"שמח לחזור": שגיא קמחג'י מצטרף לנס ציונה

אחרי ההפסד לעירוני קריית אתא בגביע ווינר ורגע לפני שתפגוש את הפועל תל אביב מחר ב-20:55, עירוני נס ציונה הודיעה היום (שישי) על החתמתו וחזרתו של שגיא קמחג’י לעונה הקרובה.

בהודעת המועדון נכתב: “שגיא (19, 1.88) בוגר מחלקת הנוער של עירוני, חוזר למדים הכתומים לאחר שבשנה שעברה שיחק בעוטף דרום מהליגה הלאומית. בעונת 2023/24 רשם בקבוצת הנוער על של עירוני 19.2 נקודות, 6.6 ריבאונדים ו-4.2 אסיסטים למשחק, ובנוסף היה חלק מהקבוצה הבוגרת של המועדון”.

מאיר טפירו: “שמח על החזרה של שגיא למשפחה הכתומה. המועדון שם לו למטרה לפתח שחקנים צעירים, ושגיא יוכל להתפתח ולעזור לקבוצה להגיע ליעדים של המועדון העונה”.

מאיר טפירו (נעם מורנו)

שגיא קמחג’י: “אני שמח לחזור למועדון בו גדלתי. מודה לצוות המקצועי על ההזדמנות ומחכה לראות את כל הפרצופים המוכרים ביציע. יאללה נס ציונה”.

הסגל של נס ציונה מונה, חוץ מקמחג'י גם את טייריק סמית', דסי רודריגז, דמיון לי, אנדרה קורבלו, טי ג'יי קליין, לוטן אמסלם, איתי מושקוביץ, ספנסר וייס, אור טפירו ועתיר טלמור