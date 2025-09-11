יום חמישי, 11.09.2025 שעה 21:20
ספורט אחר  >> טניס

צוקרמן יפתח מול דיאלו את ההתמודדות מול קנדה

נערכה ההגרלה למפגש הדייויס, שייערך ללא קהל: המחבט מספר 1 של ישראל, אוראל קמחי (787 בעולם) ישחק מול ליאם דרקסל (117). וגם: משחקי הזוגות

|
דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)
דניאל צוקרמן (איגוד הטניס)

הגרלת סדר המשחקים למפגש גביע הדייויס בין נבחרות ישראל וקנדה התקיימה היום (חמישי) בעיר הליפקס, שם יחל מחר המפגש במסגרת בית 1 העולמי.

בהגרלה נקבע כי המחבט מספר 2 של ישראל דניאל צוקרמן, יפתח את ההתמודדות מול השחקן הבכיר של הקנדים, גבריאל דיאלו (מדורג 35 בעולם). במשחק השני של היום הראשון יתמודד המחבט מספר 1 של ישראל, אוראל קמחי (787 בעולם) מול השחקן השני של קנדה, ליאם דרקסל (117 בעולם).

ביום שבת יתקיים תחילה משחק הזוגות, בו ייצגו את ישראל ירדן חסון ואופק שימנוב מול הצמד הקנדי קלייב הארפר (83 בעולם בזוגות) וליאם דרקסל (115 בעולם בזוגות), כשבהמשך ייערכו שני משחקי היחידים. אוראל קמחי מול גבריאל דיאלו ודניאל צוקרמן מול ליאם דרקסל. כזכור, לאור המתיחות בקנדה, התקבלה החלטה מיוחדת לקיים את ההתמודדות ללא קהל.

אבי פרץ, יו"ר איגוד הטניס בישראל, אמר: "כמו תמיד, אנו נרגשים לצאת ולייצג את המדינה בגביע דייויס. בתקופה זו אני רואה חשיבות עליונה וכבוד גדול בייצוג המדינה, בהנפת הדגל ובהשמעת ההמנון. אנו מאחלים לשחקנים הצלחה גדולה ומאמינים ביכולת שלהם להילחם על כל נקודה”.

יוני ארליך קפטן הנבחרת סיפר: “אנחנו מאוד מתרגשים לקראת מחר, היה שבוע ארוך עם הרבה אימונים באולם סגור, התנאים היו טובים, המגרש היה קצת מוזר בהתחלה אבל התרגלנו אליו, מאוד מהיר ממה שאנחנו חווים ורואים בשנים האחרונות. השחקנים נראים טוב, לקנדה שני שחקנים מצוינים ונראה מה יהיה. הגענו לשחק טניס ולייצג את ישראל, אנחנו מאוד גאים לייצג את המדינה תמיד. הסיטואציה לא פשוטה לשחק ללא קהל בנסיבות האלו זה עצוב לקהל ולשחקנים”.

