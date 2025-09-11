יום חמישי, 11.09.2025 שעה 23:20
ליגה הולנדית 25-26
91-83פיינורד1
94-144ניימיכן2
93-114אוטרכט3
95-124פ.ס.וו. איינדהובן4
83-74אייאקס5
73-73אלקמאר6
62-33זוולה7
69-94כרונינגן8
611-64ספרטה רוטרדם9
46-63פורטונה סיטארד10
46-64וולנדם11
46-44טלסטאר12
39-64גו אהד איגלס13
35-24טוונטה אנסחדה14
37-24נאק ברדה15
311-34אקסלסיור רוטרדם16
27-54הירנביין17
014-14הראקלס אלמלו18

יוצא לדרך חדשה: יובל רנון חתם בוויטסה ארנהיים

החלוץ הישראלי שהרשים בגרמניה ולקח גביע עם ורדר ברמן U19, מתקדם לבוגרים בקבוצה ההולנדית בה גם שיחק אלי דסה: "רוצה להתפתח ולתרום כמה שיותר"

|
יובל רנון (פרטי)
יובל רנון (פרטי)

נציג ישראלי חדש בהולנד. יובל רנון בן ה-19 (יליד 2006), חתם היום (חמישי) בוויטסה ארנהיים מהליגה ההולנדית השנייה ויעשה את ההתקדמות לבוגרים. החלוץ המוכשר שכיכב בגרמניה ועשה פריצה גדולה בקבוצת U19 של ורדר ברמן, הצטרף למועדון בו היה ישראלי אחר בעבר – אלי דסה. השחקן התרגש לאחר החתימה: “רוצה להמשיך להתפתח כאן ולתרום כמה שיותר”.

בעונה האחרונה, רנון סחף את ברמן עד לזכייה בגביע הגרמני בפעם הראשונה בהיסטוריה בקטגוריית גילו, כולל צמד בחצי הגמר בניצחון 1:5 על פרייבורג. בכלל, הנתונים של יובל בקבוצה הגרמנית מרשימים: 18 שערים ו-9 בישולים ב-47 משחקים ב-U19, יחד עם 15 שערים ו-3 בישולים ב-U17.

רנון נולד בישראל, אך עבר עם משפחתו בגיל צעיר לארצות הברית. שם, היה לתקופה מסוימת באקדמיה של צפון קרוליינה עד שהגיע המעבר לוורדר ברמן. בראיון ל-ONE לפני קצת יותר משנה, סיפר יובל על המעטפת שלו: “יש לנו רשת של אנשים נהדרים, החל מהסוכנות של פיני זהבי והצוות המלא ויעצים מקצועיים כמו רוני רוזנטל שמקורב אלינו”.

יובל רנון עם נבחרת הנערים (ההתאחדות לכדורגל)יובל רנון עם נבחרת הנערים (ההתאחדות לכדורגל)

יובל רנון אומנם לא עבר מסלול קריירה רגיל של שחקן ישראלי כאן בארץ, אך הוא כן ייצג את המדינה בנבחרות הצעירות. יש לו 8 הופעות ושער אחד בנבחרת עד גיל 17, ו-5 הופעות ושער אחד בנבחרת ישראל עד גיל 19. את הבכורה במדים הלאומיים הוא עשה מול בלגיה בספטמבר 2022.

ויטסה עברה טלטלה לא פשוטה לאחרונה. המועדון ההולנדי נקלע לבעיות כלכליות קשות ואיבד את זכותו להיות מועדון מקצועני, אך בית הדין החליט לזכות את הקבוצה בערעור ולמעשה לתת לה את האפשרות להתחיל את עונת 2025/26 בליגה השנייה בהולנד.

