יום חמישי, 11.09.2025 שעה 21:16
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב' 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
 ליגה ב דרום א 
30-31א.ס חולון מור 1
00-00הפועל לוד2
00-00הפועל קרית אונו3
00-00הכח עמידר ר"ג4
00-00הפועל מחנה יהודה5
00-00בני ג'לג'וליה 6
00-00בית"ר ת"א חולון7
00-00מכבי עמישב פ"ת8
00-00בית"ר ר"ג9
00-00בית"ר פ"ת10
00-00בית"ר כפ"ס11
00-00מ.ס. בני יפו12
00-00הפועל כפר קאסם13
00-00הפועל הוד השרון14
00-00מכבי כפר יונה 15
03-01עירוני בית דגן16
 ליגה ב דרום ב 
00-00בני אילת1
00-00מ.ס. שיכון המזרח2
00-00עירוני בית שמש3
00-00מכבי ב"ש4
00-00מ.ס. רמלה5
00-00בית"ר קרית גת6
00-00הפועל שגב שלום7
00-00הפועל ירוחם8
00-00מ.כ. ערד9
00-00מכבי נתיבות10
00-00בני אשדוד11
00-00מ.כ. שדרות12
00-00מכבי שעריים13
00-00עירוני אשקלון14
00-00מכבי באר יעקב 15
00-00איחוד צעירי אבו גוש 16

דקות של חרדה בלוד: לידור בן חמו איבד הכרה

המגן הימני עלה ראש בראש עם חלוץ קריית אונו, אופק בלסאן ונחת אל הקרקע בלי להגיב. צוות מד״א נכנס למגרש במהרה על מנת לטפל. כרגע: המשחק ממשיך

|
צוות רפואי מטפל בלידור בן חמו (באדיבות המועדון)
צוות רפואי מטפל בלידור בן חמו (באדיבות המועדון)

אירוע מלחיץ הערב (חמישי) באצטדיון טוטו לוד על שם בני רגב. הקבוצה המקומית, לוד, שירדה בכאב לב בעונה שעברה מליגה א׳ דרום, פתחה את עונת 2025/26 בביתה מול הפועל קריית אונו, כשעל הקווים, אצל היריבה, שחקן העבר, אודי כבודי.

בדקה ה-35 להתמודדות, אופק בלסאן מצא את הרשת לראשונה העונה בליגה וקבע 0:1 להפועל קריית אונו. הקבוצה של שמעון וקנין לא התרגשה מהשער והמשיכה לשחק כרגיל, אלא שדקות לאחר מכן, כדור גובה פגש בשני הראשים של אופק בלסאן ולידור בן חמו, כשהאחרון נחת אל הקרקע ולא הגיב לסביבה.

צוות מד״א נכנס עם רכביו במהרה והחל בטיפול השחקן בסמוך לקו השער, על ידי המשרדים, המקלט וחדרי ההלבשה המוכרים באצטדיון לכל. השחקן עזב את כר הדשא כשהוא מובל אל האמבולנס באלונקה, מחובר למכשירי רפואה. נמצא כעת בדרכו לבית החולים תל השומר, שם יעבור בדיקות ויטופל.

רכבי מד"א נכנסו למגרש (באדיבות המועדון)רכבי מד"א נכנסו למגרש (באדיבות המועדון)

אופיר רגב, האיש החזק בהפועל 'בני רגב׳ לוד ל-ONE: “השופט אמר לי כי ירידה מכר הדשא דינה ועדת משמעת, בית דין. שטויות, אני מוכן להפסיד, רק שלידור יחיה והכל יהיה בסדר איתו”.

