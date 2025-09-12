מבורך: במכבי ת"א ארזו אלפי חבילות מזון לחג

מבצע אריזת חבילות המזון של קרן מכבי תל אביב ועמותת “אחים לסמל” התקיים היום (שישי), בהשתתפות מאות מאוהדי הקבוצה ונציגים מטעם השחקנים והצוות המקצועי והניהולי. זאת לאחר שבמהלך השבוע האחרון גויס סכום חסר תקדים של למעלה ממיליון שקלים לטובת משפחות נזקקות.

הכספים שאספו מתנדבים ותורמים מכל רחבי הארץ יאפשרו חלוקה של 3,000 חבילות מזון, תווים של מזון תינוקות ועוד לקראת ראש השנה. יוזמה מבורכת וחשובה כמובן.

עשרות מתנדבים, בהם חיילים, משרתי מילואים, בני נוער ומשפחות, התייצבו משעות הבוקר במתחם האריזה המרכזי מחוץ לשער 11 בבלומפילד. יחד הם מילאו את הארגזים במוצרי יסוד לקראת החג.

לאזטיץ׳: ״לא שוכח מה היה עם טבריה״

זוהי השנה ה-13 שהאירוע מתקיים, כאשר “אחים לסמל” עורכים שני אירועי התרמה, בראש השנה ובחג הפסח, והפעם נשברו כל השיאים האפשריים כאשר עד היום שיא ההתרמות היה 659,000 שקלים.

איתמר נוי וחליו וארלה (חגי מיכאלי)

חליו וארלה ויואב זיו (חגי מיכאלי)

שחקני מכבי ת"א ביוזמה מבורכת (חגי מיכאלי)

אריזות מזון אוהדי מכבי ת"א (חגי מיכאלי)

ז'רקו לאזטיץ' באריזות המזון (חגי מיכאלי)

אריזות המזון של מכבי ת"א (חגי מיכאלי)

הייטור מצטלם עם אוהדים (חגי מיכאלי)

מבצע אריזות חבילות מזון של מכבי ת"א (חגי מיכאלי)

בן מנספורד וז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

אלפי חבילות נארזו (חגי מיכאלי)

איתמר נוי (חגי מיכאלי)

נועם בן הרוש וטילטיל (חגי מיכאלי)

איתמר נוי (חגי מיכאלי)

אריזות מזון אוהדי מכבי ת"א (חגי מיכאלי)

אריזות מזון אוהדי מכבי ת"א (חגי מיכאלי)

הייטור מצטלם עם אוהדים (חגי מיכאלי)

הייטור (חגי מיכאלי)