יום חמישי, 11.09.2025 שעה 21:12
כדורגל עולמי  >> הליגה של איחוד האמירויות

דאבור עם שער בכורה העלה את אל אהלי ל-0:1

מככב באיחוד האמירויות: אחרי 35 דקות של שליטה מוחלטת, החלוץ הישראלי נגח מקרוב את שערו הראשון לעונה בליגה ושם את קבוצתו בהובלה מול באני יאס

|
מונאס דאבור (IMAGO)
מונאס דאבור (IMAGO)

אחרי שלא שותף במחזור הראשון, ובמחזור השני עלה בחילוף במחצית השנייה ולא הצליח להשפיע, הערב (חמישי) כבש מונאס דאבור את שערו הראשון לעונה באיחוד האמירויות, והעלה את שבאב אל אהלי ל-0:1 על באני יאס לפני הפסקת המחצית.

המאחרת מדובאי שלטה כבר למן הפתיחה וחיפשה את השער מכלל הטווחים, עד שבדקה ה-35 התייצב החלוץ הישראלי בתוך רחבת החמש ונגח לרשת כדור גובה של הקיצוני הארגנטיני פדריקו קארטאביה.

שבאב אל אהלי ניצבת במקום הראשון בליגה נכון לשעה זו, עם שבע נקודות באמתחתה, אך מאחוריה דולקות אל עין, אל נאסר דובאי ואל חאליז’ עם שש נקודות כל אחת, שיעלו למחזור השלישי ביום שבת.

