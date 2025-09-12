המוקפצות מנערים ג' פותחות עונה במחוזיות

לפני כשבועיים ביצעה ההתאחדות לכדורגל הגרלה על שלושה מקומות בשתי הליגות הארציות של שנתון נערים ג', שהתפנו כתוצאה מהתפרקות וויתור על מקום של מחלקות נוער. קבוצות שנתון 2011 של מ.ס קרית טבעון, הפועל קרית אונו ומ.ס בני יפיע זוכות להשתלב בליגות הארציות בעונה הזו, בזכות העובדה שקבוצות שנתון 2010 סיימו את העונה שעברה במקום השני בליגות בהן הן שיחקו. אחרי עונה כל כך מוצלחת בקבוצות שנתון 2010 מקווים לעשות עוד צעד קדימה ולזכות באליפות בליגות המחוזיות של שנתון נערים ב' - ועליהן הזרקור שלנו רגע לפני תחילת הליגות.

מ.ס קרית טבעון - מפרץ

מ.ס קרית טבעון הרשימה ביכולותיה בעונה שעברה, ניהלה מאבק צמוד עם בית"ר עירוני נהריה, שהפסידה רק פעם אחת ב-23 מחזורי הליגה וזכתה באליפות עם יתרון של שש נקודות על פני קרית טבעון, שסיימה את העונה כקבוצת ההתקפה הטובה בליגה עם 104 כיבושי שערים וכקבוצת ההגנה הטובה בליגה עם 19 ספיגות.

ההצלחה הגדולה של קרית טבעון הביאה גם לסיום דרכם של מספר שחקני מפתח, שעברו לקבוצות בדרג גבוה ביותר. בראשם, מלך שערי הקבוצה, עאטף חג'יר - שעבר למכבי צור שלום מהליגה הארצית ומוחמד ח'ילף, אחד משני סגני השערים, שכבש 17 שערים ועבר להפועל חיפה מהליגה הארצית. לעומת זאת, סגן מלך השערים, אביתר וילנגר, שכבש 17 שערים, בחר להישאר בקרית טבעון גם בשנתון נערים ב'. גם הקשר עדי גרבר, שכבש 10 שערים, בחר להישאר בקבוצה בשנתון נערים ב'. מקרב שחקני ההגנה רשימת הממשיכים כוללת לא מעט שחקנים, בראשם הקפטן איתי רביד, הקשר האחורי נועם גניחוביץ' והבלם גיא הארי.

נערים ג' של הפועל קרית אונו (דיה הפועל קרית אונו)

הקבוצה החלה עונה חמישית תחת הדרכתו של מתן אטיאס. בתחילת השבוע חוללה מהפך מרשים וניצחה 2:3 במשחק הגביע מול מ.ס רובי שפירא חיפה. עם בסיס מהעונה שעברה ומספר מצטרפים מקבוצות מהאזור מקווה הקבוצה לעשות עוד עונה בצמרת הגבוהה של ליגת מפרץ. ביום שישי תארח הקבוצה את מ.ס שפרעם למשחק פתיחת העונה.

הפועל קרית אונו - מרכז

הקבוצה המודרכת ע"י בן אלתגר עשתה עונה אדירה בליגת דן של שנתון נערים ג', סיימה עונה עם אחוזי הצלחה גבוהים ועם מספר נקודות זהה לזה של אלופת הליגה, עוצמה חולון וחשה מתוסכלת. לפני כשבועיים זכתה מחלקת הנוער של קרית אונו בהגרלה על מקום בליגה הארצית. שחקני קבוצת שנתון 2010, שהיו בעיצומם של ההכנות לעונה הבאה בליגת מרכז של שנתון נערים ב', לא זכו לחגוג על כר הדשא, אך בהחלט סימנו וי על המטרה.

ההצלחה הגדולה של הפועל קרית אונו בעונה שעברה הביא להתקדמותם של שחקנים מצטיינים משורות הקבוצה לקבוצות בליגות בכירות, דבר שניכר בקרב שחקני ההתקפה, שכן התקפת קרית אונו כבשה 157 שערים ב-36 משחקים, 24 שערים פחות מהאלופה מחולון. שני המבקיעים המצטיינים, עומר אבישר ואוהד פרץ, שהבקיעו 18 שערים כ"א, עברו לאזור השרון: אבישר להפועל הוד השרון מהארצית, פרץ להפועל רמת השרון מליגת העל. אופיר קופרברג, שהבקיע 26 שערים, עבר לשמשון ת"א מארצית דרום. שני השחקנים שאחריהם ברשימת המבקיעים, הקשרים עומר אברהם ולי און שבו - שכבשו 16 שערים כ"א, בחרו להישאר בקבוצה. הגנת קרית אונו הייתה הטובה בליגה עם 21 ספיגות בלבד. בגזרת שחקני ההגנה נרשמה המשכיות מצידם של המגן אמיתי גולדשטיין והבלם עידו ברנפלד, אך לעומתם, הבלם והקפטן זוהר בינה עבר למכבי עמישב פ"ת מהליגה הארצית והשוער אלירן אצלן עבר למכבי יפו מהליגה הארצית.

את דרכה בשנתון נערים ב' תחת המאמן שוקי קרופמן, החלה הקבוצה עם ניצחון חוץ גדול 1:8 במשחק הגביע מול קבוצת המשנה של מכבי באר שבע. הקבוצה עברה רענון משמעותי בסגלה, לצד שחקנים שנפרדו ממנה הגיעו גם שחקנים חדשים וגם העונה מכוונים גבוה בקרית אונו. ביום שלישי הקרוב ייערך משחק הליגה הראשון של הקבוצה, משחק ביתי מול קבוצת "צו פיוס" של מ.ס דרום השרון.

מ.ס בני יפיע - יזרעאל

קבוצת שנתון 2010 של מ.ס בני יפיע עשתה עונה מצוינת בליגת יזרעאל של שנתון נערים ג' תחת הדרכתו של המאמן והמנהל המקצועי, מוניר מוחמד, אלא שיריבתה במאבק על האליפות - קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל, הצליחה לסיים את העונה עם מאזן נטול הפסדים, העומד על 19 ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, שהקנו לה בטבלת הסיום של העונה יתרון של שלוש נקודות על פני יפיע, שכתוצאה מביצועיה של קבוצת שנתון 2010 בעונה שעברה, זכתה קבוצת שנתון 2011 במקום במחוז הצפוני של הליגה הארצית.

בני יפיע סיימה את העונה שעברה כקבוצת ההתקפה הטובה בליגה עם 131 שערים - שמונה שערים יותר ממ.כ נהלל יזרעאל. יפיע הצליחה להשאיר בשורותיה את מלך שערי הליגה, יזאן אבו עוביד - שכבש 48 שערים. עם זאת, הצלחתה גרמה גם לפרידה משחקנים, שעברו לקבוצות בדרג גבוה ביותר, כשהדוגמא הבולטת ביותר היא של מוחמד עותמאן - שכבש 39 שערים ועבר למ.כ נהלל יזרעאל מליגת העל והבלם סראג' עפיפי - ששימש כקפטן הקבוצה ועבר להפועל נוף הגליל מהליגה הארצית.

בני יפיע תחל את דרכה בליגת יזרעאל של שנתון נערים ביום שלישי הקרוב, במשחק חוץ מול קבוצת "צו פיוס" של הפועל מגדל העמק. יפיע שואפת גבוה במטרה לזכות באליפות היסטורית העונה.