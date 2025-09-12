יום שבת, 13.09.2025 שעה 00:31
צוקרמן הפסיד 6:1, 6:2 לדיאלו, קנדה ב-0:1

הישראלי פתח לא טוב את המשחק הראשון בגביע דייויס והקנדי ניצל זאת כדי לנצח במערכה הראשונה. בהמשך, צוקרמן נפצע וקיבל טיפול, לבסוף המשיך אך נכנע

דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)
דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)

גביע הדייויס בין ישראל לקנדה יצא לדרך הלילה (שישי), עם המשחק הראשון בין דניאל צוקרמן, הטניסאי מספר 2 של הנבחרת, לגבריאל דיאלו הנחשב למחבט הבכיר מצד נבחרת עלה המייפל, בהליפקס שבקנדה, כשדיאלו ניצח 0:2 במערכות (1:6, 2:6) והעלה את נבחרתו ל-0:1 על ישראל.

יחסי הכוחות היו ברורים מההתחלה, כשצוקרמן, המדורג 1178 בעולם, נכנע תוך פחות מחצי שעה ליריבו, המדורג במעל 1100 מקומות מעליו, במקום ה-35 בעולם, תוך שהוא נשבר פעמיים בדרך להפסד 6:1. 

המערכה השנייה נפתחה בצורה חיובית עבור הישראלי, כשהצליח לשמור על ההגשות שלו, אבל הקנדי איזן במהרה. אחרי 40:40 במשחקון השלישי, צוקרמן נזקק לטיפול, אך שב למגרש, ניצח את המשחקון, עלה ל-1:2, אך מאז ראה את גבו של יריבו, שדהר בדרך לניצחון 2:6 בסיום.

מערכה ראשונה: 1:6 לגבריאל דיאלו

גבריאל דיאלו הצליח לשמור על ההגשות שלו עם ניצחון במשחקון הראשון. דניאל צוקרמן נתן פייט במשחקון השני, ואחרי משחקון ארוך הצליח להשיג שוויון. אחרי פייט שבו צוקרמן עלה ל-0:30, דיאלו התעשת ושמר על ההגשה שלו פעם נוספת כשהפך ועלה ל-1:2 במשחקונים. הקנדי הצליח להשיג את השבירה במשחקון הרביעי.

צוקרמן כמעט הצליח להגיב במשחקון הבא, אבל שוב המדורג 35 בעולם הגיב והתקרב לניצחון במערכה. הישראלי שוב נשבר בהגשה שלו וקירב את דיאלו ניצחון אחד מ-0:1 במערכות לזכות קנדה. האחרון השיג את המערכה הראשונה עם אייס שחתם 1:6 נוח לקנדים.

מערכה שנייה: 2:6 לגבריאל דיאלו

צוקרמן פתח את המערכה החדשה, והצליח להראות מעט מהיכולות שלו כששמר על ההגשות ועלה ל-0:1. למרות מאבק עיקש, דיאלו השיב את השליטה לידיו והשווה ל-1:1. אחרי משחקון שלישי צמוד בין הצדדים, הוא נעצר עקב פציעה של צוקרמן, שנזקק לטיפול, אך הוא חזר והצליח לשמור שוב על ההגשה שלו עם ניצחון.

הקנדי הצליח לשמור את השחקן הכחול-לבן על האפס במשחקון הרביעי ושוב השווה ל-2:2. לבסוף, דיאלו הצליח להשיג את השבירה ושוב הותיר את צוקרמן על האפס כדי לקחת את ההובלה במערכה השנייה. הפציעה המשיכה לתת אותותיה גם במשחקון השישי, כשהפער גדל ל-4:2 לזכות הקנדי, כשהמשחקון השביעי דמה לקודמיו. לבסוף, דיאלו הוביל ל-0:1 לקנדה במשחקים עם ניצחון במשחקון השמיני ו-2:6 בסך הכל.

