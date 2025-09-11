רוטנשטיינר ייפגש עם בכירי ההתאחדות בקפריסין

משלחת של ההתאחדות לכדורגל, בראשות המנכ"ל יריב טפר, המנהל הטכני בוני גינצבורג, עוזרו בירם כיאל ונציגים נוספים, תצא בשבוע הבא לקפריסין כדי להיפגש עם היועץ המיוחד וילי רוטנשטיינר.

מי שהיה מאמן נבחרת ישראל והמנהל הטכני של הנבחרות, משמש בחודשים האחרונים כיועץ להתאחדות, אך נמנע מלהגיע לישראל בשל המלחמה, וקיים עד כה את המפגשים עם הצוות המקצועי באמצעות הזום.

כעת, מתוך רצון לקדם את בניית תוכנית העבודה לשנים הקרובות ולקצר לוחות זמנים, הוחלט לקיים את הפגישה פנים אל פנים באי השכן. המשלחת תצא לטיסה בשעות הבוקר המוקדמות ותשהה יומיים בקפריסין, כדי לנצל את הזמן באופן מרבי.

בוני גינצבורג (עמרי שטיין)

במסגרת ההתארגנות, חברי המשלחת ישהו במלון עמו להתאחדות יש הסכם מיוחד, במטרה לצמצם עלויות זאת לאור הפגיעה הקשה בהכנסות, לאחר שכל משחקי הבית של הנבחרת מתקיימים מחוץ לישראל.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ יצטרך לאשר את התוכנית שתגובש עם רוטנשטיינר. בשנים האחרונות שינו בהתאחדות את דרך העבודה כל פעם שהוחלף המנהל הטכני, כעת רוצים לבנות מודל בו יעבדו קדימה בשנים הקרובות בלי קשר לזהות המנהל הטכני והצוות שלו.