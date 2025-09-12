"פחדתי להגיע לישראל, דיברתי עם פטאצ'י לפני"

פגרת הנבחרות הסתיימה לה וגם מכבי תל אביב תשוב מחר (שבת, 20:00) למשחקי ליגת העל, כשתתארח אצל עירוני טבריה באצטדיון גרין במסגרת המחזור השלישי.

אך עוד לפני האימון המסכם, הגיעו השחקנים להשתתף באירוע אריזות המזון של קרן מכבי ת״א ואחים לסמל, אחרי שהתרימו מעל מיליון שקלים לטובת חבילות מזון ותווים למשפחות נזקקות לראש השנה. לקראת המשחק שייערך מחר, בלם הקבוצה הייטור ומאמנו ז’רקו לאזטיץ’ דיברו.

הייטור, איך אתה מרגיש בישראל עד כה?

”כמו שאמרתי לחבריי, אני מאוד אוהב את ישראל. זה כמו ברזיל, אותו מזג אוויר, אותה אווירה. אני נהנה מהזמן שלי כאן וגם מהמועדון”.

ספר לנו על תהליך הגעתך למכבי ת”א, מהרגע שהוגשה ההצעה ועד שחתמת.

”פחדתי להגיע בגלל המלחמה, אבל כולם נתנו לי ביטחון להגיע והאמנתי להם”.

דיברת עם מישהו לפני שהגעת?

”כן, דיברתי עם פטאצ’י”.

לאזטיץ׳: ״לא שוכח מה היה עם טבריה״

מה הוא סיפר לך על ישראל ועל מכבי תל אביב?

”הוא אמר לי המון דברים טובים ושזה המועדון הכי גדול בישראל. הוא אמר שכולם כמו משפחה גדולה ושאני יכול ליהנות פה מאוד. שונה פה ממועדונים אחרים, מרגיש הרבה יותר משפחתי”.

האם אתה עדיין חושב על כך שמכבי הייתה יכולה לשחק בליגת האלופות או שרק הליגה האירופית והליגה המקומית בראש שלך?

”אני חושב רק על ניצחונות, ואני מאמין שאנחנו יכולים לנצח כל משחק ולא חשוב נגד מי אנחנו משחקים. יש לי המון ביטחון בעבודה שלנו ובכל השחקנים”.

המאמן נותן לך המון משימות עם הכדור ולבנות את משחק ההתקפה של הקבוצה. האם זה משהו שעשית בעבר או שזה משהו ספציפי שהמאמן מבקש ממך?

”זה משהו שהתחלתי לעשות כשהגעתי לאירופה, לשפר את העבודה שלי עם הכדור. בכל מועדון שהגעתי נתנו לי יותר ויותר ביטחון עם הכדור”.

הייטור מצטלם עם אוהדים (חגי מיכאלי)

איך אתה מרגיש לשחק לצד קמארה?

”מרגיש טוב, הוא שחקן עם ניסיון רב ממועדונים אחרים. מבחינתי זה מרגיש מדהים לשחק לצידו”.

שחקנים רבים שמגיעים מדרום אמריקה נתקלים בקשיים עם השפה האנגלית ולך אין בעיות עם השפה. אתה רואה זאת כמשהו חשוב?

”כמו שאמרתי, בדרך כלל מי שמגיע מדרום אמריקה לא יודע אנגלית כיוון ושם אנחנו לא צריכים לדבר אנגלית. כשאנחנו מגיעים לאירופה יש לנו בעיה, אך אני למדתי ולכן אני מסתדר”.

דיברת עם לוקאס ונטורה לפני שהגעת?

”לא, רק עם פטאצ’י”.

ווסלי פטאצ'י (עמרי שטיין)

עכשיו חוזרים מפגרת הנבחרות לליגה למשחק נגד טבריה שהפסדיה 7:1 במשחקה הקודם, אך מכבי ת”א הפסידה מולה ארבע נקודות בשנה שעברה. איך אתה רואה את הדברים?

”עכשיו יש לנו מנטליות שונה, ואנחנו עושים את העבודה הכי טובה כדי לנצח את המשחק”.

עכשיו בישראל יש אישור לשמונה זרים לכל קבוצה, אך רק לשבעה מהם מותר להירשם למשחק. זה אומר שתהיה תחרות ורק אחד יהיה בחוץ כל פעם.

”זו לא בעיה, לכולם תהיה את ההזדמנות לשחק”.

הייטור (חגי מיכאלי)

לאזטיץ’: "מקווה שאני לא אכעס על השחקנים כמו במשחק של העונה שעברה מול טבריה"

אתם פוגשים את טבריה מחר, בעונה שעברה היה לכם קשה מולם.

”אני לעולם לא שוכח את טבריה, הפסדנו 4 נקודות בעונה שעברה וזה היה קרוב לעלות לנו באליפות. אני תמיד אומר לשחקנים, וגם לעצמי, זו תמיד אותה הכנה. אנחנו צריכים להראות את הגישה הנכונה שלנו, וזה המפתח למשחק”.

אתם מתחילים מחר רצף של 7 משחקים בשלושה שבועות.

”אני מתרגש ושמח על ההזדמנות לשחק באירופה, עבורנו זה תענוג. משחק אחרי משחק, נצטרך להוכיח את עצמנו”.

ז'רקו לאזטיץ' באריזות המזון (חגי מיכאלי)

יש לך לא מעט זרים בקבוצה, תשתמש בכולם באותן זמן?

”זה סוד”.

אחרי האליפות בעונה שעברה, שאלו את השחקנים, את אושר דוידה, מה המשחק שעשה את השינוי והם אמרו המשחק בחוץ מול טבריה. הם אמרו שהם לא ראו אותך כל כך כועס מעולם. מה היה שם בנוף הגליל?

”תשאלו את אושר דוידה. אני מקווה שהם לא ייראו אותי כועס מחר ואף פעם לא”.

יש לך שני שחקנים חדשים בקבוצה, מה ההתרשמות שלך מאנדרדה וחליו וארלה?

”לא ראינו את וארלה עדיין על המגרש, אבל כמו כל שחקן חדש, הם צריכים זמן. אנחנו כאן כדי לעזור להם להשתלב בקבוצה עם שאר השחקנים. יש לנו הרבה משחקים כדי שכולם יוכיחו את עצמם בהזדמנויות שלהם”.

איתמר נוי וחליו וארלה (חגי מיכאלי)

חזרנו עכשיו מפגרת הנבחרות, זה משהו שעובר לך בראש? דור פרץ שיחק, ניקולאסקו שיחק.

”עם פרץ לא תהיה בעיה. יש לנו כמה סטיואציות עם סיסוקו, עידו שחר ומדמון. אנחנו נראה איך כולם ירגישו היום ונחליט מחר”.

ראינו שינוי קטן במשחק האחרון, עם חילופים מוקדמים יותר מבעונה שעברה. משהו שאתה הולך להמשיך איתו? בטח בלו”ז הצפוף בשבועות הבאים?

”אין לי תוכנית מדויקת לחילופים, זה תמיד תלוי במשחק. כולם צריכים להיות מוכנים, לפעמים 5 דקות יכולות להיות מאוד קריטיות”.