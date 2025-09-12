יום שישי, 12.09.2025 שעה 09:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ריאל עלולה להיפרד ממסטנטואונו ל-7 משחקים

דיווח בספרד: ארגנטינה מתעקשת למשוך את הכישרון לסגל הנבחרת עבור גביע העולם עד גיל 20, שיימשך כחודש. יכול להחמיץ את הדרבי ועוד מפגשים חשובים

|
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו הצעיר נחת הקיץ בריאל מדריד, בהחתמה שעשתה המון רעש נוכח הפוטנציאל הגדול שיש בקשר בן ה-18. מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, אף סמך עליו די מהרגע הראשון כשפתח איתו בהרכב בשני משחקי הליגה האחרונים נגד מיורקה ואוביידו.

אך עכשיו דיווחים בספרד מספרים כי יכול להיות מצב בו הלבנים יאלצו להסתדר בלי הכישרון למשך תקופה של חודש ימים. הסיבה – ארגנטינה מתעקשת שמסטנטואונו יזומן למונדיאל עד גיל 20 שייערך בצ’ילה, בין התאריכים ה-27 לספטמבר עד ה-19 באוקטובר.

אם יזומן, הארגנטינאי עלול להחמיץ עד שבעה משחקים חשובים בזירה המקומית ובליגת האלופות: מארסיי, אספניול, לבאנטה, אתלטיקו מדריד, קייראט אלמטי, ויאריאל וחטאפה. בהתחשב בעובדה שמסטנטואונו היה חלק בלתי נפרד מה-11 לפני פגרת הנבחרות, אין ספק שיהיה מדובר בחיסרון לא צפוי.

פרנקו מסטנטואונו בארגנטינה (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו בארגנטינה (IMAGO)

למרות שהשחקן לא נכלל ברשימת הסגל הראשונית של מאמן האלביסלסטה U20 דייגו פלסנטה, כלי תקשורת ארגנטינאים דיווחו כי חבר במזכירות הנבחרת הלאומית של ארגנטינה צפוי לנסוע לבירת ספרד כדי לעשות ניסיון אחרון לשכנע את ריאל מדריד לשחרר את השחקן, שמצידו דווקא כן להוט להגיע לטורניר גביע העולם בצ’ילה.

ארגנטינה אגב, נמצאת בבית ד' של התחרות יחד עם אוסטרליה, קובה ואיטליה. התכולים-לבנים נחשבים חזקים ובין הפייבוריטים לסיים כאלופי העולם, יחד עם יריבות אחרות כמו נבחרת ספרד, נבחרת ברזיל ונבחרת צרפת. מסטנטואונו יישאר בברנבאו או יחבור למדים הלאומיים?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */