באופן רשמי: מכבי חיפה החתימה את פיטר אגבה

היא חיפשה וחיפשה, והיום זה הגיע – מכבי חיפה הודיעה רשמית על החתמתו של הקשר האחורי פיטר אגבה, שקיבל את המספר 80. הניגרי בן ה-22 מגיע לירוקים ל-3 שנים עם אופציה מאולימפיה לובליאנה, ומשלים חלק חשוב בפאזל של דייגו פלורס. 1.2 מיליון אירו ו-20 אחוזים ממכירה עתידית יעברו לקבוצה הסלובנית.

אגבה הצטרף ללובליאנה בקיץ 2023 וכבר רשם העונה 14 הופעות בכל המסגרות. בעונה שעברה תרם שלושה שערים, בליגה המקומית וגם בקונפרנס ליג: “יודע שחיכיתם לי הרבה”, אמר בהצגתו.

את צעדיו הראשונים עשה בקרואטיה במדי דובראבה, לפני שנמכר לאולימפיה תמורת כ-100 אלף אירו. בקיץ האחרון שמו נקשר גם עם מועדוני פאר באפריקה, בהם וידאד קזבלנקה ואספרנס טוניס.

מכבי חיפה החתימה את פיטר אגבה

לזכותו של אגבה הופעה אחת בנבחרת הנערים של ניגריה. גובהו 1.80 מ', והוא ידוע כקשר אחורי חזק, טכני ודינמי. אגבה האריך את חוזהו בלובליאנה עד 2028, אך מכבי חיפה היא התחנה הבאה בקריירה שלו.