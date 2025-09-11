יום שישי, 12.09.2025 שעה 00:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

לאמין ימאל: אני חולם לזכות בהרבה כדורי זהב

כוכב ברצלונה בראיון אינטימי: הדקירה של אביו ("סגרו אותי בבית"), הקשר עם אימו, אימון הבכורה ("אח של צ'אבי הרגיע"), יום הולדתו וימיו בבית הספר

|
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

לאמין ימאל הוא אחד השחקנים הגדולים בעולם הכדורגל, זה לא חדש לאף אחד. הכוכב נתן היום (חמישי) ראיון אינטימי לעיתונאי חוסה רמון דה לה מורנה, בו הוא סיפר בין היתר על החוויות שלו בעולם הכדורגל, אך גם על דברים פרטיים יותר כמו הקשר עם אימו, הדקירה שעבר אביו וחגיגת יום ההולדת המפורסמת שלו בקיץ האחרון.

על הופעת הבכורה שלו: “הייתי בן 15 והמאמן אמר לי שאני צריך לעלות להתאמן עם הקבוצה הראשונה. במשחקון הראשון שלי כבשתי שני שערים. אוסקר, אח של צ’אבי, שהיה עוזר המאמן, אמר לי שאני עוד אשחק ולהישאר רגוע. זמן קצר אחרי זה קראו לי, וערכתי את הבכורה שלי מול ריאל בטיס”.

כדור הזהב: “אני לא חולם לזכות רק באחד, אלא בהרבה. ככה אני אומר גם לחברים שלי. יש לי את היכולת לעשות את זה ואם לא אצליח, זה כי לא עשיתי את הדברים כמו שצריך. אם זה יקרה כמובן שאני אהיה מאוד שמח, אבל ברור שאני קודם כל צריך לנצח עם הקבוצה שלי”. 

לאמין ימאל ומשפחתו (IMAGO)לאמין ימאל ומשפחתו (IMAGO)

הדקירה שעבר אביו: “הייתי במכונית וחזרתי מקניות, בן דוד שלי נהג. בת הדודה שלי התקשרה וסיפרה לי על זה, ואז התחילו להגיע שיחות נוספות. הייתי ילד והדבר הראשון שרציתי לעשות היה לרדת מהמכונית וללכת לתחנה כדי להגיע למטארו (עיר הולדתו) ולראות מה המצב. לא נתנו לי ללכת וסגרו אותי בבית. למחרת הלכתי לאימון כרגיל והתקשרתי לאבא שלי, שאמר לי שהכל בסדר ומצבו התייצב”.

הבית שהוא קנה לאמא שלו: “שאלתי אותה באיזה איזור בא לה לגור ושתבחר מה שהיא רוצה. עכשיו אני רואה אותה מחייכת. הגענו מדירה שבה המטבח והחדר היו באותו המקום, וסוף סוף היא מאושרת. זה שאח שלי יכול לחוות ילדות שהייתי רוצה לחוות בשביל עצמי, זה מה שעושה אותי הכי שמח. אבא שלי רגוע בבית שלו, אמא שלי היא המלכה שלי והיא יכולה לקבל מה שהיא תרצה”. 

אפשר להשוות את לאמין ימאל לארדה גולר?

הקשיים בלימודים וההתעקשות על הכדורגל: “אמי תמיד רצתה שאני אלמד ואמרה שאם לא אעשה זאת, לא אשחק. יום אחד הייתי ב’לה מאסיה’ ואמרתי לה, ‘אמא, אני הולך לבית הספר, אבל לא אעשה שם כלום, אתכונן לאימון של אחר הצהריים’. היא המשיכה ללחוץ עליי ללמוד אפילו ביום שערכתי את הבכורה. הגיע הרגע שהיא הבינה, זה היה החלום שלי ורדפתי אחריו”.

מסיבת יום ההולדת והביקורות: “לא כעסתי בכלל, זה אפילו גרם לי לצחוק. הם ניסו להשמיץ אותי בדרכים שונות ומרובות. אישה אחת אמרה שאני בוחר בנות לפי קריטריון כזה או אחר, מה שהיה שקר גמור. היה ניסיון לעוות את כל מה שקרה שם, אבל אני רגיל לזה כבר, זה לא פוגע בי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */