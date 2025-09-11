זינוק בעלייה: הנוער של צור שלום מתכונן ללאומית

פינת זינוק בעלייה - פינת הפרגון שלנו לקבוצות נוער ונערים, שעלו לליגה גבוהה יותר עם סיום העונה שעברה, מפנה הערב (חמישי) זרקור לקבוצת הנוער של מכבי צור שלום - סגנית אלופת ארצית צפון, שתחל מחר (שישי) את דרכה בליגה הלאומית במשחק חוץ מול קבוצת "צו פיוס" של הפועל בית שאן.

מכבי צור שלום החלה את העונה שעברה במטרה לחזור לליגה הלאומית כעבור עונה אחת. במחזור החמישי התבצעו חילופי מאמנים, ברק בן שמואל תפס את מקומו של צחי בכר - שעבר למחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה. צור שלום התמודדה בליגה חזקה וצמודה, בה נאבקו על שני כרטיסי העלייה ארבע קבוצות: מ.ס קריית ים, בני ריינה והפועל כרמיאל. למחזור הסיום של העונה הגיעה צור שלום כשהיא מדורגת במקום השלישי ומרוחקת נקודה אחת מסגנית המוליכה, הפועל כרמיאל. צור שלום עשתה את המוטל עליה עם ניצחון גדול 0:6 במשחק החוץ מול מכבי אחי איכסל, כרמיאל מעדה במשחק החוץ מול מ.ס שפרעם - שהסתיים בתוצאת שוויון 0:0 - ובסיום שחקני הקבוצה מקריית ביאליק חגגו חזרה לליגה הלאומית כעבור עונה אחת.

מכבי צור שלום סיימה את העונה כקבוצת ההגנה השלישית בטיבה בליגה עם 20 ספיגות שערים ב-19 משחקים. מנגד, הקבוצה כבשה 56 שערים - כמות השערים הגבוהה בליגה. על תשעה מהשערים חתומים שני מלכי השערים של הקבוצה: מאור שמחון (2005) - שעלה לקבוצת הבוגרים של מכבי אתא ביאליק מליגה א' ואיברהים גדיר (2007) - שימשיך בקבוצה עונה נוספת, כמו שחקנים נוספים, בהם הקשר יניב לוי (2007) - שכבש שבעה שערים והמגן הימני, נדב פרי (2007) - ששותף בכל משחקי הקבוצה, רק בשניים לא רשם זמן משחק מלא, וסיים את העונה עם שלושה שערים.

הנוער של צור שלום (אחר)

ברק בן שמואל סיכם את העונה שעברה בסיפוק - ורואה בה כעונה שתיתן ערך מוסף גם בעונה הקרובה בליגה הלאומית: “הצטרפתי לקבוצה במחזור החמישי. אחרי 3-4 משחקים בהם ניצחנו ובהם ראיתי שיש כאן חבר'ה עם נשמה, לוחמים שרוצים להצליח, אמרתי למנהל המקצועי, דני אסולין, שיש כאן חומר שחקנים שיכול לעשות עליית ליגה. עשינו את זה נטו בזכות נשמה, משמעת ועבודה קשה, פחות בזכות כישרון. התמודדנו בליגה מאוד מאתגרת והצלחנו להתעלות בהרבה משחקים, בהם חזרנו בפיגור ובחלקם חוללנו מהפכים ובמחזור הסיום, למרות שלא הכל היה תלוי בנו, הצלחנו לעמוד במשימה. אנחנו נשארים עם בסיס של שחקנים מהעונה שעברה, שצברו ניסיון חשוב לעונה הנוכחית. נפרדנו גם מחריגי גיל ומספר שחקנים, צירפנו שחקנים מבחוץ וכאלה שעלו מקבוצת נערים א' וזה נראה שיש פוטנציאל להמשכיות טובה”.

ערב משחק הליגה הראשון, ברק בן שמואל גילה שביעות רצון ממצבה של קבוצתו: “הקבוצה נראתה טוב באימונים ובמשחקי ההכנה. עוזרים לנו במלאכה המנהל המקצועי - דני אסולין, מאמן הכושר - אסי כץ, עוזרי - קיקו עמרה. החבר'ה עובדים ברצינות והם רעבים להצליח. למשחק בבית שאן, שייערך באצטדיון גדול ובמזג אוויר חם, נגיע ללא מספר שחקני מפתח, אבל אני סומך על השחקנים שלי, שיגיעו למשחק נחושים ומחויבים ונחזור עם תוצאה טובה לביתנו. אני מאמין בחבר'ה שלי, שהם יכולים לעשות עונה טובה ולשאוף להיות באזור מרכז הטבלה. את המשחקים שלנו נארח בעונה במגרש בקריית ים או במגרש בנהריה, בתקווה שעם הזמן המגרשים החדשים בקריית ביאליק ייפתחו לרשות קבוצות המועדון ונוכל ליהנות מביתיות”.