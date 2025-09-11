יום שישי, 12.09.2025 שעה 00:10
כדורגל עולמי

מעל 1.5 מיליון בקשות לכרטיסים למונדיאל ביממה

פיפ"א פרסמה כי תוך 24 שעות התקבלו בקשות מ-210 מדינות שונות, כשהמארחות מובילות בביקוש. שירגי: "המונדיאל יהיה אירוע מכונן בהיסטוריית הכדורגל"

|
כרטיס לגמר המונדיאל (IMAGO)
כרטיס לגמר המונדיאל (IMAGO)

פיפ”א פרסמה נתונים ראשונים על פתיחת שלב ההגרלה המוקדמת למכירת כרטיסים למונדיאל 2026, והם מרשימים ביותר: בתוך 24 שעות בלבד נרשמו מעל מיליון וחצי בקשות מצד אוהדים מ-210 מדינות שונות ברחבי העולם.

לפי הנתונים, הביקוש הגבוה ביותר מגיע מארצות הברית, מקסיקו וקנדה, שיארחו יחדיו את הטורניר. מיד אחריהן ניצבות נבחרות עם מסורת אדירה של קהל כמו ארגנטינה, קולומביה, ברזיל, אנגליה, ספרד, פורטוגל וגרמניה.

“המספר העצום של הנרשמים מוכיח את ההתרגשות האדירה שהטורניר הזה מעורר בכל רחבי הגלובוס”, אמר היימו שירגי, סמנכ”ל התפעול של מונדיאל 2026, והוסיף: "המונדיאל הקרוב צפוי להיות אירוע מכונן בהיסטוריה של הכדורגל”.

ההגרלה המוקדמת היא השלב הראשון בתהליך מכירת הכרטיסים לטורניר. ההרשמה להגרלה תישאר פתוחה עד 19 בספטמבר (18:00 שעון ישראל). חשוב לציין כי מועד ההרשמה במהלך התקופה לא משפיע על סיכויי הזכייה, וכל מי שנרשם בזמן ייכנס להגרלה שוויונית לחלוטין.

ב-29 בספטמבר צפויים להישלח המיילים למועמדים שזכו, וב־1 באוקטובר תחל מכירת הכרטיסים בפועל. הזוכים יקבלו חלון זמן מוגדר לרכישה, בהתאם לזמינות. הכרטיסים לשלב הבתים יתחילו במחירים נגישים יחסית: החל מ-60 דולר, כאשר ניתן יהיה לרכוש כרטיסים בודדים, כרטיסים לפי אצטדיון, או חבילות ייעודיות לנבחרת מסוימת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */