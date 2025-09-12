יום שישי, 12.09.2025 שעה 22:10
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
14515-6357טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
16600-8118גרמניה1
13669-6978פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
13509-6037יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

רבע 3, 01:28: יוון - טורקיה 69:46

יורובאסקט, חצי גמר: רגע האמת. הטורקים עלו בטירוף וסיפקו פתיחה נהדרת בהובלת אוסמאני, וברבע שני נהדר עלו לדו ספרתי. היוונים לא במשחק מנגד

|
אלפרן שנגון (IMAGO)
אלפרן שנגון (IMAGO)

רגעי ההכרעה של אליפות אירופה בכדורסל מתקרבים ואחרי שנבחרת אחת כבר הבטיחה את מקומה בגמר הגדול, בשעה זו נערך המשחק השני ובו נגלה מי השנייה שתעלה, כאשר נבחרת יוון פוגשת את נבחרת טורקיה. 

יוון הגדולה עם שחקנים מוכשרים מאוד, כשהמובילים ביניהם הם כמובן יאניס אנטטקומפו וטיילור דורסי, אקס מכבי תל אביב, גברה ברבע הגמר על ליטא (76:87), כשכזכור החבורה של ואסיליס סאפנוליס ניצחה את ישראל בשלב שמינית הגמר והדיחה את הנבחרת של אריאל בית הלחמי.

בצד השני של המתרס, נבחרת טורקיה מגיעה הערב למפגש מושלמת, כאשר ניצחה את כל חמשת המשחקים בבית א’, כשאחר כך היא כמובן עברה את שלב שמינית הגמר וגם את הרבע הגמר, עם 79:85 נגד שבדיה ולאחר מכן 77:91 על פולין בהתאמה.

יוון היא אחת מהנבחרות הטובות ביותר בכדורסל וזכתה פעמיים באליפות אירופה והופיעה בגמר אחד של אליפות העולם, אך לא מצאה את עצמה על הפודים מאז 2009 וכעת חולמת על זכייה. בצד השני, טורקיה מעולם לא זכתה באליפות אירופה, כשהישג השיא זה מדליית כסף ב-2010.

רבע ראשון: 16:26 לטורקיה

חמישיית יוון: טיילר דורסי, קוסטאס סולוקאס, קוסטאס פאפאניקולאו, יאניס אנטטקונמפו, קונסטנסינוס מיטוגלו.

חמישיית טורקיה: שיין לארקין, שמוס האזר, צ׳די אוסמן, אלפרן שנגון, ארקאן אוסמאני.

טורקיה פתחה את המשחק בסערה וברחה ל-0:7 אחרי שתי דקות בלבד. טיילר דורסי עצר את המומנטום עם שלשה שצימקה ל-7:3, אך ארצ'ן אוסמני מיד החזיר שלשה, חטף כדור והוסיף עוד שניים. למרות שדורסי פגע שוב מבחוץ ויאניס אנטטוקומפו קלע נקודות ראשונות שהורידו ל-12:8, אוסמני המשיך להיות בלתי עציר וקבר עוד שתי שלשות בדרך ליתרון דו-ספרתי, 10:22.

יאניס אנטטקונמפו (IMAGO)יאניס אנטטקונמפו (IMAGO)

בהמשך הוא גם סיים מתפרצת, ורק בזכות תרומה של קוסטס אנטטוקומפו יוון הצליחה למנוע בריחה גדולה יותר. בסיום הרבע הראשון לוח התוצאות הראה 16:26 לטובת טורקיה. אנטטוקומפו שיחק את כל עשר הדקות הראשונות אך הסתפק בשתי נקודות בלבד, בעוד שאוסמני בלט עם 14.

אלפרן שנגון (IMAGO)אלפרן שנגון (IMAGO)

רבע שני: 31:49 לטורקיה

שנגון התקשה מאוד בפתיחה והחטיא את כל ששת ניסיונותיו מהשדה. מנגד, פנאיוטיס קלאיציס צלף מהפינה והוריד ל-26:20 אחרי כשתי דקות ברבע. שנגון, שהצליח עד אז לייצר נקודה אחת בלבד מקו העונשין, התפוצץ בעקבות איבוד של טוליופולוס ודהר לסל לסיים בדאנק עוצמתי שהחזיר לטורקיה יתרון דו ספרתי.

שיין לארקין קולע (IMAGO)שיין לארקין קולע (IMAGO)

אוסמאני קלי שוב והפער צמח ל-13. שנגון עצמו נכנס לעניינים עם סל נוסף שדרבן את הקהל, ומיד לאחר איבוד של מיטוגלו הגיע עוד שלשה של אוסמן ונקודות שלמיטוגלו שהקפיצו את ההפרש לשיא של 20 נקודות. סלוקאס קלע שלשה חצי דקה להפסקה והקבוצות ירדו ב-18 הפרש.

אלפרן שנגון בפעולה (IMAGO)אלפרן שנגון בפעולה (IMAGO)
