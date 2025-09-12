יום שישי, 12.09.2025 שעה 06:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בבכורה שלהם: אואטרה ודאבו יפתחו בהרכב נתניה

אבוקסיס תירגל את שחקני הרכש במקום שדה והאריס לקראת המשחק מול הפועל פ"ת, גם מאור לוי יחזור מהרחקה ל-11: "מקווה שנחזור מהפגרה קבוצה טובה יותר"

|
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

כשהיא עם שני הפסדים בשני מחזורי הפתיחה ומחוזקת בשני שחקני הרכש עזיז אואטרה ומתיאוס דאבו, מכבי נתניה תתארח מחר (שבת, 19:45) אצל הפועל פתח תקווה. הקבוצה בצהוב יודעת שהיא חייבת להתחיל לצבור נקודות, רגע לפני שמפלס הלחץ יעלה.

לפחות לפי התרגול של המאמן יוסי אבוקסיס, הוא מתכנן כבר במשחק הבכורה של השניים, לפתוח איתם בהרכב, כאשר השניים עברו בבקרה והותירו עד כה רושם חיובי מאוד. אואטרה, שהגיע לאחר שהתאמן עם הקבוצה השנייה של גנק, מרשים עד כה וגם דאבו, כבש צמד במשחק האימון באמצע השבוע מול מכבי פתח תקווה, זאת יממה לאחר שערך אימון קל בלבד.

אבוקסיס צפוי להוריד לספסל את ווילסון האריס ויובל שדה, כאשר גם מאור לוי, שנעדר מהמשחק מול מכבי תל אביב עקב הרחקה, יחזור ישירות ל-11, כאשר עומרי שמיר, יתחיל את המשחק על הספסל.

יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

המאמן צפוי לשמור על חוליית ההגנה זהה, למרות התצוגה הרעה במשחק בבלומפילד, כאשר עוז בילו, שנמצא בכושר מצוין, ימשיך לפתוח בחוד ההתקפה לצידו של דאבו. הריברטו טבארש ודניס קוליקוב, ששהו עם נבחרותיהם, חזרו אתמול לאימוני הקבוצה.

בינתיים, המאמן יוסי אבוקסיס, רוצה להמשיך להתחזק בשבוע שנותר, כאשר העמדה שבנתניה שמים את כל יהבם עליה כרגע, היא עמדת הקשר המרכזי. בצוות המקצועי לא פוסלים גם הבאת שחקן התקפה נוסף או מגן שמאלי לגיבוי.

בקבוצה עדיין לא הצליחו להיפטר מחוזיהם של מוחמד ג'טיי וג'אניו ביקל, שיצטרכו לעזוב, אם בנתניה רוצים לשמור מקום לעוד זר. ג'טיי, חזר לכשירות, אך הוא אינו בתוכניות ולא צפוי ככל הנראה להיות בסגל.

מוחמד גמוחמד ג'טיי (רדאד ג'בארה)

"אני מאוד שמח על ההצטרפות של דאבו ועזיז. אלו שני שחקנים שאמורים לשדרג אותנו ולתת לנו עוד איכויות בעמדות האלה. זה נכון שהם צריכים להסתגל ועשו איתנו מספר קטן של אימונים, אבל אלו שחקנים שאמורים לעזור לנו. אני מקווה שנחזור מהפגרה קבוצה טובה יותר ואנחנו צריכים לתקן הרבה דברים בטח במשחק ההגנה שספג הרבה שערים", אמר אבוקסיס לקראת המשחק.

"הפועל פ"ת? אנחנו זוכרים שגם בגביע הטוטו היה לנו מאוד קשה נגדם. אבל כל משחק בליגה הזאת הוא קשה, בטח שאנחנו עדיין לא בכושר טוב. זה משחק קשה מאוד, אבל נבוא עם ביטחון אחרי ההצטרפות של השחקנים ונקווה לנצח את המשחק", הוסיף המאמן.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, איתי בן שבת, כארם ג'אבר, סאבא חוודג'יאני, רותם קלר, עזיז אואטרה, מקסים פלקושצ'נקו, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

