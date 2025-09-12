יום שישי, 12.09.2025 שעה 09:17
70-43הפועל ראשל"צ1
72-53הפועל כפר שלם2
62-53מכבי הרצליה3
66-73עירוני מודיעין4
63-33הפועל כפ"ס5
53-93מ.ס קריית ים6
55-73מ.ס כפר קאסם7
53-43הפועל עכו8
43-52הפועל ר"ג9
40-22מכבי פ"ת10
35-13הפועל רעננה11
17-53הפועל חדרה12
14-23בני יהודה13
010-53מכבי יפו14
08-33הפועל נוף הגליל15
06-03הפועל עפולה16

חיזוק להתקפה: יניב מזרחי על סף חתימה בעפולה

החלוץ שכבש 17 שערי ליגה במדי ר"ג בעונה וחצי, יגיע בעסקת השאלה יוצאת דופן לפחות מארבעה חודשים מכפר קאסם עקב העונש מפיפ"א. וגם: קשר בדרך לחדרה

יניב מזרחי (ראובן שוורץ)
יניב מזרחי (ראובן שוורץ)

הפועל עפולה ממשיכה במאמציה לנסות להתחזק, כאשר רכש משמעותי קרוב להגיע לחוד ההתקפה: החלוץ יניב מזרחי, נמצא על סף חתימה במועדון ואמור להצטרף היום (שישי) לקבוצה של דניאל אומנסקי.

מזרחי בן ה-30 הפך לאחד החלוצים הבולטים ביותר בליגה הלאומית בשנים האחרונות, כאשר בקיץ הוא עזב את הפועל רמת גן לאחר עונה וחצי בה כבש לא פחות מ-17 שערי ליגה, עד המעבר בקיץ האחרון למ.ס כפר קאסם.

אלא שעונש ההעברות מפיפ"א אותו מנסה הקבוצה מהמגזר לפתור ללא הצלחה עד כה, מוביל את מזרחי לעבור בעסקת השאלה שלא רואים כל יום: פחות מארבעה חודשים, עד חלון ההעברות של ינואר. עד אז, מקווים במועדון שהעניינים יסתדרו והוא יוכל להירשם במדי הקבוצה.

יניב מזרחי ומור בוסקילה חוגגים (ראובן שוורץ)יניב מזרחי ומור בוסקילה חוגגים (ראובן שוורץ)

קבוצה נוספת שממשיכה במסע החיזוק יוצא הדופן שלה בשבוע האחרון היא הפועל חדרה. לאחר החתמותיהם של שלומי אזולאי, נתנאל חגאני ואורי מגבו, ל-ONE נודע שהקבוצה של אסי אלימלך צפויה לרשום חיזוק נוסף, הפעם בעמדת הקשר האחורי.

סגאס תאמבי, צפוי לחתום היום במועדון ולחזק את הקישור האחורי של הקבוצה מהשרון. השחקן, שהעפיל עם מכבי הרצליה לפלייאוף העליון בעונה שעברה, לא כבש בעונה שעברה, אך עוד לפני כן הציג יכולת כיבוש נאה לעמדת קשר אחורי עם תשעה שערים בשנתיים במדי הפועל אום אל פאחם ומ.ס כפר קאסם.

בן אזבן אז'ובל מול תאמבי סגאס (חגי מיכאלי)
