מכבי קריית אתא קלטה לידיה את מוחמד עואד

החלוץ (2008), שחקנה של בית"ר טוברוק בעונה החולפת, עולה לקבוצה הנוער של עמית חיימוביץ'. הבקיע 65 שערים במדי אהלי טמרה בין השניים 2022 ל-2024

עמית חיימוביץ', מוחמד עואד ועו'ד שי אבני (באדיבות מכבי ע. קריית אתא)
קבוצת הנוער של מכבי קריית אתא קיבלה לשורותיה את החלוץ הצעיר מוחמד עואד (שנתון 2008), אשר שיחק בעונה החולפת בבית"ר טוברוק והיה חלק מאהלי טמרה במשך שנתיים. במדי קבוצות נערים ב' ו-ג', הוא הבקיע לא פחות מ-65 שערים. עואד יצטרף כעת לסגל של עמית חיימוביץ' ויסייע לקבוצה להתברג גבוה בליגה הלאומית לנוער. הוא חתם באמצעות נציגו, עו"ד שי אבני.

עואד סיים את העונה החולפת עם 33 הופעות ושני שערים תחת הדרכתו של רון קלר, בקבוצה שסיימה במקום התשיעי מתוך 18 בליגת נערים א'. מכבי קריית אתא תהיה קבוצת הנוער הראשונה שלו, כשהמטרה היא להתאקלם מהר תחת הדרכתו של עמית חיימוביץ' ולהבקיע מספר דו-ספרתי של שערים עד תום העונה.

בעונת 2023/24, רשם עואד 33 הופעות במדי קבוצת נערים ב' של אהלי טמרה. הוא סיים עם 18 שערי ליגה (מלך שערי הקבוצה וחולק את המקום השלישי בטבלת מלכי השערים בליגת נערים ב' ארצית צפון) והוסיף למאזנו שלושה שערים במסגרת הגביע. הוא היה אחד משלושת שחקני הסגל שהופיעו הכי הרבה בעונה החולפת והיה גם לשחקן השלישי עם כמות הדקות הגבוהה ביותר בסגל (2,610 דקות סה"כ).

עואד עזב את אהלי טמרה לאחר שנתיים רצופות, 58 הופעות בקבוצות נערים ב' ו-ג', ו-65 שערים בכל המסגרות (מעט יותר משער למשחק, בממוצע). דרכו ברישומי ההתאחדות לכדורגל החלה בעונת 2021/22 במועדון כדורגל צעירי טמרה, כאשר רשם 22 הופעות בקבוצות ילדים א' ונערים ג' ו-12 שערים. כעת, חובת ההוכחה עליו בקבוצה מליגת העל (שנתון 2008).

ביום ראשון הקרוב (14/09) יהיה עואד חלק מהסגל של עמית חיימוביץ' לקראת משחק החוץ הראשון בליגה הלאומית לנוער מחוז צפון לעונת המשחקים 2025/26, בו יפגשו את מ.ס. צעירי כפר כנא. המשחק ייערך בכפר כנא בשעה 17:00. ב-06/09 רשם עואד 79 דקות משחק במסגרת סיבוב א' בגביע המדינה לנוער, במשחק בו קבוצתו ניצחה 0:4 את הפועל איחוד בני ג'ת.

