"מכבדים את מכבי ת"א, אך באים לקחת נקודות"

עירוני טבריה ערכה הבוקר (שישי) את האימון המסכם לקראת המשחק מחר מול מכבי ת"א (20:00, גרין). המאמן, אלירן חודדה, ערך אימון טקטי, בו עיקר הדגש היה על שיטת המשחק לקראת האלופה. הפנים החדשות באימון היה הבלם יהונתן חסון, שחתם אתמול.

המצב בקבוצה אינו אידאלי, שכן לא רק שהיא מגיעה אחרי השביעייה שספגה מהפועל ב"ש לפני פגרת הנבחרות, אלא שהיא מגיעה ללא סמיביניה המורחק, אונדרז' באצ'ו הפצוע שעוד לא שיחק בליגה העונה, וכעת גם דוד קלטינס נפצע ויחמיץ את המשחק.

קלטינס היה אמור להיות מתופקד כבלם שלישי, לצד עומר יצחקי והארון שפסו, וכעת זה מציב כאב ראש נוסף בפני חודדה. מי שעשוי לפתוח לראשונה העונה הוא בלם הרכש מבני יהודה, נהוראי חן, כאשר חודדה מתלבט בין להמשיך עם שלושה בלמים ובמצב כזה אפשרי גם שרון אונגר ישחק כבלם שלישי וווהיב חביבאללה, שחזר מפציעה, ישחק בכנף ימין, לבין לפתוח עם רביעייה אחורית ולעבות את הקישור.

דוד קלטינס מודה לקהל (חג'אג' רחאל)

יש לזכור שבעונה שעברה, טבריה היא היחידה שלא הפסידה לאלופה וסיימה מולה פעמיים בתיקו (1:1 בבלומפילד ו-2:2 בגרין, בו טבריה חזרה מפיגור 0:2). לקראת המשחק, מאמן הקבוצה דיבר במסיבת עיתונאים.

יצאתם לפגרה לא במצב הרוח הכי טוב. עכשיו מחכה לכם עוד משחק קשה וגם חוסרים של שחקנים משמעותיים. מה עשיתם כדי לעשות את הסוויץ' אצל השחקנים?

”הייתה לנו פגרת נבחרות, שזו הזדמנות ללמוד ממה שקרה מול באר שבע. ברור שהמצב לא אידאלי ויחסי הכוחות מול מכבי ת"א ברורים, ויש פערים. אנחנו צריכים לבוא ולמרות החיסורים שלנו לעשות את הכי טוב שאפשר כדי לצמצם את הפערים”.

האם לאור החוסרים בהגנה, אתה חושש מתבוסה נוספת?

”אני אף פעם לא מגיע בגישה כזאת למשחק. אנחנו מגיעים לכל משחק, במיוחד בבית שלנו, כדי לקחת נקודות. כל משחק הוא משהו אחר. כמובן שנצטרך להגיע בגישה שונה לגמרי. אנחנו מאוד מכבדים את מכבי ת"א, בכל זאת אלופת המדינה והמועדון הכי מעוטר בישראל, אבל אנחנו עדיין רוצים לבוא ולקחת נקודות”.

עילאי אלמקייס (עירוני טבריה)

בעונה שעברה הצלחת לקחת פעמיים נקודות ממכבי תל אביב, מול אותו מאמן. האם יכול להיות שאתה פשוט יודע איך להתמודד מולו?

”אין לי יכולת מיוחדת לנטרל אותם. יחסי הכוחות ברורים. מה שהיה בעונה שעברה לא רלוונטי. יש קבוצות חדשות ושחקנים חדשים גם אצלנו וגם אצלם. אבל אנחנו כן רוצים לבוא ולקחת נקודות”.

אתה חושב לשנות את השיטה של שלושה בלמים למשחק בעקבות מצוקת הבלמים?

”נצטרך להתמודד הכי טוב שאפשר, למרות החוסרים ולשחק בשיטה הכי נכונה שאפשר כדי לקחת נקודות ממכבי ת"א”.

גם הבלם, עומר יצחקי, התראיין והתייחס לעבודה שהקבוצה הייתה צריכה לעשות כדי להתאושש מהתבוסה לבאר שבע ולהתכונן לצהובים: “קודם כל זה באמת לא נעים לקבל תבוסה כזאת. ראינו את הווידאו, ניתחנו את הטעויות ועבדנו לתקן את הטעויות, הצוות הכין אותנו הכי טוב שאפשר. אנחנו צריכים לבוא בצורה אחרת למשחק. המפתחות למשחק? להביא את הרעב שלנו, את רוח הלחימה שלנו, נצטרך לתת הכל על המגרש”.

עידן ברנס (עירוני טבריה)

על החיסרון של באצ’ו וסמביניה, ושבעקבות כך הרבה ייפול עליו, אמר: “אני מתכונן כמו לכל משחק, אני מנסה להגיע הכי מרוכז ולעשות את הכי טוב בשביל הקבוצה שלי”.

הצפי מבחינת קהל הוא לכ-4,000 צופים. 3,000 כרטיסים הועברו לצהובים, כאשר המארחת מצפה לבין 800 ל-1,000 אוהדים שלה. בטבריה הביעו מורת רוח על כך שלא קיימו את המשחק מעט מאוחר יותר, כדי לאפשר ליותר אוהדים שומרי שבת להגיע לאצטדיון גרין: “גם כך יש לאוהדים שלנו נסיעה למגרש. רב הקהל שלנו שומר שבת ובזה שעושים את זה בשמונה ולא בשמונה וחצי, מונע מהרבה אוהדים שלנו להגיע”.

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס: ווהיב חביבאללה, רון אונגר (נהוראי חן), הארון שפסו, עומר יצחקי, אלי בלילתי, מחמד אוסמן, עילאי אלמקייס, גיא חדידה: פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.