יום שבת, 13.09.2025 שעה 00:29
ספורט אחר  >> גביע דייוויס

חי: אוראל קמחי - ליאם דרקסל 4:4

גביע דייויס, משחק 2: הטניסאי הבכיר של מדינת ישראל, המדורג 787 בעולם, פוגש את המדורג 117, שהוא המחבט מספר שתיים של מדינתו קנדה, למפגש בהליפקס

|
אוראל קמחי (איגוד הטניס)
אוראל קמחי (איגוד הטניס)

משחקי גביע הדייויס ממשיכים בשעה זו, כאשר אוראל קמחי פוגש את ליאם דרקסל למשחק השני במפגש בין נבחרת ישראל לנבחרת קנדה. קמחי הוא המדורג הבכיר שלנו, בעוד יריבו הוא מספר שתיים של מדינתו.

קמחי, המדורג 787 בעולם, מגיע להתמודדות כאנדרדוג, אך הוא שואף לעשות את המקסימום על מנת לנצח את משחקו הראשון במסגרת המפגש עם הקנדים ולהוביל את ישראל, בטח לאחר התוצאה במשחק המקדים של שותפו לנבחרת, דניאל צוקרמן.

מנגד, דרקסל מדורג במקום ה-117 בעולם, והוא כאמור הטניסאי מספר שתיים של נבחרתו. למרות זאת, הוא מגיע כפייבוריט עקב פערי הדירוג בין השניים וינסה להעלות את הקנדים ל-0:2 על ישראל בסיום.

מערכה ראשונה:

אוראל קמחי פתח טוב את המשחק והצליח להשיג שבירה מוקדמת בזכות טעויות לא מחויבות של ליאם דרקסל. הפתיחה הנהדרת המשיכה כשהוא גם שמר על ההגשות שלו במשחקון השני ועלה ל-0:2 שכלל גם ראלי מצוין. דרקסל התעורר והותיר את הישראלי על האפס במשחקון השלישי בדרך ל-2:1. קמחי כמעט איבד את ההגשה, אבל התעשת בדרך לניצחון גם במשחקון הרביעי.

אחרי משחקון ארוך מאוד, הצליח לבסוף קמחי להשיג בפעם השנייה במערכה את השבירה ועלה ל-1:4 מפתיע ומרשים. המדורג 117 בעולם הצליח לבסוף להשיג שבירה משלו וצימק ל-4:2, כשהמשיך במומנטום וניצח גם במשחקון השביעי והשמיני בדרך לשוויון במשחקונים.

/* LAST / NEXT ROUNDs */