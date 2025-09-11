בדיחה: רמה"ש עלו למשחק ליגה עם 8 שחקניות

לאחר שחשפנו היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” את הסערה בכדורגל הנשים שבה ארבע שחקניות מ.כ רמת השרון רשומות בהתאחדות ועברו בבקרה למרות שהן טוענות כי לא חתמו בקבוצה, כעת הבלגן ממשיך.

רמת השרון פגשה הערב (חמישי) בליגת העל את מכבי אסא תל אביב, לה זה משחק בכורה בליגה, כשהאורחת מהשרון עלתה למגרש באופן מביך עם 8 שחקניות בלבד כולל השוערת והפסידה 6:0.

אם זה לא מספיק, אריאל בקר נרשמה בהרכב הקבוצה באתר ההתאחדות לכדורגל, ולמרות זאת לא עלתה על המגרש מאחר והיא פצועה ונמצאה בכלל ביציע.

שחקני מ.כ רמת השרון ומכבי תל אביב (שחר גרוס)

על פי חוקי פיפ”א, כמות המינימום של שחקניות שצריכות לעלות על המגרש היא 7, ולכן רמת השרון יכולה לשחק, אך עדיין מדובר במחזה מביך עבור הליגה. יש לציין כי אין שחקניות נוספות שנרשמו בטופס או יכלו להגיע למשחק.

לאחרונה הקבוצה הפסידה 10:0 מול הפועל קטמון כשעלתה עם 9 שחקניות. רק היום בארבע קיבלה רמת השרון אישור מפיפ”א לרשום שחקניות חדשות, לאחר שהוטל עליה איסור קודם לכן בגלל חוב כספי.