רבע 3, 01:28: יוון - טורקיה 69:46

רגעי ההכרעה של אליפות אירופה בכדורסל מתקרבים ואחרי שנבחרת אחת כבר הבטיחה את מקומה בגמר הגדול, בשעה זו נערך המשחק השני ובו נגלה מי השנייה שתעלה, כאשר נבחרת יוון פוגשת את נבחרת טורקיה.

יוון הגדולה עם שחקנים מוכשרים מאוד, כשהמובילים ביניהם הם כמובן יאניס אנטטקומפו וטיילור דורסי, אקס מכבי תל אביב, גברה ברבע הגמר על ליטא (76:87), כשכזכור החבורה של ואסיליס סאפנוליס ניצחה את ישראל בשלב שמינית הגמר והדיחה את הנבחרת של אריאל בית הלחמי.

בצד השני של המתרס, נבחרת טורקיה מגיעה הערב למפגש מושלמת, כאשר ניצחה את כל חמשת המשחקים בבית א’, כשאחר כך היא כמובן עברה את שלב שמינית הגמר וגם את הרבע הגמר, עם 79:85 נגד שבדיה ולאחר מכן 77:91 על פולין בהתאמה.

יוון היא אחת מהנבחרות הטובות ביותר בכדורסל וזכתה פעמיים באליפות אירופה והופיעה בגמר אחד של אליפות העולם, אך לא מצאה את עצמה על הפודים מאז 2009 וכעת חולמת על זכייה. בצד השני, טורקיה מעולם לא זכתה באליפות אירופה, כשהישג השיא זה מדליית כסף ב-2010.

רבע ראשון: 16:26 לטורקיה

חמישיית יוון: טיילר דורסי, קוסטאס סולוקאס, קוסטאס פאפאניקולאו, יאניס אנטטקונמפו, קונסטנסינוס מיטוגלו.

חמישיית טורקיה: שיין לארקין, שמוס האזר, צ׳די אוסמן, אלפרן שנגון, ארקאן אוסמאני.

טורקיה פתחה את המשחק בסערה וברחה ל-0:7 אחרי שתי דקות בלבד. טיילר דורסי עצר את המומנטום עם שלשה שצימקה ל-7:3, אך ארצ'ן אוסמני מיד החזיר שלשה, חטף כדור והוסיף עוד שניים. למרות שדורסי פגע שוב מבחוץ ויאניס אנטטוקומפו קלע נקודות ראשונות שהורידו ל-12:8, אוסמני המשיך להיות בלתי עציר וקבר עוד שתי שלשות בדרך ליתרון דו-ספרתי, 10:22.

יאניס אנטטקונמפו (IMAGO)

בהמשך הוא גם סיים מתפרצת, ורק בזכות תרומה של קוסטס אנטטוקומפו יוון הצליחה למנוע בריחה גדולה יותר. בסיום הרבע הראשון לוח התוצאות הראה 16:26 לטובת טורקיה. אנטטוקומפו שיחק את כל עשר הדקות הראשונות אך הסתפק בשתי נקודות בלבד, בעוד שאוסמני בלט עם 14.

אלפרן שנגון (IMAGO)

רבע שני: 31:49 לטורקיה

שנגון התקשה מאוד בפתיחה והחטיא את כל ששת ניסיונותיו מהשדה. מנגד, פנאיוטיס קלאיציס צלף מהפינה והוריד ל-26:20 אחרי כשתי דקות ברבע. שנגון, שהצליח עד אז לייצר נקודה אחת בלבד מקו העונשין, התפוצץ בעקבות איבוד של טוליופולוס ודהר לסל לסיים בדאנק עוצמתי שהחזיר לטורקיה יתרון דו ספרתי.

שיין לארקין קולע (IMAGO)

אוסמאני קלי שוב והפער צמח ל-13. שנגון עצמו נכנס לעניינים עם סל נוסף שדרבן את הקהל, ומיד לאחר איבוד של מיטוגלו הגיע עוד שלשה של אוסמן ונקודות שלמיטוגלו שהקפיצו את ההפרש לשיא של 20 נקודות. סלוקאס קלע שלשה חצי דקה להפסקה והקבוצות ירדו ב-18 הפרש.