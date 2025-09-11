יום חמישי, 11.09.2025 שעה 21:16
"קרלוס בדרך לעבור את נובאק ולהיות הכי גדול"

אחרי שחגג מייג'ור 6 באליפות ארה"ב בתחילת השבוע, פטריק מורטוגלו, מאמן העל, נתן את התחזית שלו על המטאור הספרדי: "הוא הולך לשחק עוד 15 שנה"

קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

בתחילת השבוע קרלוס אלקראס פירק את יאניק סינר בגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה וחגג את תואר הגראנד סלאם ה-6 שלו, והוא רק בן 22. בינתיים, מי שניתח את הסיטואציה ואת קצב זלילת התארים של המטאור הספרדי הוא מאמן העל הצרפתי, פטריק מורטוגלו.

“קרלוס ביתרון כרגע על כל אחד בהיסטוריה, ב-2022 הוא זכה בגראנד סלאם הראשון שלו ומאז הוא מנצח בכל אחד משני טורנירי גראנד סלאם. הוא הולך לשחק לפחות עוד 10 שנים, כנראה אפילו 15 מעכשיו. אם הוא ישמור על הקצב הזה הוא יהיה בוודאי הגדול מכולם”.

“ברור שהכל יכול להיות - פציעות, ואולי יאניק סינר ימצא פתרונות מולו. זה מזכיר לי את התקופה שרוג’ר ורפא שלטו לחלוטין בענף, לפני שנובאק הגיע. זה יהיה הסיפור לפחות ב-10 שנים הקרובות, שני הבחורים האלה (סינר ואלקראס) מכירים אחד את השני הרבה יותר טוב וינסו למצוא פתרונות. ואולי פתאום יריב שלישי ייכנס לתמונה, מי יודע?”.

“אמנם זה עוד רחוק ומוקדם לחשוב על זה, אבל אני כן רוצה שאנשים יבינו שכרגע קרלוס במהירות של להיות הגדול בכל הזמנים”, סיפר המאמן שהדריך בעברו את סרינה וויליאמס והוביל אותו לשלל תארים. בנוסף, מורטוגלו הדריך את סטפנוס ציציפאס, הולגר רונה, גריגור דימיטרוב, סימונה האלפ ונאומי אוסקה.

