רוחנא חוזר לבני יהודה וחתם לשנתיים במועדון

אליאן רוחנא, הקשר ההתקפי, חזר הערב (חמישי) לשורות בני יהודה וחתם לשנתיים במועדון משכונת התקווה. על התעניינות הכתומים בשחקן פורסם כאן ב-ONE.

הקבוצה הכתומה מסרה: “מועדון הכדורגל בני יהודה ׳נתנאל׳ תל אביב שמח להחזיר לשורותיו את הקשר ההתקפי אליאן רוחנא שחתם לשנתיים במועדון. רוחנא, היה חלק מעונת העלייה של הפועל פתח תקווה אשתקד, וכעת חוזר ללבוש כתום בחזרה מרגשת”.

השחקן אמר עם הצטרפותו לקבוצה משכונת התקווה: “עכשיו זה זמן פחות לדבר ויותר לעשות, אני שמח להצטרף למועדון שהכי רצה אותי, יאללה בני יהודה”.