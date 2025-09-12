יום שישי, 12.09.2025 שעה 19:34
כדורגל ישראלי

באופן רשמי: מכבי חיפה החתימה את פיטר אגבה

הקשר המיוחל הגיע. הניגרי סגר ל-3 שנים בירוק, 1.2 מיליון אירו ואחוזים ממכירה עתידית יגיעו לאולימפיה לובליאנה: "יודע שחיכיתם לי". צפו בוולקאם

|
פיטר אגבה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
פיטר אגבה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

היא חיפשה וחיפשה, והיום זה הגיע – מכבי חיפה הודיעה רשמית על החתמתו של הקשר האחורי פיטר אגבה, שקיבל את המספר 80. הניגרי בן ה-22 מגיע לירוקים ל-3 שנים עם אופציה מאולימפיה לובליאנה, ומשלים חלק חשוב בפאזל של דייגו פלורס. 1.2 מיליון אירו ו-20 אחוזים ממכירה עתידית יעברו לקבוצה הסלובנית.

אגבה הצטרף ללובליאנה בקיץ 2023 וכבר רשם העונה 14 הופעות בכל המסגרות. בעונה שעברה תרם שלושה שערים, בליגה המקומית וגם בקונפרנס ליג: “יודע שחיכיתם לי הרבה”, אמר בהצגתו.

את צעדיו הראשונים עשה בקרואטיה במדי דובראבה, לפני שנמכר לאולימפיה תמורת כ-100 אלף אירו. בקיץ האחרון שמו נקשר גם עם מועדוני פאר באפריקה, בהם וידאד קזבלנקה ואספרנס טוניס.

מכבי חיפה החתימה את פיטר אגבה

לזכותו של אגבה הופעה אחת בנבחרת הנערים של ניגריה. גובהו 1.80 מ', והוא ידוע כקשר אחורי חזק, טכני ודינמי. אגבה האריך את חוזהו בלובליאנה עד 2028, אך מכבי חיפה היא התחנה הבאה בקריירה שלו.

פיטר אגבה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)פיטר אגבה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */