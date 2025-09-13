סגן אלוף העולם חוזר: מארו טפרי רוצה עוד הישג

אליפות העולם באתלטיקה יצאה לדרך בטוקיו - ומבין הנציגים הישראלים יתחרה גם סגן אלוף העולם המכהן בריצת המרתון, מארו טפרי, שינסה שוב לעשות את הבלתי ייאמן ולרשום הישג היסטורי נוסף. התחרות תצא לדרכה בלילה שבין ראשון לשני בשעה 1:30 ובה ישתתפו שלושה ישראלים.

בתחרות ישתתפו גם גשאו איילה ואיימרו עלמיה, אבל מי שיהיה בפרונט זה כמובן מארו טפרי בן ה-33. הוא סגן אלוף העולם, אחרי שסיים עם מדליית הכסף באליפות העולם בבודפשט לפני כשנתיים, וגם שיאן ישראל במרתון, לאחר שהגיע כבר לזמנים של 2:04:44 שעות לפני קצת פחות משנה, ומבין שלושת הישראלים בריצה הארוכה של 42.2 הק״מ לגברים הוא יהיה המנוסה ביותר.

טפרי מגיע ליפן אחרי שנה טובה, בה השיג מדליית ארד אישית באליפות אירופה בבריסל והתחרה לא מעט. בגילו הוא אמור להיות בשיא וגם הפעם הוא מגיע כדי להגיע לקו הסיום בין הראשונים, אחרי שעשה הכנה מקדימה באתיופיה ואת החודש האחרון העביר במחנה אימונים בגובה באיטליה לפני הטיסה ליפן. “הטייטל של סגן אלוף העולם תמיד מוסיף לחץ וציפיות, אבל מארו טפרי יצטרך לרוץ בחוכמה ולנקות את כל הדיבורים והרעשים מסביב”, אמרו בנבחרת ישראל.

מארו טפרי עם הדגל (רדאד ג'בארה)

התנאים בריצת המרתון בטוקיו לא יהיו קלים. במהלך המרוץ, ב-8:00 בבוקר שעון טוקיו, צפוי מזג אוויר חם של 28 מעלות עם 80 אחוז לחות. בדרך כלל, זה עומס חום שעלול לגרום לשליש מהרצים בערך לפרוש בשלב מוקדם. זה דרש הכנה מדוקדקת וחכמה מצידו של המאמן דן סלפטר, כאשר לפי ההערכות בנבחרת, זמן של 2:06:00 שעות עשוי להספיק למדליה במרתון העולמי בטוקיו. מן הסתם מבחינת התוצאות הכל יזוז כמה דקות אחורה כי כולם ירוצו לאט יותר בגלל החום.

גם המסלול עצמו צפוי להיות מאתגר. הרצים ייצאו מהאצטדיון האולימפי בטוקיו, יירדו פעמיים בלופ, ואז יחזרו במגמת עלייה. עם החום והקילומטראז’ הגבוה שהמרתוניסטים יעברו עד לקילומטרים האחרונים, אין ספק שריצה בשיפוע תכביד עליהם ותהפוך את שלב הסיום למעניין במיוחד.

מארו טפרי (שחר גרוס)

“בדרך כלל טפרי רץ כמו מחשב. יש לו תוכנית עבודה, הוא פועל בדיוק לפי מה שדרוש ממנו - וזה עשוי להיות יתרון בריצה שכזאת עם תנאים כאלה”, ציין איתי מגידי, המנהל ההישגי באיגוד האתלטיקה שמלווה את המרתוניסטים, והמשיך: “צריך לרוץ בחוכמה, לדעת איך להתנהל ולשמור כוחות להמשך, אבל עדיין גם להיות תחרותי ובעניינים. גם אם אתה לא בין המובילים בתחילת הריצה, לא בהכרח אומר שתסיים רחוק מהפודיום. צריך לדעת איך לנהל את הריצה הזו ופה הניסיון מדבר”.

בחצי הראשון של הריצה טפרי עשוי לשמור כוחות ולרוץ בקצב אחיד. בחצי השני, בהינתן שעוד יהיה לו מספיק כוח, ייתכן ותיפתח בפניו ההזדמנות לעקוף את המובילים התשושים. באליפות העולם בבודפשט לפני שנתיים זה בדיוק מה שקרה, כאשר מהמקום ה-22 הוא פרץ קדימה וסיים במקום השני. לא תמיד זה קורה כמובן, ועובדה שזה לא עבד לו באולימפיאדת פאריס 2024 בה הוא סיים במקום ה-26. מה לעשות, כולם עושים הכנות לריצה בחום ומתכוננים לתרחישים הללו גם כן.

מארו טפרי נמצא בכושר טוב והוא הגיע בשלב מוקדם יחסית ליפן. האימון המסכם שלו היה באזור טוקיו, אליו הוא הגיע כדי להסתגל לשעות ולהתאקלם למזג האוויר. כל רצי המרתון ביחד איתו, כמו גם האצן בלסינג אפריפה והקופץ לגובה יונתן קפיטולניק, בעוד שאדוה כהן החליטה להגיע בנפרד אחרי מחנה אימונים בהוואי.

לא פשוט גם להתנהל במצב המורכב בו נמצאת מדינת ישראל, תוך כדי המלחמה, ובמיוחד בריצת מרתון שתתנהל ברחובותיה הפתוחים של טוקיו. על אף שהעיר יחסית ידידותית, הישראלים רצו באימונים ללא מדי הנבחרת והורידו פרופיל, אבל הם גם שומעים על המצב בארץ ומאוד רוצים לייצג את המדינה על הצד הטוב ביותר מול כל העולם.

בלסינג אפריפה (רויטרס)

לא מעט עיניים יהיו על טפרי, לאו דווקא בגלל המלחמה אלא יותר בגלל שהוא מגיע כסגן אלוף העולם. מבחינת הרצים המובילים, על הנייר, הישראלי הבכיר עדיין לא בשפיץ - אבל עדיין מסוגל להיות באזור המדליות. במרתון הזה ישתתפו רצים איכותיים שרשמו תוצאות שנעות בין 2:01:00 ל-2:03:00 שעות, שהן טובות יותר משיאו האישי, אבל טפרי עדיין מוערך מאוד בעולם וידוע בתור אתלט של תחרויות גדולות. כל היריבים שלו יודעים שיש לו וותק והוא מאוד מסוכן.

הרזומה של טפרי מוכר לכולם. אחרי שהשיג מדליה באליפות העולם, שתי מדליות אישיות באליפויות אירופה וניצח את מרתון פוקאוקה שביפן - אף אחד לא מזלזל בו. לכל מתחריו ברור, מארו יודע איך להתחרות והוא ווינר גדול.

טוקיו היא מקום שמארו טפרי מאוד אוהב וגם משם יש לו זכרונות נעימים. באולימפיאדת טוקיו 2020 הוא התחרה בריצת המרתון וסיים במקום ה-13, שהיה למעשה הישג השיא של גבר ישראלי בריצה ל-42.2 הק״מ במסגרת המשחקים האולימפיים בכל הזמנים. באותו האירוע, אגב, התחרתה גם אשתו סלאמוויט באיולין-טפרי, שהעפילה לגמר האולימפי בריצת 5,000 מטר והייתה בשיאה באותה תקופה.

אולימפיאדת טוקיו 2020 (רויטרס)

מאז, השניים הפכו להורים, ובשנים האחרונות סלאמוויט הפסיקה להתחרות. אלא שלאחרונה מארו ראה גם את אשתו חוזרת לעצמה. אחרי שתי לידות, האתלטית חוזרת למסלול, תרתי משמע, לאחר שהתחילה להתאמן שוב בתקופה האחרונה.

אומנם עוד יש פער גדול בין זה לבין חזרה לתחרויות, מה גם שזו סיטואציה די מורכבת לטוס לחו”ל ולהשאיר שתי ילדות קטנות מאחור לתקופה ממושכת כאשר רוב המשפחה שלה בכלל חיה באתיופיה ורק המשפחה של מארו באמת תוכל לסייע, אבל אין ספק שהקאמבק שלה מוסיף עוד אנרגיות חיוביות בבית משפחת טפרי.

סלאמוויט באיולין-טפרי (עמית שיסל, הוועד האולימפי) (מערכת ONE)

גורמים בצוות המקצועי אישרו זאת ואמרו: “היא רק חזרה להתאמן. הכיוון הוא חיובי ויש כוונה מצידה לעשות ניסיון כדי לחזור לעניינים, אבל יש עוד דרך לעבור. בתיאוריה, אם גם היא תתאמן למרתון והיא תוכל לצאת לתחרויות, סלאמוויט תוכל להשלים שלישייה נהדרת בנבחרת המרתון לנשים, ביחד עם לונה סלפטר ומאור טיורי”.

בשנים האחרונות בנבחרת ישראל של דן סלפטר לא חוששים לדבר על מדליות, אפילו באליפויות העולם, אחרי ההופעות של לונה סלפטר ומארו טפרי על הפודיום העולמי. יש שיאמרו שבארץ הקודש התפתחה מעצמת מרתון, אבל ייתכן וזה ביטוי גדול מידי. מה שכן ניתן לומר זה שיש לנו נבחרת ישראלית איכותית בריצות הארוכות, כזאת שחזקה בזירה האירופית אבל עדיין מגיעה צנועה לזירה העולמית.

לונה צ'מטאי סלפטר (עיריית תל אביב-יפו)

מבין שלושת הגברים שישתתפו באליפות העולם, כולם כבר ירדו משעתיים ושמונה דקות, ואין ספק כי יש לנבחרת הישראלית איכות ועומק שאין להרבה מדינות. גשאו איילה, שזכה השנה בתואר סגן אלוף אירופה, מגיע בכושר טוב ועדיין בונה את עצמו כדי להפוך לאתלט הישראלי המוביל במרתון. איימרו עלמיה, שסיים במקום ה-20 באליפות העולם הקודמת, רוצה להפתיע ולשפר את המיקום שלו לטופ 12 באליפות העולם הנוכחית. אלא שמארו טפרי הוא כרגע השם הלוהט ביותר במדים הלאומיים של ישראל, האם שוב הוא יסיים עם עוד הישג היסטורי?