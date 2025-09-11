מעל 1.5 מיליון בקשות לכרטיסים למונדיאל ביממה

פיפ”א פרסמה נתונים ראשונים על פתיחת שלב ההגרלה המוקדמת למכירת כרטיסים למונדיאל 2026, והם מרשימים ביותר: בתוך 24 שעות בלבד נרשמו מעל מיליון וחצי בקשות מצד אוהדים מ-210 מדינות שונות ברחבי העולם.

לפי הנתונים, הביקוש הגבוה ביותר מגיע מארצות הברית, מקסיקו וקנדה, שיארחו יחדיו את הטורניר. מיד אחריהן ניצבות נבחרות עם מסורת אדירה של קהל כמו ארגנטינה, קולומביה, ברזיל, אנגליה, ספרד, פורטוגל וגרמניה.

“המספר העצום של הנרשמים מוכיח את ההתרגשות האדירה שהטורניר הזה מעורר בכל רחבי הגלובוס”, אמר היימו שירגי, סמנכ”ל התפעול של מונדיאל 2026, והוסיף: "המונדיאל הקרוב צפוי להיות אירוע מכונן בהיסטוריה של הכדורגל”.

ההגרלה המוקדמת היא השלב הראשון בתהליך מכירת הכרטיסים לטורניר. ההרשמה להגרלה תישאר פתוחה עד 19 בספטמבר (18:00 שעון ישראל). חשוב לציין כי מועד ההרשמה במהלך התקופה לא משפיע על סיכויי הזכייה, וכל מי שנרשם בזמן ייכנס להגרלה שוויונית לחלוטין.

ב-29 בספטמבר צפויים להישלח המיילים למועמדים שזכו, וב־1 באוקטובר תחל מכירת הכרטיסים בפועל. הזוכים יקבלו חלון זמן מוגדר לרכישה, בהתאם לזמינות. הכרטיסים לשלב הבתים יתחילו במחירים נגישים יחסית: החל מ-60 דולר, כאשר ניתן יהיה לרכוש כרטיסים בודדים, כרטיסים לפי אצטדיון, או חבילות ייעודיות לנבחרת מסוימת.