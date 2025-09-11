יום חמישי, 11.09.2025 שעה 21:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
31-41הפועל בנות קטמון1
30-21מ.ס. קרית גת2
10-01מכבי חולון3
10-01פנתרות אשדוד4
00-00אסא ת"א5
00-00מ.כ. רמת השרון6
02-01מכבי כשרונות חדרה7
04-11הפועל רעננה8

בדיחה: רמה"ש עלו למשחק ליגה עם 8 שחקניות

הבלגן במועדון בליגת העל בנשים ממשיך: הקבוצה הפסידה 6:0 למכבי אסא ת"א כשהיא עלתה בחיסרון משמעותי למפגש. אריאל בקר נרשמה בהרכב, אך ישבה ביציע

|
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

לאחר שחשפנו היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” את הסערה בכדורגל הנשים שבה ארבע שחקניות מ.כ רמת השרון רשומות בהתאחדות ועברו בבקרה למרות שהן טוענות כי לא חתמו בקבוצה, כעת הבלגן ממשיך.

רמת השרון פגשה הערב (חמישי) בליגת העל את מכבי אסא תל אביב, לה זה משחק בכורה בליגה, כשהאורחת מהשרון עלתה למגרש באופן מביך עם 8 שחקניות בלבד כולל השוערת והפסידה 6:0.

אם זה לא מספיק, אריאל בקר נרשמה בהרכב הקבוצה באתר ההתאחדות לכדורגל, ולמרות זאת לא עלתה על המגרש מאחר והיא פצועה ונמצאה בכלל ביציע.

שחקני מ.כ רמת השרון ומכבי תל אביב (שחר גרוס)שחקני מ.כ רמת השרון ומכבי תל אביב (שחר גרוס)

על פי חוקי פיפ”א, כמות המינימום של שחקניות שצריכות לעלות על המגרש היא 7, ולכן רמת השרון יכולה לשחק, אך עדיין מדובר במחזה מביך עבור הליגה. יש לציין כי אין שחקניות נוספות שנרשמו בטופס או יכלו להגיע למשחק.

לאחרונה הקבוצה הפסידה 10:0 מול הפועל קטמון כשעלתה עם 9 שחקניות. רק היום בארבע קיבלה רמת השרון אישור מפיפ”א לרשום שחקניות חדשות, לאחר שהוטל עליה איסור קודם לכן בגלל חוב כספי.

שחקניות מכבי אסא תל אביב חוגגות (שחר גרוס)שחקניות מכבי אסא תל אביב חוגגות (שחר גרוס)
