
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית שניה
ליגה איטלקית שניה 25-26
42-42סודטירול1
42-42צ'זנה2
41-32מודנה3
40-22קאררסה4
40-22פרוזינונה5
41-22פאלרמו6
41-22ונציה7
41-22מונצה8
33-42רג'יאנה9
34-42אמפולי10
32-22מנטובה11
22-22וירטוס אנטליה12
21-12קטנזארו13
21-12יובה סטאביה14
13-22בארי15
13-12פדובה16
13-12אבלינו17
12-02ספציה18
05-22פסקארה19
05-12סמפדוריה20

פאפו גומס: על קוקאין וג'וינט מורחקים לחצי שנה

אלוף העולם עם ארגנטינה מתאמן בימים אלו עם פאדובה מהסרייה ב’ כשהוא ממתין לסיום תקופת השעייתו: "קיבלתי שנתיים שלקחתי סירופ שיעול של הבן שלי"

|
פאפו גומס (IMAGO)
פאפו גומס (IMAGO)

פאפו גומס הארגנטינאי קרוב לחזור ולהרגיש שוב ככדורגלן. עונש ההרחקה שלו בעקבות שימוש בחומרים אסורים יסתיים ב־18 באוקטובר השנה. עד אז, הוא מתאמן באיטליה עם פאדובה מהליגה השנייה, ומוכן לנעול שוב את הנעליים בגיל 37, אחרי שזכה במונדיאל, אך עם כתם משמעותי על הקריירה, בעקבות תרופה שלדבריו הייתה שייכת לבנו.

בראיון ל־De Visitante פתח גומס את ליבו ודיבר על התקופה הקשה: ״ברור שאני לא משחק את הקורבן. זו הייתה האחריות שלי לקחת סירופ שיעול שלא הייתי צריך לקחת. אבל אני לא אחראי על זה שנתנו לי השעיה של שנתיים״.

“אתה לוקח קוקאין, מעשן ג’וינט, ומקבל חצי שנה. אני קיבלתי שנתיים על סירופ שיעול של הבן שלי. מי בכלל יכול להבין דבר כזה?” הוסיף. “אבל בסדר, זה מה שקיבלתי, והנה אני עדיין פה, ממשיך קדימה. כן, הייתי מאוד עצבני, כועס בטירוף. היה לי קשה לראות כדורגל בהתחלה. לא הצלחתי לראות משחק, הייתי מכבה את הטלוויזיה. כדורגל היה מת מבחינתי. הסתגרתי. התחלתי לעבוד עם פסיכולוג, כי נכנסתי ללופ שלא הצלחתי לצאת ממנו”.

פאפו גומס (רויטרס)פאפו גומס (רויטרס)

“החודשים הראשונים היו קשים, כי לא הבנתי למה זה קורה לי, בשיא הקריירה שלי, אחרי שזכיתי במונדיאל. אבל החיים לפעמים זורקים עליך הפתעות כאלה”, אמר. “זה מה שהחזיק אותי, המחשבה: ‘למה שיפרישו אותי מהכדורגל ככה אם אני לא רוצה ואם זה לא הזמן שלי?’ למה ששניים־שלושה אנשים בחליפות ועניבות, שמעולם לא שיחקו בספורט, יחליטו מתי אני אפרוש?”

בהקשר הזה הוסיף גומס כי לאחר ההחלטה שהתקבלה בזמן ששיחק בסביליה, הוא “הופתע מכמה אנשים שנעלמו. אני לא מאשים אותם, כי כל אחד מגיב לדברים בצורה שהוא יכול. וגם הופתעתי מאנשים לטובה, כאלה שאמרתי לעצמי, ‘וואו, תראה מי שנמצא פה בשבילי’. היו הפתעות טובות ורעות, משני הצדדים”.

