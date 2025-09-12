האם הבועה של הפרמייר ליג עומדת להתפוצץ?

הפרמייר ליג שוב שיבשה את השוק בקיץ האחרון עם הוצאות של 3.5 מיליארד אירו (4.106 מיליארד דולר), כשאלופת הליגה ליברפול הייתה הכוכבת המרכזית. המועדון שם את כל הקלפים על השולחן עם השקעה של 150 מיליון אירו באלכסנדר איסאק (ההעברה היקרה בתולדות הפרמייר ליג), 120 מיליון בפלוריאן וירץ ו-95 מיליון עבור הוגו אקיטיקה. ההשקעה האדירה הזו עומדת בניגוד למצב הכללי בכדורגל האנגלי, שבו יותר ממחצית מהקבוצות בארבעת הדרגים הבכירים נמצאות במצב של חדלות פירעון טכנית.

על פי דו"ח Fair Game, קואליציה של מועדוני כדורגל מקצועני באנגליה ובוויילס, כמעט מחצית מקבוצות הפרמייר ליג וה-EFL (43 מתוך 92) מחזיקות רזרבות כספיות לחודש אחד בלבד, מצב שמוגדר כ"אסון פיננסי פוטנציאלי". למעשה, רק אחת מכל חמש קבוצות מאזנת בין הכנסות להוצאות.

הדו"ח מגלה כי 75% מקבוצות הפרמייר ליג הן טכנית סולבנטיות, ממצא חיובי שעומד בניגוד למדדים אחרים. כך למשל, רק 5% מהקבוצות ששיחקו בעונה שעברה בליגה הבכירה היו מסוגלות לכסות הוצאות שכר של שלושה חודשים באמצעות הרזרבות שלהן.

היא דווקא הייתה יכולה להרשות לעצמה. ליברפול (רויטרס)

החוקרים מציינים כי זהו "נתון משכנע במיוחד לגבי החוסן הכלכלי האמיתי שלהן, במיוחד בהתחשב בעושר העצום שהן מקבלות רק מהשתתפות בתחרות, ללא קשר לביצועים". בפועל, רק שמונה קבוצות (פחות מ-9%) בכל ארבע הליגות העליונות יכולות להרשות לעצמן לשלם שלושה חודשי משכורות.

מחקר מקיף

הדו"ח, שתואר כ"סקר המקיף ביותר של הכדורגל המקצועני באנגליה", דירג מועדונים בארבע קטגוריות על בסיס שמונה קריטריונים: קיימות פיננסית, ניהול, שקיפות, מעורבות אוהדים, אתיקה, גיוון, סביבה ומעורבות קהילתית. כל אחת מ-164 הקבוצות שנבדקו קיבלה ציון כולל על פני התחומים שנמדדו.

המדד עודכן השנה כך שיתאים לקריטריונים הצפויים לשמש את הרגולטור העצמאי החדש לכדורגל, שצפוי להתחיל לפעול לפני סוף השנה, לאחר כניסתו לתוקף בקיץ. המדד מצביע על מגמות שונות בפירמידת הכדורגל, מזהה תחומים של התנהלות ראויה ואף נותן קרדיט למועדונים שמוכנים ביותר לדרישות הרגולטור, כך נמסר בהודעת העיתונות של Fair Game.

שחקני מנצ'סטר סיטי (רויטרס)

על פי המחקר, רק חמישה מתוך 164 המועדונים שנבדקו בשבע הליגות העליונות באנגליה, ורק ארבעה בליגות המוסדרות, מוגדרים כ"ערוכים לרגולטור". בפרמייר ליג, הקבוצה היחידה שעומדת בדרישות היא ברייטון, ולצדה קיימברידג' יונייטד, קרלייל יונייטד ו-ווימבלדון. החמישית היא באת' סיטי.

"אם למישהו עדיין היו ספקות אם הכדורגל זקוק לרגולטור, הדו"ח של היום מפוגג את כל הספקות. פזרנות כלכלית נפוצה, ממשל תקין הוא נדיר, וסוגיות אתיות כמעט שלא מגיעות לשולחן ההנהלה. יש יוצאי דופן, ואנו שמחים להאיר אותם", הסביר נייל קופר, מנכ"ל Fair Game.