יום שישי, 12.09.2025 שעה 22:10
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

האם הבועה של הפרמייר ליג עומדת להתפוצץ?

לצד ההוצאות האדירות על רכש הקיץ, מחקר של Fair Game מצביע על כך שכמעט מחצית מקבוצות הפרמייר ליג וה-EFL מחזיקות רזרבות כספיות לחודש אחד בלבד

|
ואן דייק והולאנד (IMAGO)
ואן דייק והולאנד (IMAGO)

הפרמייר ליג שוב שיבשה את השוק בקיץ האחרון עם הוצאות של 3.5 מיליארד אירו (4.106 מיליארד דולר), כשאלופת הליגה ליברפול הייתה הכוכבת המרכזית. המועדון שם את כל הקלפים על השולחן עם השקעה של 150 מיליון אירו באלכסנדר איסאק (ההעברה היקרה בתולדות הפרמייר ליג), 120 מיליון בפלוריאן וירץ ו-95 מיליון עבור הוגו אקיטיקה. ההשקעה האדירה הזו עומדת בניגוד למצב הכללי בכדורגל האנגלי, שבו יותר ממחצית מהקבוצות בארבעת הדרגים הבכירים נמצאות במצב של חדלות פירעון טכנית.

על פי דו"ח Fair Game, קואליציה של מועדוני כדורגל מקצועני באנגליה ובוויילס, כמעט מחצית מקבוצות הפרמייר ליג וה-EFL (43 מתוך 92) מחזיקות רזרבות כספיות לחודש אחד בלבד, מצב שמוגדר כ"אסון פיננסי פוטנציאלי". למעשה, רק אחת מכל חמש קבוצות מאזנת בין הכנסות להוצאות.

הדו"ח מגלה כי 75% מקבוצות הפרמייר ליג הן טכנית סולבנטיות, ממצא חיובי שעומד בניגוד למדדים אחרים. כך למשל, רק 5% מהקבוצות ששיחקו בעונה שעברה בליגה הבכירה היו מסוגלות לכסות הוצאות שכר של שלושה חודשים באמצעות הרזרבות שלהן.

היא דווקא הייתה יכולה להרשות לעצמה. ליברפול (רויטרס)היא דווקא הייתה יכולה להרשות לעצמה. ליברפול (רויטרס)

החוקרים מציינים כי זהו "נתון משכנע במיוחד לגבי החוסן הכלכלי האמיתי שלהן, במיוחד בהתחשב בעושר העצום שהן מקבלות רק מהשתתפות בתחרות, ללא קשר לביצועים". בפועל, רק שמונה קבוצות (פחות מ-9%) בכל ארבע הליגות העליונות יכולות להרשות לעצמן לשלם שלושה חודשי משכורות.

מחקר מקיף

הדו"ח, שתואר כ"סקר המקיף ביותר של הכדורגל המקצועני באנגליה", דירג מועדונים בארבע קטגוריות על בסיס שמונה קריטריונים: קיימות פיננסית, ניהול, שקיפות, מעורבות אוהדים, אתיקה, גיוון, סביבה ומעורבות קהילתית. כל אחת מ-164 הקבוצות שנבדקו קיבלה ציון כולל על פני התחומים שנמדדו.

המדד עודכן השנה כך שיתאים לקריטריונים הצפויים לשמש את הרגולטור העצמאי החדש לכדורגל, שצפוי להתחיל לפעול לפני סוף השנה, לאחר כניסתו לתוקף בקיץ. המדד מצביע על מגמות שונות בפירמידת הכדורגל, מזהה תחומים של התנהלות ראויה ואף נותן קרדיט למועדונים שמוכנים ביותר לדרישות הרגולטור, כך נמסר בהודעת העיתונות של Fair Game.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי (רויטרס)

על פי המחקר, רק חמישה מתוך 164 המועדונים שנבדקו בשבע הליגות העליונות באנגליה, ורק ארבעה בליגות המוסדרות, מוגדרים כ"ערוכים לרגולטור". בפרמייר ליג, הקבוצה היחידה שעומדת בדרישות היא ברייטון, ולצדה קיימברידג' יונייטד, קרלייל יונייטד ו-ווימבלדון. החמישית היא באת' סיטי.

"אם למישהו עדיין היו ספקות אם הכדורגל זקוק לרגולטור, הדו"ח של היום מפוגג את כל הספקות. פזרנות כלכלית נפוצה, ממשל תקין הוא נדיר, וסוגיות אתיות כמעט שלא מגיעות לשולחן ההנהלה. יש יוצאי דופן, ואנו שמחים להאיר אותם", הסביר נייל קופר, מנכ"ל Fair Game.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */