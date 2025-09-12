הצעד של רמה"ש כדי לשים סוף לרעש מהמגרשים

סגן ראש עיריית רמת השרון, יעקב קורצקי, שהוא גם אחיו של מאמן הכדורגל מנחם קורצקי, פרסם פוסט אליו הוא צירף מסמך שמבהיר כי הוא יחד עם ראש העיר יצחק רוכברגר – חתמו על כך שקבוצות מבחוץ לא יוכלו יותר להשכיר את המגרשים בעיר.

המכתב, שנשלח לאריק דורון מנכ”ל אגודת הספורט ברמה”ש, הוא צעד רשמי של העירייה בגלל רעש מהמגרשים שמפריע לתושבים: “מזה תקופה ארוכה שתושבים סובלים ממטרדי רעש המגיע בשעות הערב ממגרשי הכדורגל והנגרם מאביזרי עידוד. תלונות רבות מגיעות לעירייה והדבר מצריך עיון”.

עוד המשיכו במכתב: “הוחלט להפסיק להשכיר את המגרשים לקבוצות מבחוץ ובמקרים חריגים קבוצה מבחוץ שתשכיר את המגרש, תחתום על התחייבותה להימנע מאביזרי עידוד אשר הפרת החובה תלווה בקנס”.

יעקב קורצקי, סגן ראש העיר, הדגיש בפוסט שלו כי המהלך הוא לטובת תושבי העיר, לצד אהבתו לענף: “מי כמוני אוהב כדורגל, אבל חשוב לי מתושבי העיר שלנו על פני קבוצות מחוץ לעיר”.