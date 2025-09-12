יום שישי, 12.09.2025 שעה 16:11
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

המבורגר על שם איסאק סוחף מסעדה בניוקאסל

בעיר עדיין כועסים על הכוכב שעזב לליברפול, מנה שכונתה "החולדה השבדית" כלעג לחלוץ הפכה לשנייה הכי נמכרת במקום. בפנים - רוטב מאיקאה וזה לא הכל

|
אלכסנדר איסאק (IMAGO)
אלכסנדר איסאק (IMAGO)

סאגה ארוכה, מסועפת, מורכבת ועוד מילים שמעידות על סרבול, מתארות בצורה הטובה ביותר את המעבר המתוקשר של אלכסנדר איסאק מניוקאסל לליברפול בחלון הקיץ הנוכחי. החלוץ עשה כל שביכולתו להשתחרר מהמגפייז, ויש כאלה בצד השחור-לבן שלא אהבו זאת בלשון המעטה.

השבדי ניסה להסביר את עצמו עם הצהרות ופוסטים שהגיעו ממנו באופן אישי, אך כנראה שכל זה לא כל כך עזר ועדיין יש כאלה בצד של הנעזב שלא מצליחים לסלוח על כך שהכוכב נטש את סנט ג’יימס פארק בשביל המכונה המשומנת של ארנה סלוט באנפילד.

עד כמה לא מצליחים לסלוח? באחת ההמבורגריות בעיר ניוקאסל, יצרו המבורגר מיוחד על שמו של איסאק שנקרא “החולדה השבדית”. המנה הזו סוחפת את יושבי המסעדה, כשההמבורגר הוא הפריט השני הכי נמכר בתפריט. אפילו מה שיש בתוך ההמבורגר, קשור לאיסאק לפי בעלי המקום.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

“פירה, קציצות, עוד שכבת פירה, רוטב מאיקאה וריבת חמוציות מאיקאה בין הפרוסות”. זה מה שמרכיב את המנה, כשאי אפשר לפספס כמובן גם את הרפרנס השבדי עם חברת הריהוט המפורסמת: “זה מסובך כמו החתימה שלו”, אמרו במסעדה.

ביום ראשון הקרוב, ליברפול תשוב כמו שאר הקבוצות למשחקים בזירה המקומית. שם, המייטי רדס יתארחו אצל ברנלי בתקווה להמשיך להישאר מושלמים גם במחזור הרביעי בפרמייר ליג – כשאיסאק מצידו, ינסה להשתיק את המבקרים על המגרש.

