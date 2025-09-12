יום ראשון, 14.09.2025 שעה 11:50
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אבונו חתם רשמית וערך אימון בכורה בסכנין

קשר נבחרת קונגו יחזק את קבוצתו של שרון מימר וערך את אימון הבכורה שלו עם חבריו. בקבוצה נערכים להפועל חיפה ללא חסן חילו, וגם: ההרכב המשוער

דורל אבונו (באדיבות המועדון)
דורל אבונו (באדיבות המועדון)

קשר נבחרת קונגו, דורל אבונו, חתם באופן רשמי בבני סכנין באמצעות סוכנו אריאל בוזורגי וערך הבוקר (שישי) את אימון הבכורה. אבונו בן ה27 מגיע מקבוצת צ'רום הטורקית שם כבש 2 שערים אשתקד.

עונה לפני כן שיחק בצ'פרה קלוז' מצמרת הליגה הרומנית, במדיה הבקיע 3 שערים ובישל עוד 7. בעברו שיחק בהצלחה גם בליגה הבכירה בטורקיה בקבוצת אומרניאספור וכבש 5 שערים. השחקן גדל בקבוצת קון הצרפתית איתה גם שיחק בליגה הראשונה בצרפת. כמו כן, יש לו 23 הופעות בנבחרת קונגו.

במקביל, בסכנין נערכים למשחק הליגה מול הפועל חיפה ללא חסן חילו. המאמן שרון מימר לא מתכוון לבצע שינויים משמעותיים בהרכב לעומת זה שפתח במשחק הניצחון מול אשדוד. סכנין תגיע מעודדת מאד מניצחונה האחרון בשאיפה לזכות בשלוש נקודות נוספות .

ההרכב המשוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, איאד אבו עביד, קרלו ברו'צ'יץ, עדן שמיר, אחמד טאהא, ג'בייר בונשאק, מתי'ו קדג'ו, אריתור מריאניאן ואחמד איברהים.

