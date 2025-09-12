יום שישי, 12.09.2025 שעה 13:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

"שמח לחזור": שגיא קמחג'י מצטרף לנס ציונה

אחר שבשנה שעברה שיחק בעוטף דרום מהליגה הלאומית, בוגר מחלקת הנוער של הכתומים שב למועדון: "מודה על ההזדמנות". טפירו: "יוכל להתפתח ולעזור"

|
עמית שרף (שחר גרוס)
עמית שרף (שחר גרוס)

אחרי ההפסד לעירוני קריית אתא בגביע ווינר ורגע לפני שתפגוש את הפועל תל אביב מחר ב-20:55, עירוני נס ציונה הודיעה היום (שישי) על החתמתו וחזרתו של שגיא קמחג’י לעונה הקרובה.

בהודעת המועדון נכתב: “שגיא (19, 1.88) בוגר מחלקת הנוער של עירוני, חוזר למדים הכתומים לאחר שבשנה שעברה שיחק בעוטף דרום מהליגה הלאומית. בעונת 2023/24 רשם בקבוצת הנוער על של עירוני 19.2 נקודות, 6.6 ריבאונדים ו-4.2 אסיסטים למשחק, ובנוסף היה חלק מהקבוצה הבוגרת של המועדון”.

מאיר טפירו: “שמח על החזרה של שגיא למשפחה הכתומה. המועדון שם לו למטרה לפתח שחקנים צעירים, ושגיא יוכל להתפתח ולעזור לקבוצה להגיע ליעדים של המועדון העונה”.

מאיר טפירו (נעם מורנו)מאיר טפירו (נעם מורנו)

שגיא קמחג’י: “אני שמח לחזור למועדון בו גדלתי. מודה לצוות המקצועי על ההזדמנות ומחכה לראות את כל הפרצופים המוכרים ביציע. יאללה נס ציונה”.

הסגל של נס ציונה מונה, חוץ מקמחג'י גם את טייריק סמית', דסי רודריגז, דמיון לי, אנדרה קורבלו, טי ג'יי קליין, לוטן אמסלם, איתי מושקוביץ, ספנסר וייס,  אור טפירו ועתיר טלמור

