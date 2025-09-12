מבורך: במכבי ת"א ארזו אלפי חבילות מזון לחג

רז אמיר
מבצע אריזת חבילות המזון של קרן מכבי תל אביב ועמותת “אחים לסמל” התקיים היום (שישי), בהשתתפות מאות מאוהדי הקבוצה ונציגים מטעם השחקנים והצוות המקצועי והניהולי. זאת לאחר שבמהלך השבוע האחרון גויס סכום חסר תקדים של למעלה ממיליון שקלים לטובת משפחות נזקקות.
הכספים שאספו מתנדבים ותורמים מכל רחבי הארץ יאפשרו חלוקה של 3,000 חבילות מזון, תווים של מזון תינוקות ועוד לקראת ראש השנה. יוזמה מבורכת וחשובה כמובן.
עשרות מתנדבים, בהם חיילים, משרתי מילואים, בני נוער ומשפחות, התייצבו משעות הבוקר במתחם האריזה המרכזי מחוץ לשער 11 בבלומפילד. יחד הם מילאו את הארגזים במוצרי יסוד לקראת החג.
זוהי השנה ה-13 שהאירוע מתקיים, כאשר “אחים לסמל” עורכים שני אירועי התרמה, בראש השנה ובחג הפסח, והפעם נשברו כל השיאים האפשריים כאשר עד היום שיא ההתרמות היה 659,000 שקלים.