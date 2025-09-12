החגיגה נמשכת: 61:72 לנתניה על גליל עליון

שלב הבתים של גביע ווינר המשיך היום (שישי) עם משחק אחד בבית ג’, כאשר אחרי שנקבע כי היא זאת שתשחק בליגת העל בעונה הקרובה, אליצור נתניה פתחה את גביע ווינר סל עם 61:72 על הפועל גליל עליון, שמצידה רשמה הפסד שני ברציפות והודחה.

קבוצתו של גוני יזרעלי ירדה מנוצחת במשחקה הקודם וידעה שהיא חייבת ניצחו ןכדי לשמור על סיכוייה לעלות לשלב הבא, אך זה לא הספיק לה ומהרבע הראשון היא הייתה בפיגור והתקשתה, 19:11. ברבע השני היהלומים הגבירו קצב ועלו ליתרון דו ספרתי, 25:38 בירידה להפסקה.

הרבע השלישי היה שונה לחלוטין ממה שראינו ב-20 הדקות הקודמות, כאשר גליל עליון לא התייאשה והצליחה לחזור למשחק עד חמש הפרש בלבד, 50:45. ברבע האחרון, אחרי שכבר היה שוויון, הצהובים של עידן אבשלום השלימו ריצת 0:8 בדרך לניצחון נהדר, 61:72.

קלעו לנתניה: אוטיס פרייז’ר 17 נקודות, טרי קלווין 15 נק’, שאק ביוקנן 11 נק’, קיילב בון 9 נק’, דורי סהר 7 נק’, אור קורנליוס 6 נק’, עידו שבת 4 נק’ ובוריס בוגוסלבסקי 2 נק’.

קלעו לגליל עליון: סם אלג’יקי 19 נק’, שחר עמיר וג’יילן בלייקס 11 נק’ כל אחד, יהל מלמד 8 נק’, דיאנדרה גולסטון 6 נק’, סיריל לנג’ביין 5 נק’ ושחר דורון 1 נק’.

רבע ראשון: 11:19 לאליצור נתניה

חמישיית הפועל גליל עליון: סיריל לנג’ביין, ג’יילן בלייקס, דינאדרה גולסטון, שחר דורון וסם אלג’יקי

חמישיית אליצור נתניה: טריי קלווין, שאק ביוקנן, קיילב בון, אוטיס פרייז’ר ואור קורנליוס.

בלייקס פתח את הרבע עם שתי נקודות עונשין, לנג’ביין הוסיף לייאפ, אך ביוקנן השיב מנגד וקלווין צלף שלשה, אך אלג’יקי ענה בצד השני עם סל מחוץ לקשת משלו, 5:7 לגליל עליון. בון הטביע בצהוב, אלג’יקי צלף שלשה ודורון הוסיף נקודה מהקו, כשאז נתניה הגיבה עם ריצת 0:12 ועלתה ליתרון בסיום הרבע, 11:19.

רבע שני: 25:38 לאליצור נתניה

שבת וגולסטון החליפו סלים בדקה הראשונה של הרבע, ביוקנן הלך לעונשין ודייק פעמיים, קלווין הוסיף ריבאונד ולייאפ וגוני יזרעאלי הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו לפרקט, פרייז’ר ובון השלימו ריצת 0:8. אחרי שלוש דקות ללא סל, בלייקס קלע סל אנד וואן, לנג’ביין השלים ריצת 0:6, קלווין הרגיע בצד השני עם שלשה, מלמד ופרייז’ר החליפו סלים, בוגוסלבסקי הוסיף לייאפ בצהוב ועשה 23:36. בלייקס הלך לקו ודייק פעם אחת, פרייז’ר הטביע בצד השני וחתם את הרבע.

רבע שלישי: 45:50 לאליצור נתניה

הרבע נפתח עם שלשה של אלג’יקי, המארחת השלימה ריצת 0:7 והורידה את ההפרש לשש בלבד, אך אחרי ארבע דקות ללא סל, פרייז’ר קלע את הנקודות הראשונות של הצהובים ברבע הזה עם שלשה, 32:41. ביוקנן קלע שתי נקודות, גליל עליון השיבה עם ריצת 2:10 והורידה את ההפרש לשלוש בלבד, דקה לסיום. סהר וקלווין קלעו חמש נקודות, אלג’יקי הלוהט צלף שלשה וחתם את הרבע.

רבע רביעי: 61:72 לאליצור נתניה

אחרי דקה וחצי של שקט יחסית, קורנליוס שם את הלייאפ הראשון לרבע, עמיר החזיר עם שתי נקודות מהעונשין, כשהוא הוסיף גם שלשה מהפינה בהתקפת מעבר ומלמד השלים ריצת 0:7 וקבע שוויון, 52:52. קורנליוס החזיר את היתרון לצהובים, אלג’יקי דייק פעם אחת מהקו מנגד, אך פרייז’ר עם שתי נקודות וסהר עם שלשה הגדילו את ההפרש, 53:59. הקבוצות החליפו סלים, פרייז’ר עם שלשה גדולה נוספת, 57:64. מלמד הוריד את ההפרש לארבע, אך נתניה השלימה ריצת 0:8 והבטיחה את הניצחון.