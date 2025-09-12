יום שישי, 12.09.2025 שעה 19:36
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
14515-6357טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
16600-8118גרמניה1
13669-6978פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
13509-6037יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

מכונה: גרמניה בגמר אחרי 86:98 גדול על פינלנד

אלופת העולם נותרה מושלמת ביורובאסקט וחגגה על הפתעת הטורניר בדרך ל-2 האחרונות של המפעל. ואגנר ושרודר רקדו על הפרקט, מרקנאן וחבריו נפרדו בכבוד

|
דניס שרודר ופרנץ ואגנר חוגגים (IMAGO)
דניס שרודר ופרנץ ואגנר חוגגים (IMAGO)

מהרגע הראשון אפשר היה להבין שנבחרת גרמניה היא הפייבוריטית ללכת עד הסוף, והיא הוכיחה את זה בכל משחק עד כה, והיא בטח ובטח הוכיחה את זה היום (שישי). אלופת העולם לא התקשתה יותר מידי והשיגה את הכרטיס הראשון לגמר היורובאסקט, אחרי שרשמה 86:98 על נבחרת פינלנד, ובכך היא גם נותרה מושלמת בטורניר היוקרתי.

המנשאפט ניצחו את הפתעת הטורניר ושלחה את לאורי מרקנאן וחבריו הביתה, אבל עם הרבה כבוד. הפתיחה הייתה דווקא של הפינים, שאפילו עלו ליתרון קטן ונאה, אבל מהר מאוד גרמניה התאוששה, הוכיחה מי בעלת הבית, מי הפייבוריטית ופתחה פער דו ספרתי, עליו שמרה למשך כמעט כל ההתמודדות ועד הסיום.

לקראת סוף הרבע השלישי היה נדמה שאולי נקבל משחק צמוד יותר, כשפינלנד ביצעה ריצת 0:11 דווקא ללא מרקנאן, אך גם בפעם הזו, גם בכל המקרים הקטנים האחרים בו היו סימנים של קאמבק, דניס שרודר ופרנץ ואגנר דאגו לשלוח עוד חץ ועוד חץ ללב של היריבה ולא לתת צ’אנס. רכז סקרמנטו להט עם 26 נקודות ו-12 אסיסטים, כוכב אורלנדו היה נהדר גם כן עם 22 נקודות משלו.

מרקנאן לא היה רע, אבל ביחס למה שמצופה ממנו ומה שהוא הרגיל אותנו, הוא די אכזב עם 16 נקודות ו-8 ריבאונדים. אוליבר נקאמואה היה הטוב ביותר עבור הכחולים עם 21 נקודות ו-9 ריבאונדים, כשגם מיקה מורינן היה טוב עם 12 נקודות. בכל מקרה, אחרי שהדהימה את סרביה ואת כולם בדרך לחצי הגמר, פינלנד הולכת הביתה עם המון כבוד, המון.

וגרמניה? אחרי שזכתה באליפות העולם, היא רוצה גם את הכתר היבשתי ולעשות בק-טו-בק בשני המפעלים היוקרתיים ביותר שיש לנבחרות, אולי להוציא את המשחקים האולימפיים. בכל מקרה, לא משנה מי היריבה ואיזה מעמד, הגרמנים הוכיחו שהם פייבוריטים, אפילו שהמאמן שלהם לא הגיע לטורניר ועוזר המאמן לקח פיקוד, כי עד כדי כך הקבוצה הזו היא מכונה.

קלעו לנבחרת גרמניה: דניס שרודר 26 נקודות (12 אס’), פרנץ ואגנר 22, טריסטן דה סילבה 13, דניאל תייס ואייזק בונגה 10 כ”א, אנדראס אובסט 7, יואנס טימן 6 ואוסקר דה סילבה ומאודו לו 2 כ”א.

קלעו לנבחרת פינלנד: אוליבר נקאמואה 21 נקודות, לאורי מרקנאן 16, מיקה מורינן ומייקל יאנטונן 12 כ”א, אדון מקסוני 9, אליאס ואלטונן 6 ויאקוב גרנדיסון ומירו ליטל 5 כ”א.

רבע ראשון: 26:30 לנבחרת גרמניה

חמישיית נבחרת גרמניה: אייזק בונגה, דניס שרודר, פרנץ ואגנר, אנדראס אובסט ודניאל תייס.

חמישיית נבחרת פינלנד: מירו ליטל, מייקל יאנטונן, לאורי מרקנאן, יאקוב גרנדיסון ואליאס ואלטונן.

דניס שרודר מתחמם (IMAGO)דניס שרודר מתחמם (IMAGO)
מירו ליטל מתכונן (IMAGO)מירו ליטל מתכונן (IMAGO)
פרנץ ואגנר בהכנות אחרונות (IMAGO)פרנץ ואגנר בהכנות אחרונות (IMAGO)
לאורי מרקנאן בחימום (IMAGO)לאורי מרקנאן בחימום (IMAGO)

22 שניות והסל הראשון הגיע, כשיאנטונן הניח 2, אך תייס ענה מהר ודאג לאזן. ליטל תפר את השלשה הראשונה לחצי הגמר הזה, והוא גם הוסיף עוד 2 לאחר מכן, רק שבתווך תייס דייק שוב וזה 4:7 לפינים. הריצה נמשכה עם 0:4 מידי גרנדיסון ויאנטונן, שרודר הרגיע עם 2 מהקו, אבל גרנדיסון תפר שלשה גדולה וקבע 6:14 מפתיע אחרי פחות מ-5 דקות. שלשה של שרודר צימקה, ואז מרקנאן הגיע למשחק עם פלוטר ואנד-וואן, רק שהוא החטיא מהקו ו-ואגנר העניש בצד השני.

לאורי מרקנאן מטביע (IMAGO)לאורי מרקנאן מטביע (IMAGO)
מירו ליטל עולה מול דניאל תייס (IMAGO)מירו ליטל עולה מול דניאל תייס (IMAGO)

ואגנר ומרקאנן החליפו דאנקים נאים, בונגה צימק למינוס 4 עם שלשה ראשונה של אלופת העולם ואז המהפך הושלם עם אחת של ואגנר מהקו ועוד 2 של טימן, כשבונגה הוסיף 2 משלו וקבע 18:21 לגרמניה. יאנטונן דייק מהקו, אבל טריסטן דה סילבה תפר שלשה ואוסקר דה סילבה הוסיף 2 כדי לעלות לפלוס 7 לגרמנים. נקאמואה דייק מהקו וצימק, אבל טימן חדר טוב ועם אנד-וואן קבע 21:29, עד שנקאמואה הרגיש את הכחולים עם שלשה חשובה. הרבע נסגר שטימן ומקרנאן נשלחו לקו, הגרמני קלע 1, הפיני דייק ב-2 הזריקות וזה 4 הפרש בהפסקה הראשונה.

לאורי מרקנאן מול אייזק בונגה (IMAGO)לאורי מרקנאן מול אייזק בונגה (IMAGO)
מירו ליטל חודר (IMAGO)מירו ליטל חודר (IMAGO)
מייקל יאנטונן מול דניאל תייס (IMAGO)מייקל יאנטונן מול דניאל תייס (IMAGO)

רבע שני: 47:61 לנבחרת גרמניה

טריסטן דה סילבה ו-ואנגר הובילו לבדם ריצת 0:8, מה שגרם לפינים להזעיק פסק זמן ואחריו מרקנאן הרגיע קצת, אבל רק עד שתייס ושרודר קבעו 28:42 לגרמניה. זה לא נגמר שם, כאשר המאמן הפיני קיבל עבירה טכנית ואובסט דייק מהקו, ואגנר תפר שלושה וזה כבר 18 הפרש לאלופת העולם, יתרון שיא במשחק. יאנטונן הרגיע מעט עם חדירה יפה, ואגנר שוב דייק מעבר לקשת מנגד, מקסוני קלע 2 ויאנטונן הוריד למינוס 15 4 דקות לסיום הרבע, עד ששרודר שלח עוד חץ ללב של הפינים עם אנד-וואן שקבע 34:52.

פרנץ ואגנר בפעולה (IMAGO)פרנץ ואגנר בפעולה (IMAGO)
דניאל תייס מטביע (IMAGO)דניאל תייס מטביע (IMAGO)
אייזק בונגה חוגג (IMAGO)אייזק בונגה חוגג (IMAGO)

נקאמואה עם 2 ומורינן עם שלשה צימקו ל-13, והמאמן הגרמני לקח טיים אאוט. שרודר הרגיע עם שלשה, נקאמואה ענה עם אנד-וואן והפער נותר 13, אבל ואגנר המשיך להיות רותח וקלע שלשה נוספת. מורינן עם 2 ונקאמואה צימקו ל-11, טריסן דה סילבה קלע שלשה משלו והשיב ל-14 עם הסל האחרון של המחצית, 47:61 לנבחרת גרמניה על פינלנד.

לאורי מרקנאן (IMAGO)לאורי מרקנאן (IMAGO)
הספסל של גרמניה מאושר (IMAGO)הספסל של גרמניה מאושר (IMAGO)

רבע שלישי: 73:81 לנבחרת גרמניה

קצב לא גבוה בפתיחת החצי השני, כאשר אחרי שלוש וחצי דקות של כדורסל הפינים רק רצו עם 0:5, והגרמנים ענו כששרודר ובונגה השלימו 0:5 משלהם. אובסט העלה ל-18 הפרש עם שלשה וכפה פסק זמן על פינלנד ואז מקרנאן הרגיע, אבל לרגע עד ששרודר נשלח לקו ודייק פעמיים. מורינן קלע שלשה וצימק ל-15, שרודר דייק מהקו אחרי טכנית של מורינן לאחר שזה רב עם טימן וזה קבע 57:73. טריסטן דה סליבה דייק פעמיים מהעונשין, מרקנאן תפר שלשה גדולה, אבל לצערו שרודר שוב סחט עבירה וקלע שתי זריקות מהקו.

קפיצות על הפרקט (IMAGO)קפיצות על הפרקט (IMAGO)
לאורי מרקנאן מאושר (IMAGO)לאורי מרקנאן מאושר (IMAGO)

נקאמואה ומקסוני הובילו ריצת 0:6 בפחות מדקה, הגרמנים הזעיקו פסק זמן מהיר והקהל בריגה התעורר לו. שרודר איבד והריצה נמשכה עם ואלטונן, שהוריד לחד ספרתי בלבד עם אנד-וואן אדיר והמשחק התעורר לו עם 68:77 לגרמניה, אחרי שהוא החטיא מהקו. מקוסני עם שלשה ענקית הוריד ל-6, וכל זאת שמרקנאן על הספסל בכלל, ושרודר סוף סוף הרגיע עבור הגרמנים עם חדירה חשובה, אז המאמן הפיני הקפיץ את מרקנאן כדי שייכנס. מקסוני קלע פעמיים מהקו וקבע 79:73, רק מינוס 6, עד שמאודו לו קלע גם כן שתיים מהעונשין והשיב ליתרון 8 בסיום הרבע השלישי.

אדון מקסוני חודר (IMAGO)אדון מקסוני חודר (IMAGO)
אנדראס אובסט שמח (IMAGO)אנדראס אובסט שמח (IMAGO)

רבע רביעי: 86:98 לנבחרת גרמניה

הגרמנים לא נתנו לפינים לחלום ופתחו את הרבע עם ריצת 0:6, כשוואגנר קלע 2 ותייס 4, נקומואה צימק עם 2 משלו בחזרה לפיגור 12. למעלה משתי דקות לא נקלע סל, מה ששיחק לטובתה של גרמניה, ולבסוף אובסט שם לזה סוף עם שלשה שקבעה 75:90. יאנטונן נתן קצת תקווה עם שלשה נהדרת, אבל שרודר אולי סגר סיפור עם סל עצום מעבר לקשת בעצמו. נקאמואה קלע שתיים מהירות, טריסטן דה סילבה דאג לשלוח מסר אחרון למשחק הזה עם שלשה גדולה משלו, שנתנה יתרון 16 לאלופת העולם פחות מ-4 דקות לסיום.

פרנץ ואגנר עולה חזק (IMAGO)פרנץ ואגנר עולה חזק (IMAGO)
אייזק בונגה בטירוף (IMAGO)אייזק בונגה בטירוף (IMAGO)

מורינן קלע 1 מ-2 מהקו, בונגה העלה ל-17 שתי דקות לסיום. מורינן צימק עם שלשה ו-ואלטונן הוסיף 2, אבל זה כבר היה מאוחר מידי ונבחרת גרמניה ניצחה 86:98 את פינלנד והבטיחה את הכרטיס הראשון לגמר היורובאסקט, וגם נותרה מושלמת. הגרמנים יסיימו כאלופי אירופה אחרי שלקחו את אליפות העולם?

שחקני גרמניה מאושרים (IMAGO)שחקני גרמניה מאושרים (IMAGO)
הספסל הגרמני בטירוף (IMAGO)הספסל הגרמני בטירוף (IMAGO)
