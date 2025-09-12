יום שישי, 12.09.2025 שעה 08:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"ההחלטה להגיע לפ"ת? מה שנקרא אינטואיציה"

נידם דיבר לקראת נתניה מחר ב-19:45 והשבוע העמוס: "כשאתה עולה למגרש אתה לא מסתכל מי עייף". פרץ לא ישמור כוחות למכבי ת"א, אדניי בתמונת ה-11

|
נדב נידם בטירוף (ראובן שוורץ)
נדב נידם בטירוף (ראובן שוורץ)

לאחר ששיחקה רק משחק אחד עד כה בליגה, שהסתיים בתוצאת תיקו מול עירוני קריית שמונה, הפועל פתח תקווה תחזור מחר (שבת, 19:45) לליגה כשתארח את מכבי נתניה, לה הפסידה בגביע הטוטו. החניכים של עומר פרץ ניצבים בפני שבוע עמוס, שיכלול את משחק ההשלמה מול מכבי תל אביב באמצע השבוע.

המאמן עומר פרץ, לא מתכנן רוטציה או לשמור כוחות ויעלה בהרכב חזק, כאשר במועדון מקווים שקליי, שנעדר מהאימון עקב מחלה, יוכל לחזור להתאמן היום ולהיות בסגל. בנוסף, ג'יימס אדניי, שנכנס כמחליף והציג יכולת טובה, נמצא בתמונת ההרכב.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)

"עבדנו קשה, התאמנו טוב ועשינו משחק אימון מול הפועל ת"א. אנחנו מאוד מתרגשים ורוצים לחזור כבר לליגה. אני מרגיש את הקבוצה טוב, יש פה באמת אווירה מאוד טובה. בסופו של דבר אני מקווה שנביא את זה למגרש", התייחס הקשר נדב נידם לפגרה והחזרה לליגה.

היריבה: "זה ששיחקנו מולם בגביע הטוטו זה עוזר. אנחנו מכירים את השחקנים, יש לנו משחק לנתח. הם החתימו שחקנים חדשים, הליגה היא סיפור שונה מגביע הטוטו. כך שזה עוזר ולא עוזר".

השבוע העמוס שיכלול מפגש עם מכבי ת"א באמצע השבוע: "אנחנו פחות חושבים כרגע על המשחק באמצע השבוע אלא יותר על נתניה. יש לנו סגל רחב עם הרבה שחקנים ובנוסף, כשאתה עולה למגרש אתה נותן את כל מה שיש לך ולא מסתכל על מי שעייף או לא עייף".

נדב נידם (שחר גרוס)נדב נידם (שחר גרוס)

ההחלטה להגיע להפועל פ"ת: "יש דבר כזה שנקרא אינטואיציה. דיברתי עם פ”ת וק"ש ובסופו של דבר שחקן צריך לקבל בחירות בקריירה. נהניתי מאוד בק"ש, זה מועדון מדהים, אבל הרגשתי שהפועל פ"ת יותר מתאימה עבורי".

"כמובן שהשאיפה שלי היא למצוא מקום שאתה מתחבר אליו ולא בכל שנה לחפש איפה אתה תשחק. עברתי כמה קבוצות, יש לי את הניסיון הזה בלהסתגל. אם אתה עושה עונה טובה, יש בך גם רצון להתקדם אבל זה רק המחזור השני של העונה".

העונה הקרובה: "הייתי רוצה להיות שחקן שמשחק המון ועוזר לקבוצה להשיג תוצאות. כמובן שאני רוצה להביא גם מספרים, אבל יש גם דברים נוספים כמו אופי ודברים מאחורי הקלעים. אם אהיה חלק משמעותי בקבוצה ונביא תוצאות, זה מה שהכי ישמח אותי. אני יודע שמה שיש לי להביא יעזור לקבוצה להתקדם קדימה".

